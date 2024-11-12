Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября
CNews приглашает принять участие в конференции «Ситуационные центры 2024» 27 ноября 2024 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Ситуационные центры 2024» 27 ноября 2024 г.
Ситуационные центры создаются федеральными и региональными органами власти, крупными коммерческими структурами в качестве эффективного инструмента управления.
Их задача — обеспечить руководителей всей необходимой для принятия управленческих решений информацией. А для этого используются самые современные технологии и решения. Именно от них зависят возможности и функциональность ситуационного центра.
Регистрация по ссылке.
Основные темы конференции
Ситуационные центры в России
- Как изменился подход к созданию ситуационных центров за последние 10 лет.
- Ситуационные центры федеральных ведомств.
- Ситуационные центры региональных органов власти.
- Ситуационные центры крупных корпораций.
- Ситуационный центр как инструмент обеспечения безопасности.
- Современный конгресс-холл.
- Современные диспетчерские.
Технологии и решения
- Оборудование для современного ситуационного центра.
- Системы отображения информации.
- Системы видеоконференцсвязи.
- Аналитические решения.
- Системы поддержки принятия решений в ситуационных центрах.
- Как обеспечить безопасные коммуникации в ситуационных центрах.
- Искусственный интеллект и ситуационные центры.
- Импортозамещение в ситуационных центрах.
Успешные кейсы
- Как создать ситуационный центр: делимся опытом.
- Какие сложности возникают на пути создания ситуационного центра?
- Какие задачи решает ситуационный центр?
- Какие системы необходимы в ситуационном центре?
- Как рассчитать эффективность создания ситуационного центра?
С докладами выступят:
Вячеслав Керов, руководитель аппарата Общественного совета при Министерстве транспорта России;
Дмитрий Алексеев, руководитель направления «Ситуационные центры» ПАО «ГМК «Норильский никель»;
Алексей Попов, ведущий научный сотрудник. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России;
Виктор Кучеров, руководитель направления «Интеллектуальные системы» «AT Consulting Восток»;
Валерий Якимовец, главный эксперт ДПГРЗ, АО «Концерн Росэнергоатом»;
Петр Григорьев, руководитель ситуационного центра ЦЭМИ РАН;
Станислав Варич, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам, «Дамате»;
Виктор Кучеров, руководитель направления «Интеллектуальные системы» «AT Consulting Восток»;
Александр Силевич, руководитель департамента спец проектов, ГК UI Group;
Анна Лапина, заместитель директора по управлению проектами автоматизации производства, NAUKA;
Александр Ефремов, заместитель технического директора, «Протей Ай-Ти - Инжиниринг».