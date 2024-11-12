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| Фото: Минобороны России, https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12080823@egNews |

Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября

CNews приглашает принять участие в конференции «Ситуационные центры 2024» 27 ноября 2024 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Ситуационные центры 2024» 27 ноября 2024 г.

Ситуационные центры создаются федеральными и региональными органами власти, крупными коммерческими структурами в качестве эффективного инструмента управления.

Их задача — обеспечить руководителей всей необходимой для принятия управленческих решений информацией. А для этого используются самые современные технологии и решения. Именно от них зависят возможности и функциональность ситуационного центра.

Регистрация по ссылке.

Основные темы конференции

Ситуационные центры в России

  • Как изменился подход к созданию ситуационных центров за последние 10 лет.
  • Ситуационные центры федеральных ведомств.
  • Ситуационные центры региональных органов власти.
  • Ситуационные центры крупных корпораций.
  • Ситуационный центр как инструмент обеспечения безопасности.
  • Современный конгресс-холл.
  • Современные диспетчерские.

Технологии и решения

Успешные кейсы

  • Как создать ситуационный центр: делимся опытом.
  • Какие сложности возникают на пути создания ситуационного центра?
  • Какие задачи решает ситуационный центр?
  • Какие системы необходимы в ситуационном центре?
  • Как рассчитать эффективность создания ситуационного центра?

С докладами выступят:

Вячеслав Керов, руководитель аппарата Общественного совета при Министерстве транспорта России;
Дмитрий Алексеев, руководитель направления «Ситуационные центры» ПАО «ГМК «Норильский никель»;
Алексей Попов, ведущий научный сотрудник. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России;
Виктор Кучеров, руководитель направления «Интеллектуальные системы» «AT Consulting Восток»;
Валерий Якимовец, главный эксперт ДПГРЗ, АО «Концерн Росэнергоатом»;
Петр Григорьев, руководитель ситуационного центра ЦЭМИ РАН;
Станислав Варич, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам, «Дамате»;
Виктор Кучеров, руководитель направления «Интеллектуальные системы» «AT Consulting Восток»;
Александр Силевич, руководитель департамента спец проектов, ГК UI Group;
Анна Лапина, заместитель директора по управлению проектами автоматизации производства, NAUKA;
Александр Ефремов, заместитель технического директора, «Протей Ай-Ти - Инжиниринг».

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