CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

В России появился ГОСТ на ноутбуки

Росстандарт определил ГОСТы на ноутбуки. В них прописаны определения понятий, перечень компонентов и требования к безопасности. В документе также говорится о необходимости проведения испытаний лэптопов, например, на ударопрочность.

Госстандарт на ноутбуки

Росстандарт выпустил приказ, утверждающий ГОСТы на ноутбуки, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Приказом Росстандарта утверждены новые национальные стандарты на ноутбуки — ГОСТ Р 71174-2024 "Ноутбуки. Термины и определения" и ГОСТ Р 71202-2024 "Ноутбуки. Типы, основные параметры, общие технические требования", впервые описывающие требования к ноутбукам», — говорится в информации Росстандарта.

Утвержденный стандарт вводит определения терминов — ноутбук, портативный, полупортативный и мобильный компьютеры, механическая и виртуальная клавиатуры, сенсорный дисплей, док-станции и др. В документе также описаны требования к безопасности ноутбуков и перечень компонентов. Он также «определяет необходимость проведения испытаний для проверки ударопрочности, автономной работы, потребляемой мощности, пылевлагозащищенности и ряда других характеристик ноутбуков».

Что определил ГОСТ

ГОСТ определил типы ноутбуков, которые делятся на ноутбуки общего назначения, игровые, образовательные и образовательные стационарные, мобильные графические станции и для особых условий эксплуатации.

no6_700.jpg
DNS
Ноутбуки в России получили свои ГОСты

Ноутбуки должны состоять, как гласит стандарт, из материнской платы, батареи, клавиатуры, тачпада, дисплея и других технических и программных средств. Все компоненты ноутбука должны быть выполнены в едином конструктивном исполнении и размещаться в общем корпусе.

В ГОСТе указаны также требования к техническим характеристикам встроенных веб-камера, тачпада, средств удаленной блокировки.

По поводу безопасности ноутбуков в документе говорится, что «ноутбук должен соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60950-1 при сборке, обслуживании, эксплуатации и ремонте; требования электрической и механической безопасности, меры и класс защиты от поражения электрическим током устанавливают технические условия и эксплуатационная документация на конкретные ноутбуки в соответствии с требованиями ГОСТ 25861, а конструкция изделия должна обеспечивать защиту пользователя от поражения электрическим током».

Российские ноутбуки обогнали американские по продажам

По данным группа «М.Видео-Эльдорадо», предоставленным CNews в начале ноября 2024 г., за за девять месяцев этого года россияне купили на 29% больше отечественных лэптопов в количественном выражении и на 64% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Доля российских ноутбуков на нашем рынке постепенно растет. С января по середину октября 2024 г. она выросла до 11,6% рынка и обогнала долю американских (Apple, Dell, HP и др.) в 10%.Такие данные «Марвел-Дистрибуции» приводит «Коммерсант». В 2022 г. суммарная доля американских брендов составляла 30%, а российских — 4%. В 2023 г. американские вендоры занимали 13% рынка, российские — 7%. Самый большой рост показали Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway.

Правда, основная доля российского рынка ноутбуков (70–72%) остается у китайских и тайваньские брендов — Asus, MSI, Lenovo и др.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 вопросов, которые нужно задать перед внедрением интранета

В России экстренно повышают зарплаты электронщикам и DevOps, лишь бы кто-то пришел работать

Ольга Макова, «Рексофт»: Тренд на малолюдность не означает сокращение персонала

У Intel все очень плохо. США разрабатывают новый хитрый план по поднятию ее с колен. В первый раз Intel не получила ни цента

Угрозы растут, продажи падают: какие проблемы волнуют российский кибербез

У знаменитого поставщика электрооборудования для ЦОДов взломана ИТ-платформа разработки, потеряны 40 ГБ данных

Конференции

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра

byteoilgas_conf
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Показать еще

Наука

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: