Discord разобрался в причинах блокировки в России и сделал выводы. Мессенджер не будет здесь работать

Коммуникационная платформа Discord сообщила, что из-за недавних изменений услуги платформы могут быть недоступны в России и Турции. Ранее мессенджер заблокировали в России из-за нарушений требований российского законодательства. В начале сентября этого года ИТ-система мгновенного обмена сообщениями получила пять новых решений от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) относительно его работы в стране.

Решение проблемы с работой сервиса

Изначальное официальное заявление команды сервиса Discord подарило пользователям из России надежду на возможное возвращение полюбившегося мессенджера, но им так и не удалось решить вопрос с блокировкой. Об этом уточнила администрация ИТ-команды Discord.

8 октября текущего года сервис Discord был окончательно заблокирован в России, а чуть позже его использование запретили и в Турции. Ранее российское ведомство вынесло пять решений о нарушении российского законодательства в отношении этого сервиса. В результате блокировки мессенджера несколько десятков миллионов человек лишатся еще одного удобного средства коммуникации. Однако разработчики платформы Discord довольно быстро отреагировали на блокировку, пообещав провести расследование и разобраться в причинах проблемы.

Фотобанк Фотодженика - InkDropCreative Разработчики из Discord провели расследование и разобрались в причинах проблемы блокировки сервиса в России

В Discord официально сообщили, что из-за недавних изменений услуги ИТ-платформа может быть недоступна в России и Турции. Со слов разработчиков, в связи с недавними изменениями наши услуги в настоящее время могут быть недоступны в этих регионах. Статус задачи переведен из «Согласования и исполнения» в «Решено». Судя по всему, ИТ-команда не смогла найти способов снять блокировку в России и Турции и признала свое поражение в битве с регуляторами из этих стран.

Информационное агентство ТАСС сообщило, что Роскомнадзор официально заблокировал Discord в России. Причиной стало нарушение требований законодательства страны. Блокировка Discord направлена на обеспечение безопасности российских пользователей. Провайдеры связи в России начали выполнять указание ведомства и ввели блокировку на доступ к ресурсам ИТ-платформы.

Блокировка Discord

О том, что блокировка сервиса Discord может произойти в ближайшее время, в конце сентября сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Основание для этого – систематические нарушения российского законодательства. Позже журналисты CNews обнаружили мессенджер в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, но на то время речт шла лишь о вероятном замедлении сервиса.

За последние полтора месяца российские пользователи Discord как минимум четыре раза сталкивались с проблемами в работе сервиса. Изначально еще в августе произошел масштабный сбой, в результате которого, помимо Discord, перестали открываться многие другие популярные сайты и приложения, включая Telegram, WhatsApp, «ВКонтакте» и Steam. Роскомнадзор объяснил это DDоS-атакой на российских операторов связи. Эксперты предположили, что российские власти пытались в первую очередь заблокировать мессенджер Telegram, но их действия отразились на работе других ресурсов. 18 сентября Discord перестал работать у пользователей из разных регионов России. В отдельных случаях вернуть доступ к сервису помогало подключение VPN. На глобальном уровне никаких сбоев не наблюдалось.

Мессенджер Discord в России заблокировали 8 октября, а неделю спустя, 15 октября, появилась надежда, что он снова заработает. Такая информация начала расходиться в соцсетях, потому что домен мессенджера пропал из списка заблокированных ресурсов.

В ТАСС предположили, что сайты могли убрать из списка, если они выполнили условия Роскомнадзора и удалили противоправный контент. В ведомстве намекнули для разработчиков Discord, что Steam удалил все противоправные материалы и не будет заблокирован вовсе. Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что в Discord содержится более 1 тыс. запрещенных материалов.

Месяц назад Роскомнадзор во второй раз сообщил СNews, что у ведомства нет оснований для разблокировки мессенджера Discord в России. Регулятор напомнил, что доступ к мессенджеру в России ограничили из-за нарушения требований закона к организаторам распространения информации. В частности их выполнение необходимо для предотвращения угроз использования ИТ-системы мгновенного обмена сообщениями в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.