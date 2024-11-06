Зарплаты московских ИТ-директоров удвоились и продолжают расти. Программисты тоже не обделены деньгами

Зарплаты ИТ-директоров показали двукратный рост за последние пять лет. За последний же год они увеличились на 18%, то есть их увеличение значительно опережает официальную инфляцию, которая по итогам 2023 г. составила около 7%. Но вся эта статистика актуальна только для Москвы.

Столичному руководителю – много денег

Российские ИТ-директора, работающие в Москве, в настоящее время получают в среднем вдвое больше, нежели в октябре 2019 г. непосредственно перед началом пандемии коронавируса, сообщили CNews представители портала по поиску работы SuperJob. В год их зарплата растет на 18%, что более чем вдвое опережает официальную инфляцию – около 7% по итогам 2023 г. и в пределах 8,5% в октябре 2024 г.

В некоторых случаях доходы ИТ-руководителей за отчетный период выросли даже более чем в два раза. Рост их медианной зарплаты за последние пять лет достиг Медианная зарплата разработчиков на Python, самом популярном языке программирования в мире, за тот же срок показала 115,4-процентный рост. Ежемесячные медианные доходы их коллег, пишущих на С++, просто удвоились (+100%).

В числе ИТ-профессий – лидеров по наиболее высокому темпу увеличения заработной платы – ИТ-директор (CIO, Chief Information Officer), директор по кибербезопасности, специалист по защите информации, а также программист на C++ и тестировщик программного обеспечения, сообщили CNews в Superjob.

Superjob Темпы роста зарплат

Что же до самих темпов прироста средней рыночной зарплаты, то у ИТ-директоров он составляет составил 18,2% в год, у ИБ-специалистов – 16,7% выше, у программистов на C++ – 12%, у тестировщиков ПО – 9,7%.

Хорошо платят не всем

Эксперты Superjob подчеркнули, что по-настоящему высокая зарплата в московской ИТ-сфере, как и темпы ее роста, лишь у тех, у кого уже есть за плечами два-три года работы в этой отрасли. Другими словами, джуны, то есть начинающие специалисты, пока не у дел – в сервисе отмечают, что даже вакансий для них в столице в настоящее время совсем мало – всего-навсего 5% от общего количества ИТ-вакансий в Москве.

Зарплаты ИТ-директоров и ИТ-специалистов

озиция Рыночная заработная плата, Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учета бонусов, дополнительных льгот и компенсаций), тысяч рублей в месяц Динамика средней рыночной заработной платы, % 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 за 1 год за 5 лет median max median max median max median max median max median max Директор по IT 300 800 400 800 450 900 500 1 200 550 1 500 650 1 700 18,20% 116,70% Директор по информационной безопасности 230 500 320 600 350 700 380 800 400 800 450 1 000 12,50% 95,70% Руководитель отдела разработки ПО 250 600 300 600 320 700 350 750 390 750 420 1 000 7,70% 68,00% Системный архитектор 200 400 240 400 250 450 300 600 350 600 380 650 8,60% 90,00% Программист Java 170 480 200 500 230 500 270 550 300 500 320 600 6,70% 88,20% Программист C++ 140 350 200 400 210 400 240 500 250 600 280 650 12,00% 100,00% Разработчик iOS 200 350 220 400 230 400 270 550 280 550 300 550 7,10% 50,00% Программист PHP 150 350 170 320 190 400 250 500 270 550 280 550 3,70% 86,70%

Авторы исследования подчеркивают, что при трудоустройстве джуна работодатели сейчас отдают предпочтение в первую очередь выпускникам и студентов топовых вузов. «Рынок труда пресытился выпускниками интернет-курсов без практического опыта работы: последние два года зарплаты junior-специалистов практически не растут, а по отдельным позициям есть отрицательная динамика», – добавили они.

Писать программы все еще выгодно

В России по-прежнему востребованы программисты, пишущие на самых разных языках программирования. Если судить только по количеству открытых вакансий, сильнее всего работодатели ищут специалистов в Java, PHP, C++.

Зарплата тех, кто пишет на C++ за пять лет удвоилась, те, кто выбрал Java, стали зарабатывать больше на 88%, а PHP-программисты – на 86,7%.

Отдельно стоит отметить разработчиков мобильных приложений. Медианные зарплаты iOS-разработчиков за пять лет показали 50-процентный рост, Android-разработчиков – 75-процентный.

Не менее важен и тот факт, что в настоящее время Android-разработчики в России ценятся больше, нежели пять лет назад. Если в 2019 г. программисты iOS зарабатывали на 25% больше, чем программисты Android (в среднем 200 и 160 тыс. руб. соответственно), то сейчас разрыв находится на уровне 7% (300 и 280 тыс. руб.).

Не программированием единым

Заработать больше в ИТ-сфере можно не только путем написания программ. Так, в сегменте кибербезопасности медианные зарплаты за пять лет у ИБ-директоров выросли на 95,7%, у ИБ-специалистов – на 90,9%.

Superjob Рыночная заработная плата

Средняя зарплата руководителей отделов тестирования ПО показала рост 55,6% за тот же период, у специалистов по тестированию она выросла 70,7%.

Аналитики данных в среднем стали зарабатывать на 80% больше, бизнес-аналитики – на 63%. Тем временем, средний заработок системных архитекторов за минувшие пять лет увеличился на 90%, а руководителей отделов разработки ПО – на 68%.

Но, возможно, уже в самом скором будущем о таких темпах прироста зарплат можно будет забыть. По прогнозам Superjob, сам по себе рост продолжится, однако его темпы в процентном соотношении начнут снижаться из-за эффекта высокой базы и составят в диапазоне 9-10% к концу 2025 г.