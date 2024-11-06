Создатель Firefox увольняет треть сотрудников и закрывает подразделение борьбы за свободный и открытый интернет

Mozilla Foundation уволил 30% сотрудников и сократил правозащитное подразделение, создававшееся для борьбы за свободный и открытый интернет. Компания жертвует этим направлением работы под «неумолимым натиском перемен», чтобы сконцентрироваться на спасении своего веб-браузера Firefox, который несколько лет подряд теряет рыночную долю.



Увольнения в Mozilla Foundation

Mozilla Foundation, некоммерческая структура создателя веб-браузера Firefox, уволил 30% своих сотрудников и полностью ликвидировал правозащитное подразделение, которое боролось за свободный и открытый Интернет, выяснил TechCrunch.

В электронном письме, отправленном всем сотрудникам в конце октября, исполнительный директор фонда Набиха Сайед (Nabiha Syed) сообщила, что отделы адвокатуры и глобальных программ «больше не являются частью нашей структуры». При этом большая часть деятельности Mozilla ранее была сосредоточена на защите конфиденциальности, инклюзивности и децентрализации технологий, а также на «создании более безопасного и прозрачного опыта работы в Интернете для всех».

«Mozilla Foundation реорганизует команды для повышения гибкости и влияния, поскольку мы ускоряем нашу работу, чтобы обеспечить более открытое и справедливое техническое будущее для всех нас. К сожалению, это означает прекращение части работы, которую мы исторически выполняли, и ликвидацию связанных ролей, чтобы больше сосредоточиться на будущем», — говорится в заявлении компании, предоставленном TechCrunch.

Под натиском перемен

По данным источника издания, в Mozilla Foundation работало около 120 сотрудников. В мае 2024 г., когда Mozilla Foundation на своем сайте поздравила медиаюриста Набиху Сайед с назначением на должность исполнительного директора, в сообщении говорилось, что она будет курировать штат из более чем 100 штатных сотрудников и годовой бюджет в размере $30 млн.

Mozilla Mozilla решила сконцентрироваться на развитии Firefox, который последние несколько лет теряет долю рынка

Руководитель отдела коммуникаций Mozilla Foundation Брэндон Боррман (Brandon Borrman) подтвердил изданию информацию об увольнениях под «неумолимым натиском перемен».

«Чтобы ориентироваться в этом перевернутом с ног на голову, отвлекающем времени, требуется предельная концентрация — и иногда приходится прощаться с отличной работой, которая помогла нам продвинуться так далеко, потому что она не поможет нам достичь следующей вершины. Высокие цели требуют трудного выбора», — написала Сайед в обращении к сотрудникам компании.

Это вторая череда увольнений в Mozilla в 2024 г. В феврале другое подразделение — Mozilla Corporation, как писал Bloomberg, сократило около 60 рабочих мест или около 5% штата. Сокращения коснулись в основном отдела разработки продуктов.

Тогда компания заявляла, что Mozilla начала расширять свой продуктовый портфель в последние годы, в то время как ее флагманский продукт Firefox продолжал терять долю рынка. Компания «намерена перераспределить ресурсы в пользу таких продуктов, как Firefox Mobile, где есть существенные возможности для роста и создания лучшей модели для отрасли».

Mozilla в России

Firefox за последние два года потерял значительную часть своей доли рынка и в нашей стране, хотя ее и без того нельзя было назвать высокой.

Mozilla присоединилась к антироссийским санкциям и в середине марта 2022 г. из браузера Firefox исчез поисковик «Яндекса» — его вычистили отовсюду, даже из окна выбора поисковых систем, а тем, у кого он был установлен в качестве поисковика по умолчанию, Mozilla заменила его на Google. Также были удалены поисковики Mail.ru и OK.ru.

В феврале 2022 г. доля Firefox на российском рынке браузеров составляла 4,53%, по данным StatCounter. К концу мая 2024 г. она упала до 3,3%.