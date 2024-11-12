ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов
Директор по информационным технологиям компании «Алроса» Вадим Желтухин рассказал на CNews FORUM о том, что в России сегодня, как и раньше, невозможно приобрести отечественные сервера для систем ИИ. По словам Вадима Желтухина, такие российские сервера могут появиться на рынке в следующем году.
Где в России взять сервер для ИИ
На CNews FORUM 2024 директор по информационным технологиям компании «Алроса» Вадим Желтухин в своем докладе о пути «Алроса» к технологическому суверенитету, рассказал, что в России сегодня, как и раньше невозможно приобрести отечественные сервера для систем искусственного интеллекта. Однако, по словам Вадима Желтухина, такие российские сервера могут появиться в следующем году.
«Сервера для систем искусственного интеллекта по-прежнему остаются значимым ограничением, невозможно приобрести российские. – Отметил Вадим Желтухин в своем выступлении на CNews FORUM. – Здесь, в таких сферах по-прежнему будет влиять узость российского рынка, но мы понимаем, что не так много такого оборудования и требуется. Поэтому есть к чему стремиться, есть трудности, но я в целом смотрю на ситуацию очень позитивно».
На вопрос CNews о том, как именно компания «Алроса» выходит из этого положения, Вадим Желтухин рассказал, что задачи по искусственному интеллекту в компании решают арендой облачной инфраструктуры. Также в «Алроса» рассматривают варианты приобретения решения от отечественных производителей. Как отметил Вадим Желтухин, не называя конкретных компаний, среди наших разработчиков есть те, кто анонсировал появление таких российских серверов в следующем году.
Сегодня в реестре Минпромторга нет отечественных серверов с продвинутыми чипами от Nvidia, соответственно такие сервера невозможно приобрести. Пока же задачи приобретения серверов для систем искусственного интеллекта российский бизнес решает с помощью серого импорта.
Видеокарта решает все
Основное внимание при выборе сервера для ИИ уделяется производительности графических ускорителей.
В основном именно видеокарты определяют основную производительность сервера для тренировок ИИ. Именно видеокарты обрабатывают большую часть данных из-за особенностей архитектуры графических чипов. На них расположено множество небольших ядер, позволяющих распределять задачи на тысячи потоков.
Кроме того многие модели видеокарт снабжены специализированными модулями. Например, Nvidia и AMD предлагают графические ускорители изначально настроенные на обучение ИИ, что дает возможность серьезно поднять эффективность процесса обучения.
Цель – высокие технологии и независимость
Говоря о стремлении компании к технологическому суверенитету, Вадим Желтухин отметил, что рынок ПО за прошедшие два годы совершил огромный шаг вперед.
Он рассказал, что сейчас в «Алроса» уже есть платформы VMware vSphere и сейчас компания находится на стадии тестирования сразу двух продуктов виртуализации c программно-определяемыми сетями (SDN).
Если на старте проекта миграции на отечественные системы управления базами данных (СУБД) было очень много нареканий к российским продуктам, то сейчас миграция на отечественные СУБД это пример очень удачного импортозамещения для компании. «По сравнению с СУБД от Microsoft мы не получили деградации производительности бизнес-приложений, а в некоторых случаях улучшили показатели, и у нас в ИТ-инфраструктуре успешно используются одновременно две отечественных реляционных СУБД», – отметил докладчик.
По словам Вадима Желтухина, два года назад можно было тестировать и закупать мало оборудования, поскольку качество не соответствовало корпоративным стандартам или у оборудования не было номера в реестрах Минпромторга. В настоящее же время компанией протестирован целый ряд ноутбуков, системных блоков и мониторов (ICL, F+, Rikor, Kvadra, Aquarius, Inferit), планшетов (F+, Rikor , Kvadra, Aquarius), сетевого оборудования (Eltex), серверов (Yadro, Aquarius, Sitronics OpenYard , Rikor , Kraftway Rikor , ЗАО «НТ») и терминал видеоконференцсвязи («Протей»).