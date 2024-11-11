Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей

МТС подвела итоги всероссийского чемпионата по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ. Шоу-финал в формате гонки роботов посетили более 3,5 тыс. офлайн-гостей, а онлайн-трансляция насчитывала более 600 тыс. зрителей.



Итоги чемпионата

В этом году заявки на участие в True Tech Champ подали более 12,5 тысяч человек, в том числе призеры российских и международных соревнований по программированию, члены сборной страны. В финальные этапы были допущены свыше 250 участников, среди которых были как школьники и студенты, так и действующие ИТ-специалисты.

Турнир включал два трека: индивидуальный зачет по алгоритмическому и командный по робототехническому программированию. Заключительный этап прошел в формате шоу-кодинга и гонки роботов. На глазах у зрителей ребята на время решали задачи, а также писали код для роботов-мышей, чтобы те как можно быстрее нашли выход из лабиринтов со спецэффектами: вспышками света, дымом, подвижными стенами.

В этом году заявки на участие в True Tech Champ подали более 12,5 тысяч человек

Общий призовой фонд чемпионата превысил 10 млн рублей.

Призовые места в первом треке заняли:





Призерами второго трека стали команды:

Первое место, приз 4 млн рублей: «Котята и роботы» (Санкт-Петербург) - Дмитрий Титов и Максим Попов;

Второе место, приз 2,5 млн рублей: ClosedCV (Республика Татарстан) - Николай Ростов, Андрей Растопшин, Евгений Шломов;

Третье место, приз 1 млн рублей: «Микро-мыши» (Ленинградская область и Санкт-Петербург) - Глеб Прохоров, Денис Логашов, Дмитрий Чупров.





Доклады, мастер-классы и другие активности

На главной сцене с докладами и мастер-классами на самые актуальные ИТ-темы выступили эксперты отрасли и ученые. Так, сооснователь и генеральный директор Postgres Professional Олег Бартунов порассуждал о будущем Open Source и информационных технологий в целом. Руководитель лаборатории Центра прикладного ИИ Сколтеха Алексей Зайцев рассказал о том, как обмануть нейросеть с помощью возмущений. Директор департамента машинного обучения MTS AI Даниил Киреев поделился, в каких случаях следует применять LLM, а в каких - обращаться к классическим методам. Доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Вячеслав Дубынин поведал о том, что такое соревновательность с научной точки зрения, и какие гены и гормоны отвечают за стремление к победе и азарт.

В лектории, стилизованном под гараж, прошел стресс-воркшкоп от рекрутеров МТС «Плохой собес», командная игра на логику, камеди-баттл «Плохие прогерские шутки» и многое другое.

На площадке работали более десяти развлекательных зон, где желающие могли покорить скалодром по маршруту, сгенерированному ИИ; написать код, преодолевая натяжение троса; примерить роль финалиста чемпионата и поучаствовать в гонке робомышей, пройти мастер-класс по пайке плат, а совершеннолетние посетители даже могли набить татуировку. После торжественной церемонии награждения победителей перед гостями выступили популярные артисты — Антон Токарев, A.V.G, Jakone и DJ Константин Телешев.

«Участие в олимпиадах по математике и программированию принимали многие звезды ИТ - начиная с сооснователей крупнейших международных корпораций, заканчивая выдающимися учеными. Несмотря на то, что далеко не все они становились призерами, турниры, по их словам, помогли развить логическое мышление, а также научиться видеть возможности и находить нестандартные решения», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

«Окружение во многом формирует личность, поэтому с помощью наших мероприятий True Tech мы стремимся объединять в одном месте много талантливых и заинтересованных в развитии ребят. В этом году мы сделали упор на командной работе как в испытаниях для участников, так и в развлекательных активностях на площадке, чтобы еще больше мотивировать общаться и действовать сообща. Будет здорово, если однажды мы узнаем, что создатели прорывных проектов познакомились на чемпионате или конференции True Tech», — добавил Воронин.

МТС проводит True Tech Champ уже во второй раз. В прошлом году участие в соревнованиях приняли более восьми тысяч человек.