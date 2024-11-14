CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Законодательство Ритейл Импортонезависимость
|

Apple принудительно лишат монополии в России на магазины приложений и заставят установить RuStore на iPhone. Законопроект принят

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет Apple разрешить установку сторонних магазинов приложений на свои iPhone в России. Сейчас на iOS доступен только фирменный каталог App Store, но, если законопроект станет законом, то к нему в обязательном порядке добавится RuStore. Если Apple откажется соблюдать требование, iPhone в России окажется под угрозой запрета.

Сломать устои Apple

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об обязательной предустановке отечественного магазина приложений RuStore на смартфоны Apple iPhone. Документ был внесен на рассмотрение в конце июня 2024 г. группой депутатов и сенаторов – в числе его авторов Антон Горелкин, Артем Шейкин и Андрей Клишас. В сентябре 2024 г. документ получил одобрение российского Правительства.

RuStore создается силами холдинга VK при поддержке Минцифры. Он работает с мая 2022 г.

Как пишет «Коммерсант», законопроект откроет владеющим iPhone россиянам доступ к каталогу RuStore, который есть пока лишь на Android и «Авроре». Это моментально сделает нынешние санкции Apple бесполезными, потому что при наличии RuStore на iPhone больше не придется страдать из-за отсутствия отечественных приложений в App Store.

i6.jpg

Abhijeet Barak / Unsplash
Если законопроект будет принят, пользоваться iPhone в России станет значительно проще

За последние два с половиной года Apple удалила из своего магазина очень много нужных россиянам приложений, особенно банковских, а также их официальных альтернатив. Альтернативой им стали веб-версии приложений, над которыми у Apple нет власти, так как работают они в браузере. В октябре 2024 г., к примеру, Сбербанк модернизировал веб-версию своего интернет-банка, чтобы внешне он был полной копией фирменного приложения «Сбербанк Онлайн».

Проверенная схема

Наличие возможности пользоваться несколькими магазинами приложений действительно значительно упрощает жизнь, особенно в современной России – это уже ощутили на себе все владельцы смартфонов под управлением Android. Для примера, к моменту выхода материала в фирменном магазине приложений для этой ОС, Google Play, из-за санкций отсутствовало приложение «Авито», но его можно скачать из RuStore. То же касается и приложений всех попавших под санкции компаний, включая банки.

Иными словами, пропажа той или иной российской утилиты из Google Play в подавляющем большинстве случаев вообще никак не влияет на потребителей – нужный софт можно скачать из любого стороннего источника, и так было с момента появления платформы Android для смартфонов в сентябре 2008 г.

По примеру Европы

С Apple в плане разнообразия магазинов приложений все в разы сложнее. App Store появился в июле 2008 г. и уже на протяжении более 16 лет является единственным каталогом программ для iOS и iPadOS в большинстве регионов мира.

Но важно подчеркнуть, что нынешняя инициатива российских властей не является общемировым прецедентом. Первыми разрушить монополию Apple на рынке каталогов мобильных приложений для iPhone решили власти Европы – из-за них же, к слову, почти все нынешние гаджеты компании комплектуются портом USB-C вместо морально устаревшего Lightning.

«Технологически Apple готова: необходимые изменения в архитектуру ее операционных систем были внесены в начале года», – сказал «Коммерсанту» Антон Горелкин. Речь в данном случае именно о вступлении в силу европейского закона Digital Market Act, который обязал Apple допустить в экосистему iOS сторонние магазины приложений.

«Apple заинтересована в принятии законопроекта, ее руководство понимает, что из-за санкционного давления в App Store через пару лет может не остаться российских приложений. Пустить в свою экосистему RuStore может оказаться решением, которое устраивает всех», – добавил Горелкин.

Придется немного подождать

Принятие Госдумой законопроекта в первом чтении – лишь второй из шести основных шагов на пути его превращения в действующий закон после внесения на рассмотрение. Впереди у него еще два чтения в Госдуме, а также рассмотрение в Совете Федерации и получение подписи Президента России.

Сам документ представляет собой поправки к ФЗ «О защите прав потребителей», Если он будет принят, то заработает не раньше 1 сентября 2025 г.

Apple официально ушла из России в марте 2022 г., но все ее устройства по-прежнему доступны в рознице благодаря параллельному импорту. Она по-прежнему лидирует на российском рынке смартфонов в денежном выражении, занимая 33% против 17% у Samsung, 16% у Xiaomi и 8% у Techno. Годом ранее у нее была такая же 33-процентная доля (статистика МТС).

Что же до продаж в натуральном выражении, то здесь у Apple шестое место с 9% рынка против 8% годом ранее. Ее обгоняют Infinix (10%), Realme и Samsung (по 11%), Tecno (15%) и Xiaomi (24%).

Apple пока не реагирует на потенциальные изменения в российском законодательстве, прицельно направленные на нее. Но возможных вариантов ее реакции, по большому счету, лишь два, считает директор по информационным технологиям ИТ-компании Articul Александр Зырин. «Apple может пойти на требования, как в Европе – что вероятно, учитывая, что компания оплачивает штрафы и удаляет приложения из App Store по требованию Роскомнадзора, – сказал он «Коммерсанту». – Но она может и отказать: в таком случае может быть введет запрет на распространение устройств компании или блокировка важных для пользователей сервисов, таких как App Store».

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

Самый богатый бизнесмен Европы подал в суд на ИТ-платформу Илона Маска

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

ИТ-инфраструктура российских компаний разваливается и ломается. Латать ее некому – в большинстве фирм дефицит специалистов

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

В России создадут мощный суперкомпьютер на отечественной элементной базе

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: