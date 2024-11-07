Oracle заплатит долги своей российской «дочки», но только 60% от суммы

Власти США разрешили Oracle выкупить всего за 60% от номинала долги своего российского подразделения, обанкротившегося после введения антироссийских санкций и накопившего их на сумму 1,43 млрд руб. Кредиторы должны отказаться от любых новых требований, иначе сделка не состоится.



Разрешение на выкуп долгов получено

Американская корпорация Oracle готова выкупить долги своей российской «дочки» «Оракл компьютерное оборудование» перед кредиторами за 60% номинала. Об этом заявил представитель компании Артем Антонов в суде, выяснил РБК.

Российское подразделение американской корпорации Oracle, АО «Оракл компьютерное оборудование», признано банкротом по решению московского Арбитражного суда в августе 2023 г.

Общая сумма долга предприятия составляет более 1,4 млрд руб. Таким образом, сумма выкупа может составить 840 млн руб. или $8,5 млн по нынешнему курсу.

Oracle Американская Oracle получила разрешение выпить долги перед российскими кредиторами, но только за 60% от номинала

На выкуп долга Oracle получила лицензию, которую запрашивала на протяжении нескольких месяцев у регулирующих органов США и без которой, по словам Антонова, не могла взаимодействовать с российскими кредиторами из-за санкции.

Условия возможной сделки

Еще одно условие сделки — отказ кредиторов от любых новых требований к российскому юрлицу. Об этом говорится в письме, которое было отправлено всем кредиторам.

В нем указано также, что, согласно выданному разрешению, максимальная сумма, как и другие условия выкупа, не могут меняться. Другие же варианты урегулирования не рассматриваются: «Компания предлагает урегулировать долги путем выкупа требований у кредиторов. По регуляторным причинам и с учетом позиции зарубежных консультантов компания пока считает другие опции (в том числе вариант с заключением мирового соглашения по закону о банкротстве) недоступными».

В документе, правда, есть уточнение, что «существует вероятность» того, что опция мирового соглашения может стать доступной в будущем.

У кредиторов, получивших письмо, остались вопросы. Как сказал конкурсный управляющий по делу о банкротстве «Оракл компьютерное оборудование» Егор Непомнящих, они направили их в адрес компании. Например, в документе не указано, как именно будут выплачиваться долги и как Oracle планирует расплачиваться с государственными структурами из числа кредиторов, например, с Федеральной налоговой службой. К тому же, по словам Непомнящих, письмо Oracle не может считаться юридически значимым, поскольку в нем не указан отправитель и нет подписи.

Долги Oracle в России

Oracle в марте 2022 г. присоединилась к антироссийским санкциям и приостановила работу в России. Выручка зарегистрированного в Москве АО «Оракл компьютерное оборудование» по итогам 2022 г. снизилась на 95% до 349,8 млн руб. Чистый убыток составил 1,09 млрд руб. У ООО «Оракл девелопмент СПБ», еще одного юрлица Oracle, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, чистый убыток составил 223,9 млн руб.

Признанное банкротом еще в 2023 г., АО «Оракл компьютерное оборудование» на июль 2024 г. не выплатило 1,43 млрд руб. долгов. В список кредиторов попали «Форс-дистрибуция», «Марвел-дистрибуция», «Форс центр разработок», «Альфа-банк», Сбербанк, «Инфосистемы джет», «Нэк Нева коммуникационные системы», группа «Борлас», «Ньютек.ТВ». Единственным, кто успел получить 44 млн руб., стал «МегаФон».

В сентябре 2024 г. CNews писал, что бывших российских топ-менеджеров Oracle просят вернуть полученные ими и исчислявшиеся миллионами рублей премии, чего они делать не хотят. Непомнящих подал всего 51 иск на общую сумму свыше 100 млн руб. Например, бывшего главу российского подразделения Oracle Communications Евгения Дрякина, ныне занимающего пост управляющего директора и соучредителя компании «Омега Телеком Разработка», через суд «попросили» вернуть премию в размере 8,4 млн. С бывшего старшего управляющего директора Oracle Cloud Systems в России и СНГ Алексея Курочки, который сейчас работает в «Яндексе» коммерческим директором департамента систем управления базами данных, потребовали 9,3 млн руб.