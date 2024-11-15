Ozon хочет стать официальным участником ВЭД и завести собственного таможенного брокера, чтобы ускорить импорт из Китая

Ozon хочет попасть в список участников ВЭД и оформлять внешнеэкономические операции самостоятельно. Потребуются вложения, но компания рассчитывает благодаря этому снизить издержки и сократить сроки доставки товаров из Китая.



Список ВЭД

Ozon планирует получить регистрацию в списке участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), в котором пока нет ни одного российского маркетплейса, пишут «Ведомости». Сейчас компания пользуется услугами других таможенных брокеров.

В список планируется включить принадлежащее Ozon ООО «Глобал ОЭТ», созданное в марте 2024 г.

Регистрация в списке участников ВЭД позволит маркетплейсу оформлять часть таких операций самостоятельно, что значительно ускорит доставку товаров из Китая, обеспечит контроль и прозрачность перемещения грузов, а также существенно снизит затраты, как сказал представитель компании.

Оzon Ozon планируется зарегистрировать свое ООО «Глобал ОЭТ» в списке участников ВЭД

Компании, включенные в список участников ВЭД, осуществляющих доставку и декларирование экспресс-грузов физлиц, имеют право декларировать товары для личного пользования, приобретаемые в рамках интернет-торговли и доставляемые в качестве экспресс-груза, пояснил изданию в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Дорогое удовольствие

Список участников ВЭД введен в России в 2022 г., сказала старший юрист Forte Tax & Law Юлия Талагаева. Представитель ФТС объяснил, что сейчас включение в список осуществляется в целях отработки технологии оформления товаров электронной торговли перед введением нового порядка, при который, как планируется, будет действовать новый институт в таможенной сфере — оператор электронной торговли.

Чтобы получить статус участника ВЭД для доставки интернет-заказов, по словам Талагаевой, нужны значительные инвестиции.

Для включения в список юрлицо должно владеть специализированными таможенными складами (СВХ), оборудованными техников, например, рентгеном для проверки грузов. Ozon зарегистрировал СВХ в Амурской области.

Еще нужно иметь статус таможенного представителя, которому необходимо застраховать риск гражданской ответственности и внести обеспечение исполнения обязанности в размере не менее 500 тыс. евро. На лицевом счете компании, включенной в список ВЭД, должна постоянно находиться внушительная сумма — не менее эквивалента 250 тыс. евро в рублях.

Трудности международной интернет-торговли

Сервис Ozon Global (платформа международной торговли Ozon) занимает второе место в России среди игроков трансграничной розничной онлайн-торговли, сказал ведущий аналитик направления «Логистика» компании Сергей Семко, ссылаясь на рейтинг Data Insight. По данным «Ведомостей», к концу 2023 г. на площадке было зарегистрировано 500 тыс. продавцов.

В июне 2024 г. CNews писал о возникновении трудностей при заказе товаров из Китая — китайские банки начали чинить препятствия при взаиморасчетах. На проблему массово жаловались пользователи Ozon, в том числе китайские продавцы. В профильных чатах Ozon стали массово появляться недовольные посты о том, что исчезла возможность заказа дорогой китайской электроники с доставкой в Россию через сервис Ozon Global

Большинство банков Китая во II квартале 2024 г. (1 апреля – 30 июня) сильно усложнили алгоритмы проверки продавцов, работающих с покупателями из России. Новые санкции Евросоюза, введенные в июне 2024 г. и запрещающие иностранным компаниям пользоваться российскими аналогами системы SWIFT, тоже вносят свою лепту и добавляют проблем при заказе товаров из КНР.

По данным гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, объем трансграничных продаж в России в 2023 г. вырос всего на 1,6% до 315 млрд руб., что составляет 3,8% от общего объема онлайн-продаж материальных товаров. Прогноз эксперта на 2024 г. — трансграничные продажи сократятся на 20% и не превысят 250 млрд руб., а это 2,2% от общего объема онлайн-продаж.