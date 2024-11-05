В России экстренно повышают зарплаты электронщикам и DevOps, лишь бы кто-то пришел работать

В России всего за год зарплаты DevOps-инженеров подскочили на 14%, а инженеры электронщики стали получить на 18% больше, чем годом ранее. Причина – в невероятной по своим масштабам нехватке кадров – стране срочно нужны 600 тыс. инженеров, но взять их пока неоткуда. Количеств открытых вакансий растет.

Инженер, найдись

Дефицит инженеров в России достиг 600 тыс. человек, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику, которую озвучила в Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба. Чтобы привлечь потенциальных работников, компании вынуждены повышать зарплатные предложения, и далеко не на 1-5% в год.

Например, в России очень большая нехватка инженеров-электронщиков – дошло до того, что открытых вакансий для них втрое больше, чем специалистов, желающих занять соответствующую должность.

В число самых востребованных специальностей также входят инженеры-технологи и инженеры-проектировщики. Дефицит первых составляет около 20,4 тыс. человек, вторых – приблизительно 30 тыс. человек.

Также поистине гигантскими темпами растет спрос DevOps-инженеров. По данным HeadHunter. К октябрю 2024 г. число вакансий для них, равно как и для инженеров-электронщиков, всего за год подскочило на 45%.

DC Studio / FreePik Нехватка инженеров нередко приводит к росту объемов работы уже имеющихся сотрудников

Представители сервиса подчеркнули, что в настоящее время в России нет ни единой инженерной специальности, в которой было бы зафиксировано сокращение количества открытых вакансий. Максимум, что отмечено – сохранение на уровне октября 2023 г. количества вакантных мест для инженеров-конструкторов и системных инженеров.

А кому платить деньги

В HeadHunter сообщили изданию, что в России с января по октябрь 2024 г. для инженеров различных специализаций в России было открыто свыше 636 тыс. вакансий, а это на 13% больше, нежели годом ранее. Быстрее всего росло количество вакансий для а инженеров пусконаладочных работ – за год их стало больше в 2,5 раза, до 9000. «В этих профессиях соотношение резюме на одну открытую вакансию на уровне 4 к 1. Благоприятная ситуация наблюдается лишь у сетевых и системных инженеров, что открывает пространство для их переобучения/переквалификации на более дефицитные специальности», – сказали «Ведомостям» представители HeadHunter.

Вакансия инженера той или иной специализации открыта в настоящее время в каждой пятой российской компании, отметила Виктория Хаба. По ее оценке, в первом полугодии 2024 г. их зарплаты таких работников выросли на 16-24%.

У HeadHunter немного иная статистика по зарплатам. По их данным, медианная предлагаемая зарплата во всем инженерным специальностям в России в октябре 2024 г. показала рост на 18% год к году – с приблизительно 87,7 тыс. руб. до около 104,7 тыс. руб.

В сервисе подчеркнули. Что самые высокие предлагаемые зарплаты в настоящее время у DevOps-инженеров – 247,4 тыс. руб., рост 14% год к году. За ними следуют главные инженеры проекта (143,6 тыс. руб., +23%) и инженеры пусконаладочных работ (104,3 тыс. руб., +10%).

«Для привлечения соискателей работодатели постоянно повышают зарплатные предложения по всем специальностям, в том числе и для инженеров в логистической и производственной отраслях», – сказал «Ведомостям» заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Не найти старого, так вырастить нового

Повышение предлагаемых зарплат – не единственный способ, к которому прибегают компании в стремлении укомплектовать или расширить штат инженеров. В дополнение к этому они также наращивают количество потенциальных источников кадров.

89% уже используют для поиска молодых кадров различные сайты по поиску работы, сообщил «Ведомостям» Александр Ветерков.

50% работодателей вплотную работают с учебными заведениями, что открывает им доступ к студентам и выпускникам, которых они могут привлечь в свой коллектив. «49% респондентов предпочитают размещать рекламу в интернете, 32% дают объявления в СМИ. 18% участников исследования сотрудничают с центрами занятости, столько же (18%) предпочитают реферальные программы», – добавил Ветерков.