Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon

Структура экс-главы ЦРУ и бывшего госсекретаря США Майка Помпео заработает на консультациях для Veon и его украинской «дочки» «Киевстар» до $26 млн. Лоббистские возможности Помпео пригодятся Veon на Украине, где власти рассматривают возможность национализации «Киевстара».

Консультации для Veon и «Киевстара» от экс-главы ЦРУ

Телекоммуникационная группа Veon (бывший владелец российского «Вымпелкома», торговая марка «Билайн») заключила соглашение о стратегических и консультационных услугах с американской компанией Impact Investments, исполнительным директором которой является отставной американский политик Майк Помпео (Michael Pompeo).

Эта же компания будет оказывать консультационные услуги и «дочке» Veon – украинскому сотовому оператору «Киевстар», следует из материалов Veon, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Помпео в 2017 г. стал главой Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). В то время Президентом США был Дональд Трамп (Donald John Trump). В 2018 г. Трамп назначил Помпео государственным секретарем США, и в этой должности он проработал до начала 2021 г. (то есть до ухода Трампа с должности президента). В настоящее время Трамп вновь баллотируется на пост Президента США и близок к победе.

В 2023 г. Помпео вошел в состав совета директоров «Киевстара», в 2024 г. – в состав совета директоров Veon. Соглашение, заключенное в июне 2024 г., предусматривает, что Veon будет платить Impact Investments по $700 тыс. 7 числа каждого месяца в течение всего срока действия соглашения.

Сколько стоят советы Майка Помпео

Также Veon предоставил Impact Investments три вида варрантов (опционов с возможностью продажи на бирже) - типов «А», «B» и «C» - на покупку акций Veon. Первые из них (типа «А»), общей стоимостью $12 млн, будет становиться доступным к реализации каждые полгода в течение трех лет при выполнении различных условий.

Половина варрантов типа «B» станет доступной к реализации после истечение трех лет с момента заключения соглашения при условии его продлении и выполнении ряда других условий. Оставшаяся часть будет доступна к реализации по истечению четырех лет с момента заключения соглашения. Общая стоимость варрантов типа «B» - $2 млн.

Половина варрантов типа «С» будут доступна к реализации по истечению полугода с момента четырехлетней даты с момента заключения соглашения при условии его продления. Оставшаяся часть будет доступна к реализации по истечению пяти лет с момента заключения соглашения. Общая стоимость варрантов типа «С» - также$2 млн, Дополнительно Veon, по своему усмотрению, сможет выплатить Impact Investments еще $3 млн при условии выполнения определенных стратегических целей.

Кроме того, в июне 2024 г. стороны прекратили действия соглашения, заключенного в ноябре 2023 г. относительно консультационных услуг и стратегической поддержки Impact Investments для «Киевстара». В соответствие с решением сторон, Veon перечислил Impact Investmens свои акции на рыночную сумму $2 млн. В абсолютных величинах это было 2,07 млн акций (0,1% от общего числа).

Таким образом, всего за пять лет работы с «Киевстар» и Veon структура Майка Помпео может заработать до $26,6 млн.

Санкции в отношении акционеров Veon

Основным акционером Veon является инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп» - Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом.

В начале 2022 г. все четверо попали под санкции Евросоюза и Великобритании, а в 2023 г. санкции против них ввели и США. После этого Кузьмичев и Хан вышли из капитала LetterOne и продали свои доли одному из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп» Андрею Косогову.

Таким образом, ни LetterOne, ни Veon не стали субъектами западных санкций. Также в 2023 г. Veon завершили продажу «Вымпелкома». Покупателем стала группа топ-менеджеров во главе с занимавшим тогда пост гендиректора «Вымпелкома» Александром Торбаховым. Сумма сделки составила 130 млрд руб., при этом сделка прошла в безденежной форме – путем погашения «Вымпелкомом» задолженности Veon перед владельцами еврооблигаций, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре.

Проблемы Veon на Украине

В конце 2022г . Украина ввела санкции против Фридмана, Авена и Косогова. Соответственно, LetterOne стала субъектом санкций на Украине. Кроме того, в 2023 г. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение Фридмана в совершении действия, приводящих к насильственному изменению границ. Все это послужило основой для разговоров о национализации «Киевстара».

Летом 2023 г. Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 100% долей «Киевстара». Позднее размер арестованной доли был сокращен 47,85% - то есть пропорционально доли LetterOne в Veon.

Также под арестом находятся «дочки» «Киевстара» - «Украинская башенная компания» (УБК), «Киевстар-Тех» и оператор телемедицины Helsi Ukraine. Veon попытался обжаловать арест акций «Киевстара» и УБК, но в конце 2023 г. суд отклонил соответствующие апелляции.

Летом 2024 г. гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) подал в Шевенковский районный суд Киева жалобы на аресты акций всех четырех украинских «дочек» Veon. Решений по этим жалобам еще не принято.