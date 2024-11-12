ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов

Директор по информационным технологиям компании «Алроса» Вадим Желтухин рассказал на CNews FORUM о том, что в России сегодня, как и раньше, невозможно приобрести отечественные сервера для систем ИИ. По словам Вадима Желтухина, такие российские сервера могут появиться на рынке в следующем году.

Где в России взять сервер для ИИ

На CNews FORUM 2024 директор по информационным технологиям компании «Алроса» Вадим Желтухин в своем докладе о пути «Алроса» к технологическому суверенитету, рассказал, что в России сегодня, как и раньше невозможно приобрести отечественные сервера для систем искусственного интеллекта. Однако, по словам Вадима Желтухина, такие российские сервера могут появиться в следующем году.

«Сервера для систем искусственного интеллекта по-прежнему остаются значимым ограничением, невозможно приобрести российские. – Отметил Вадим Желтухин в своем выступлении на CNews FORUM. – Здесь, в таких сферах по-прежнему будет влиять узость российского рынка, но мы понимаем, что не так много такого оборудования и требуется. Поэтому есть к чему стремиться, есть трудности, но я в целом смотрю на ситуацию очень позитивно».

На вопрос CNews о том, как именно компания «Алроса» выходит из этого положения, Вадим Желтухин рассказал, что задачи по искусственному интеллекту в компании решают арендой облачной инфраструктуры. Также в «Алроса» рассматривают варианты приобретения решения от отечественных производителей. Как отметил Вадим Желтухин, не называя конкретных компаний, среди наших разработчиков есть те, кто анонсировал появление таких российских серверов в следующем году.

Вадим Желтухин рассказал о пути «Алроса» к технологическому суверенитету

Сегодня в реестре Минпромторга нет отечественных серверов с продвинутыми чипами от Nvidia, соответственно такие сервера невозможно приобрести. Пока же задачи приобретения серверов для систем искусственного интеллекта российский бизнес решает с помощью серого импорта.

В « Алроса », по словам Вадима Желтухина , рассматривают варианты приобретения решения по серверам для систем ИИ от отечественных производителей

Видеокарта решает все

Основное внимание при выборе сервера для ИИ уделяется производительности графических ускорителей.

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В основном именно видеокарты определяют основную производительность сервера для тренировок ИИ. Именно видеокарты обрабатывают большую часть данных из-за особенностей архитектуры графических чипов. На них расположено множество небольших ядер, позволяющих распределять задачи на тысячи потоков.

Кроме того многие модели видеокарт снабжены специализированными модулями. Например, Nvidia и AMD предлагают графические ускорители изначально настроенные на обучение ИИ, что дает возможность серьезно поднять эффективность процесса обучения.

Вадим Желтухин отметил, что рынок программного обеспечения за прошедшие два года совершил огромный шаг вперед

Цель – высокие технологии и независимость

Говоря о стремлении компании к технологическому суверенитету, Вадим Желтухин отметил, что рынок ПО за прошедшие два годы совершил огромный шаг вперед.

Он рассказал, что сейчас в «Алроса» уже есть платформы VMware vSphere и сейчас компания находится на стадии тестирования сразу двух продуктов виртуализации c программно-определяемыми сетями (SDN).

В «Алроса» проводят детальный анализ каждого из внедряемых продуктов

Если на старте проекта миграции на отечественные системы управления базами данных (СУБД) было очень много нареканий к российским продуктам, то сейчас миграция на отечественные СУБД это пример очень удачного импортозамещения для компании. «По сравнению с СУБД от Microsoft мы не получили деградации производительности бизнес-приложений, а в некоторых случаях улучшили показатели, и у нас в ИТ-инфраструктуре успешно используются одновременно две отечественных реляционных СУБД», – отметил докладчик.

По словам Вадима Желтухина, два года назад можно было тестировать и закупать мало оборудования, поскольку качество не соответствовало корпоративным стандартам или у оборудования не было номера в реестрах Минпромторга. В настоящее же время компанией протестирован целый ряд ноутбуков, системных блоков и мониторов (ICL, F+, Rikor, Kvadra, Aquarius, Inferit), планшетов (F+, Rikor , Kvadra, Aquarius), сетевого оборудования (Eltex), серверов (Yadro, Aquarius, Sitronics OpenYard , Rikor , Kraftway Rikor , ЗАО «НТ») и терминал видеоконференцсвязи («Протей»).