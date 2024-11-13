«Аквариус» вложит два миллиарда в производство печатных плат под Москвой

Компания «Аквариус» намерена вложить 2 млрд руб. в производство печатных плат. Завод будет располагаться в Подмосковье. Пока компания не раскрывает, на какой объем и к какому году планирует выйти. Однако российский рынок из-за дефицита плат, очень нуждается в новых производствах.

Миллиарды на плату

Как стало известно CNews, производитель вычислительной техники «Аквариус» вложит два миллиарда руб. в развитие производства печатных плат. Об этом редакции сообщил представитель компании.

Раннее о планах «Аквариуса» заняться производством печатных плат писал «Коммерсант». По данным газеты, в проекте участвуют госкорпорация «Росатом», а также калининградский контрактный производитель GS Group. Тогда стороны не подтвердили планы по участию в проекте.

«Росатом» и GS Group также отказались отвечать на запрос CNews.

Производство под Москвой

Как пояснили в «Аквариусе», производство планируется организовать в строящемся государственном индустриальном парке «Ленинский» под Москвой. В сумму 2 млрд руб. входят и вложения в развитие малотоннажной химии (небольшой объем реактивов, которые необходимы для производства плат).

Craig Dennis / Pexels «Аквариус» вложит 2 млрд в производство печатных плат

Как сообщал председатель совета директоров компании «Аквариус» Алексей Калинин, в производство печатных плат и химию «при поддержке Минпромторга и Правительства Московской области вместе с «Росатом» вложат миллиарды рублей».

Источник «Коммерсанта» среди российских производителей телеком-оборудования предположил, что первым клиентом будущего совместного предприятия станет один из его учредителей. В данном случае это «Росатом».

Однако эксперты отмечали, что российские печатные платы вряд ли смогут конкурировать с ценой китайских, и в стране наблюдаются проблемы с материалами и химией для их производства.

Платы в России

По статистике «Консорциума печатных плат» за IV квартал 2023 г., годовой выпуск печатных плат в России должен был достигнуть 26,6 млн кв. дм. По прогнозам консорциума, к 2025 г. он составит 29,2 млн кв. дм, в том числе за счет модернизации имеющихся и организации новых производств. А пока российские предприятия могут удовлетворить только 10% от спроса.

Производством печатных плат в России занимаются многие производители, среди которых есть «Резонит», «АТБ Электроника» и др. Помимо отдельных компаний на этом специализирующихся, в этот сегмент выходят и производители отечественной электроники (Yadro, «Бештау электроникс» и др.). В феврале 2024 г. CNews писал о том, что GS Group к 2026 г. собирается открыть мощное производство плат (до 5 млн кв. дм. в год, а это примерно 20%).

«Рынок печатных плат в России в течение последних двух лет значительно вырос, – приводит «Коммерсант» комментарий представителей Минпромторга. – Ожидается прирост потребности в производстве и поставках печатных плат. К 2025 г. рассчитываем на рост производственных мощностей российских производителей не менее, чем на 25% от текущих возможностей».

Напомним, что производители плат в России долгое время были лишены льгот (например, пониженной ставки, введенной для компаний радиоэлектронной промышленности России в 2022 г.). И получили их в только октябре 2024 г. Что тоже повлияло на интенсивность развития таких предприятий.