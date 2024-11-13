Власти готовят новый «налог» на рекламу в интернете. Он может составить от 2% до 5% от выручки

Решение о введении обязательного сбора за рекламу в интернете принято. Мера может начать действовать с апреля 2025 г. Размер отчислений еще не утвержден, но может составить, по разным данным, от 2% до 5% рекламных доходов всех распространителей рекламы и операторов рекламных систем.



До 5% от дохода

Законопроект, предусматривающий введение в России обязательных отчислений в федеральный бюджет процентов от доходов распространителей интернет-рекламы и операторов рекламных систем, проходит межведомственное согласование, пишет Forbes со слов своих источников.

Размер сбора может составить, по разным данным, от 2% до 5% рекламных доходов. Мера начнет действовать с апреля 2025 г., как утверждает источник издания в крупной телекоммуникационной компании.

Принципиальное решение о том, что такой сбор будет, есть, сказал источник в крупной компании на рынке интернет-рекламы. «Видимо, сейчас инициативу разослали по ФОИВам (федеральным органам исполнительной власти), чтобы собрать замечания», — полагает источник, знакомый с ходом разработки законопроекта.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика Все, кто распространяет рекламу в интернете, будут платить в федеральный бюджет проценты от дохода

По данным Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), опубликованным на ее сайте в апреле 2024 г., в 2023 г. российский рынок интерактивной рекламы и продвижения в интернете увеличился на 55% и составил 807 млрд руб., что стало историческим максимумом.

Кто будет платить

Обязанными уплачивать по новому закону рекламный сбор могут стать многие компании. Кроме рекламных сервисов, это и владельцы различных сайтов (например, поисковиков, агрегаторов новостей), приложений (онлайн-кинотеатры), и блогеры, как сказал руководитель налоговой практики юридической компании ЭБР Игорь Грибков.

Рекламораспространитель по действующему закону о рекламе — это тот, кто распространяет рекламу любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, пояснил юрист.

Оператор рекламной системы, по словам Грибкова, — это лицо, обеспечивающее функционирование этой рекламной системы (информационной системы или компьютерной программы), которая нужна для распространения в интернете рекламы на принадлежащих третьим лицам информационных ресурсах, то есть на сайтах, в приложениях и т. д.

В качестве примера оператора рекламной системы Грибков привел «Яндекс Директ». В «Яндексе» высказались категорически против введения нового сбора. «Это приведет к нарушению свободной конкуренции на рекламном рынке и создаст преимущество другим рекламным платформам, например ТВ, радио, операторам наружной рекламы, а также платформам, широко использующим нерекламную модель продвижения, таким как маркетплейсы и классифайды», - сообщили изданию в компании.

Кроме того, дополнительный сбор приведет к увеличению расходов для рекламодателей, а это, в свою очередь, приведет к росту цен на товары и услуги, добавили в «Яндексе». Другие представители рынка выразили схожую позицию.

Средства нужны на «Экономику данных»

Средства, собранные в случае введения нового сбора за «распространение рекламы и услуг продвижения» в интернете, могут пойти на реализацию проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который придет на смену «Цифровой экономике» в 2025 г.

В сентябре 2024 г. из заявления заместителя председателя правительства и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко стало известно, что на реализацию проекта «Экономика данных» будет потрачено 2,3 трлн руб. Из них 996,5 млрд руб. должны поступить из федерального бюджета. Еще 1,3 трлн руб. планируется найти во внебюджетных источниках.