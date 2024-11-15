Аудитория CNews бьет рекорды: 709 тыс. посетителей за сутки

Суточная аудитория CNews достигла рекордных значений. 13 ноября сайт посетили свыше 709 тыс. человек (без учета роботов). В другие будние дни ноября аудитория составила около 550 тыс. пользователей в сутки.

Новые рекорды

В ноябре наблюдается рост посещаемости CNews — крупнейшего русскоязычного СМИ о цифровизации бизнеса и государства. По данным сервиса «Яндекс.Метрика», 13 ноября материалы CNews без учета роботов прочитали 709 264 человека. В другие дни ноября аудитория составляла около 550 тыс. человек в сутки, что говорит об общем росте числа читателей CNews.

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты цифровых подразделений федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

«Яндекс.Метрика»: 13 ноября число посетителей CNews без учета роботов составило 709 тыс.

80% аудитории CNews составляют мужчины, 20% — женщины. Подавляющее большинство читателей издания — более 75% — находится в возрасте наибольшей деловой активности: от 25 до 54 лет.

Подавляющее большинство читателей CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности

По данным «Яндекс.Метрики», 82% читателей CNews живут на территории России. Еще по 3% находятся в Белоруссии, Казахстане, Германии. Подробнее об аудитории CNews читайте на портале для рекламодателей издания.

Влиятельное издание

Большая команда журналистов и аналитиков, публикующих эксклюзивные новости, интервью с ключевыми спикерами в области ИТ, исследования, и постоянно растущая аудитория издания делают CNews одним из самых влиятельных источников информации о цифровизации бизнеса и государства.

CNews был и остается самым цитируемым изданием, пишущим о рынке информационных и телекоммуникационных технологий. Портал также признавался лучшим изданием в ИТ-отрасли такими авторитетными объединениями, как Российский Союз промышленников и предпринимателей и ассоциация «Руссофт».

В октябре 2024 г. команде CNews вручили премию имени Александра Беляева. Жюри премии отметило вклад издания в освещение и популяризацию развития науки, технологий и общества. Награда присуждена за публикации о прорывных решениях и исследованиях в области искусственного интеллекта.

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Ежегодно агентство публикует свыше 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны

С 2002 г. CNews Analytics публикует рейтинг крупнейших ИТ-компаний. В 2024 г. преемником списка CNews100 стал рейтинг CNews300, представивший еще больше информации об игроках отечественного рынка цифровизации.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны. Полученная аналитика ложится в основу стратегии развития ключевых игроков отрасли.

Market.CNews: первый в России ИТ-маркетплейс

С 2019 г. успешно развивается Market.CNews — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 30 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, Kubernetes, DBaaS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.

Понимая, что крупным заказчикам важна не только стоимость решений, но и их функциональность, надежность, возможности по интеграции и другие критерии, в 2020 г. Market.CNews занял нишу продуктовых рейтингов и обзоров. За 4 года опубликовано более 70 подобных исследований.

Флагманским проектом стал рейтинг российских провайдеров IaaS Enterprise, на который ориентируется большинство заказчиков. Огромную популярность получили и другие ежегодные обзоры — GPU Cloud, Российские операционные системы, СЭД, BPM и другие.

В 2024 г. основана специальная награда, которая выдается компаниям за разработку выдающихся ИТ-решений, статус которых подтвержден соответствующим аналитическим исследованием. В перспективе будет сформирован Зал Славы Market.CNews — пул лучших отечественных продуктов и технологий, которые во многом определят развитие ИТ-отрасли России в целом.

ZOOM.CNews: портал о цифровой технике

В условиях кардинального изменения ситуации на рынке редакция ZOOM.CNews продемонстрировала качественную экспертизу и доказала свою востребованность для крупных игроков рынка. Ежедневно на сайте выходят обзоры и тесты устройств и программных решений, а также тематические подборки и полезные советы по их эксплуатации.

Зачастую ZOOM.CNews первым получает экземпляры продукции, представляя материалы в формате «Первый тест в России»

ZOOM.CNews тестирует разнообразные, но преимущественно флагманские устройства, представленные на рынке. Зачастую редакция первой получает экземпляры продукции, представляя материалы в востребованном формате «Первый тест в России». Диапазон тестируемой техники весьма широк — от ноутбуков, смартфонов и проекторов до холодильников и роботов-газонокосилок.

Редакция плотно сотрудничает с отечественными производителями и разработчиками. Например, в этом году был представлен первый тест российского электромобиля АТОМ и функциональный тест смартфона на отечественной ОС «Аврора». Также идет продуктивное взаимодействие с разработчиками программных решений — от мессенджеров до операционных систем.

Редакция подразделения «Наука» за последние полтора года завоевала авторитет аудитории. Поднимаемые темы вызывают огромный интерес у читателей. Еженедельно выходит до трех материалов по разной научной тематике — от археологии до астрономии, естественных наук и технологий.