Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил резолюцию о создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства, то есть отмену роуминга. С 1 марта 2025 г. для абонентов российских и белорусских операторов нужно обеспечить комфортные тарифы на телефонные разговоры и доступ в интернет.

Отмена роуминга

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил по итогам заседания несколько десятков документов, среди которых и резолюция о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на территории Союзного государства т.е. отмена роуминга, сообщает пресс-служба Правительства России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 марта 2025 г. для абонентов российских и белорусских операторов необходимо обеспечить комфортные тарифы для телефонных разговоров и передачи цифровых данных в интернете. Со слов Мишустина, тарифы для населения обеих стран должны быть сопоставимы с теми, которые действуют для домашней сети, сами же люди смогут сократить свои расходы и чаще, недорого общаться между собой.

Премьер Белоруссии Роман Головченко рассказал о том, что с 1 марта будущего года абоненты при поездках из Белоруссии в Россию и обратно смогут пользоваться тарифами, которые сопоставимы с ценой услуг в домашней сети. Головченко добавил, в объеме не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 ГБ передачи данных в месяц. Это позволит гражданам на территории Союзного государства пользоваться на комфортных условиях еще большим объемом голосовых услуг и впервые - значительным объемом передачи данных.

История отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Разговоры о необходимости отмены роуминга между Россией и Белоруссией начались еще в 2017 г. В 2019 г. на уровне высшего госсовета Союзного государства была принята дорожная карта, предполагавшая полностью отменить роуминг до конца 2020 г.

Unsplash - Adrien Россия и Белоруссия отменят роуминг с 1 марта 2025 года

Задача не была выполнена. Тем не менее, в конце 2020 г. российские и белорусские сотовые операторы договорились в рамках тестового режима, о снижении ставки интерконнекта с 20 раз - с $0,3 до $0.015. Это привело к снижению стоимости звонков в роуминге. В марте 2022 г. Совет министров Союзного государства принял решение об отмене платы за входящие звонки в роуминге между Россией и Белоруссией с 1 апреля 2022 г.

Комментарии сотовых операторов

В сотовом операторе «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, «дочка» «Ростелекома») сообщили, что компания стремится предоставить наилучшие условия для клиентов. «В последние годы T2 планомерно улучшала условия стоимости связи для клиентов, путешествующих в Белоруссию, бесплатность роуминга уже частично реализована, - заявили в компании. - Так, для наших клиентов входящие звонки во время пребывания в Белоруссии бесплатны. Мы разрабатываем новые тарифы на интернет в роуминге, точные значения будут известны после финализации условий с белорусскими операторами».

Пресс-служба «Мегафона» сообщила, что компания принимает участие в формировании дорожной карты проекта, которую разрабатывает Минцифры. «Находимся в постоянном контакте, обсуждаем варианты реализации и ищем решения, которые позволят снизить тарифы на связь при нахождении абонентов на территории Союзного государства.», - уточнили в компании.

В «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») от комментариев отказались.

Объем белорусского рынка

В Белоруссии количество абонентов мобильных операторов в годовом выражении не изменилось и составило 11,824 млн на конец III квартала 2023 г. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте Министерства связи и информатизации Белоруссии.

По итогам III квартала 2023 г. услугами мобильной передачи данных воспользовались 8,139 млн абонентов (+3,4% к показателю на III квартал 2022 г.), в том числе в сети LTE – 6,346 млн абонентов (+6,3%). Пропускная способность каналов доступа в сеть интернет в годовом исчислении выросла на 41,3% до 750,5 ГБ.

В III квартале 2023 г абоненты мобильных операторов сгенерировали голосовой трафик в объеме 7,839 млрд минут (минус 0,6% к показателю III квартала 2022 г.), из которого 76,8% составил внутрисетевой трафик. Исходящий международный трафик составил 4,754 млн минут (минус 18%), входящий международный трафик – 11,91 млн минут (минус 6,4%).

Находящиеся в роуминге абоненты иностранных операторов за III квартал 2023 г. сгенерировали в белорусских сетях голосовой трафик в объеме 16,07 млн минут (минус 6,1%).

На конец III квартала 2023 г. охват территории Белоруссии услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта GSM (2G) составлял 99,3%, UMTS (3G) – 98,6%, LTE (4G) – 83,2%. Охват населения услугами данных стандартов составляет 99,9%, 99,9% и 98% соответственно.

Услуги мобильной связи в Белоруссии оказывают три компании: УП «A1», СООО «Мобильные ТелеСистемы» и ЗАО «БеСТ» (оператор life:). Услуги передачи данных на базе сети LTE оказывает инфраструктурный оператор beCloud. Согласно изменениям в лицензии с января 2022 г. услуги сотовой подвижной электросвязи может оказывать РУП «Белтелеком».

По данным регулятора, во II квартале этого года абоненты трех мобильных операторов проговорили 7,918 млрд минут, что на 82 млн минут больше, чем годом ранее. Что касается доступности мобильной связи, то в условиях сильной конкуренции каждый из операторов имеет в своем портфеле предложения, обеспечивающие безлимит вызовов в своей сети или полный безлимит звонков во все сети. Однако до сих пор белорусские абоненты предпочитают звонить в основном в своей родной сети: на внутрисетевые вызовы в I квартале этого года пришлось 76% всего голосового трафика.

Во II квартале белорусские пользователи подтвердили, что являются сторонниками новых технологий: 79,6% всех, кто пользовался мобильной передачей данных (6,632 млн абонентов) использовали для этого технологию 4G или же LTE. Ее преимущество в том, что она позволяет достичь высоких скоростей в передаче данных, благодаря чему можно комфортно потреблять «тяжелый» контент (видео, стримы). Откликаясь на эту потребность пользователей, белорусский телеком существенно нарастил пропускную способность каналов доступа в интернет. В годовом исчислении она выросла на 27% – до 854,9 тыс. МБ/с на конец II квартала 2024 г. Как видно, данный показатель за год вырос гораздо больше, чем количество абонентов, что еще раз подтверждает рост потребления интернет-трафика.

Общий же объем дата-трафика мобильных операторов во II квартале 2024 г. составил рекордные 399 петабайта (ПБ), что на 3,2% больше прошлогоднего показателя, при этом 70% пришлось на 4G-трафик.

Для того чтобы стимулировать рост голосового и дата-трафика, белорусские операторы наращивают инфраструктуру и расширяют территорию радиопокрытия. На конец II квартала этого года охват территории Белоруссии услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта GSM (2G) составлял 99,3% (на уровне II квартала прошлого года), UMTS (3G) – 98,6% (на уровне II квартала прошлого года), LTE (4G) – 93,1% (на 9,9% пункта больше, чем II квартала прошлого года). Охват населения услугами данных стандартов составляет 99,9%, 99,9% и 99% (+1%) соответственно.

Союзное государство

Датой создания Союзного государства считается 8 декабря 1999 г. Тогда лидеры двух стран - Борис Ельцин и Александр Лукашенко - подписали соответствующий договор, а уже вступил в силу 26 января 2000 г. Одновременно принята Программа действий России и Белоруссии по реализации его положений. Для достижения целей единого государства, в соответствии с Договором, предусмотрено создание Высшего Государственного Совета, Парламента, Суда и Счетной палаты Союзного государства.

Высшим органом Союзного государства определен Высший Государственный Совет, в состав которого входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов Белоруссии и России. Председателем Высшего Государственного Совета является один из глав государств-участников на основе ротации, если Стороны не договорились об ином. Первое заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства состоялось 26 января 2000 г.

Высший Государственный Совет является высшим органом Союзного государства. В состав Высшего Государственного Совета входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников. Согласно Договору в заседаниях Высшего Государственного Совета участвуют Председатель Совета Министров, Председатели Палат Парламента, Председатель Суда Союзного государства.

Союзное государство это по своей сути интеграционный проект России и Белоруссии. В рамках него созданы межгосударственные структуры для выработки общих подходов в политической, экономической, оборонной, социальной и других сферах, унифицирована часть законодательства. Союз обеих государств обладает признаками федерации, конфедерации и международной организации, но в то же время не имеет общей символики, Конституции, валюты, гражданства, единой таможенно-тарифной, налоговой и энергетической системы, которые предусмотрены Союзным договором.

Со слов Михаила Мишустина, Правительства России и Белоруссии ведут активную работу по реализации союзного договора. В январе этого года завершили исполнение основных направлений на прошлую трехлетку, а также 28 союзных программ. Руководство двух стран заложили надежный фундамент для проведения скоординированной макроэкономической, промышленной и аграрной политики. Приступили к формированию общих правил конкуренции, транспортного рынка, ведь все это необходимо для создания единого экономического пространства. С ноября этого года и до конца 2026 г. важно сконцентрироваться на углублении интеграции в промышленности и сельском хозяйстве, а также в энергетике и логистике, налоговой и таможенной сферах, в науке, образовании, культуре и других областях. Мишустин отдельно подчеркнул и то, что отдача от интеграции ощутима и она выражается, в том числе в показателях торгово-экономического сотрудничества. Взаимный товарооборот за восемь месяцев 2024 г. прибавил 6%, достигнув почти 3 трлн руб.