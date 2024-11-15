Семилетнего программиста из России пригласили на руководящую должность в ИТ-компании

ИБ-компания PRO32 предложила работу программисту Сергею. Она видит в нем идеального кандидата на должность главы отдела корпоративного обучения. Сергей программирует с пяти лет и даже ведет свой YouTube-канал, посвященный созданию программ и обучению программированию. Нюанс здесь в том, что Сергею всего семь лет, и устроить его на работу получится лишь минимум через семь лет.

Семилетний будущий руководитель отдела

Российская ИБ-компания PRO32 сообщила CNews о стремлении пополнить свой штат программистом Сергеем, автором YouTube-канала «Программирую в 5 лет». Этот канал Сергей зарегистрировал действительно в пятилетнем возрасте, и сейчас ему всего семь лет.

PRO32 уже сделала ему предложение о работе – компания хочет видеть его на должности руководителя отдела корпоративного обучения.

Выбор предлагаемой Сергею вакансии был сделан не случайно. На своем канале юный программист занимается именно обучением пользователей тонкостям создания программ – он выкладывает обучающие видеоролики.

«В сети мы обнаружили молодую восходящую звезду в сфере ИТ! 7-летний программист Сережа снимает обучающие ролики по Python, Unity и нейросетям, – говорится в официальном заявлении PRO32. – Мы считаем, что юные таланты – это драйвер успешного будущего, поэтому подготовили официальный оффер на работу для Сережи и будем рады присоединению к команде по достижению трудоспособного возраста».

Канал Сергея на YouTube

Предложение о работе действует в течение 11 лет, вплоть до 14 ноября 2035 г. К тому моменту Сергею уже исполнится 18 лет.

Еще очень рано

Нанять Сергея на работу прямо сейчас PRO32 не может – сделать это ей не позволит действующее российское законодательство. Согласно ч. 4 ст. 63 ТК РФ («Возраст, с которого допускается заключение трудового договора»), детям, не достигшим 14 лет, можно работать исключительно в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках и только с согласия минимум одного из родителей или опекуна. Трудовой договор тоже заключается с родителем или опекуном.

В то же время ТК РФ допускает трудоустройство в 14-летнем возрасте, но при выполнении большого количества условий. При достижении 15 лет количество этих условий резко сокращается. Таким образом, с точки зрения закона Сергей, в теории, может легально устроиться в PRO32 не через 11 лет, а через 7-8.

Непрозрачные условия работы

Предложение о работе, сделанное Сергею, содержит ряд условий, которые могут показаться спорными. В первую очередь это график работы – компания хочет, чтобы Сергей как минимум часть рабочего времени проводил в офисе, и предлагает ему гибридный график. Но 14-18 лет – это период средней и старшей школы, то есть подготовки к ЕГЭ, выпускным и вступительным экзаменам, а с 18 лет у значительной части россиян начинается многолетний период обучения в вузах.

Другими словами, Сергею, в теории, придется совмещать работу и учебу, если он примет предложение PRO32.

PRO32 Предложение о работе

«Согласно законодательству на работу можно будет привлечь действительно не раньше 14 лет, в джобоффере мы также указали, что наше предложение действует с момента вступления в трудоспособный возраст, – сказал CNews генеральный директор PRO32 Игорь Мандик. – С такими условиями согласны и родители Сергея, нам уже удалось связаться с его отцом, который поблагодарил за внимание и интерес к талантливому сыну. Пока договорились оставаться на связи для возможности реализовать какие-то совместные проекты, которые будут Сергею по плечу и при этом интересны PRO32. Заработная плата в PRO32 соответствует рыночным показателям, а конкретную сумму лучше будет обсудить с Сергеем непосредственно перед началом работы».

Чем будет заниматься Сергей

В случае, если юный программист примет предложение PRO32, то ему на новой должности придется заниматься в первую очередь «определением и внедрением инновационных подходов, методов и средств обучения, соответствующих современным тенденциям корпоративного обучения и потребностям компании», а также работать над созданием «долгосрочных программ обучения, направленных на развитие ключевых навыков сотрудников, включая лидерские качества».

Нейросеть «Кандинский» У Сергея есть минимум семь лет на обдумывание предложения PRO32

Наряду с этим в должностные обязанности Сергея войдут «развитие процесса обмена экспертизой внутри компании» и «работа с системой управления талантами для анализа общих потребностей команд и сотрудников». Помимо этого, он должен будет «изучать новые технологии и методики разработки».

Взамен компания обещает ему, в числе прочего, оформление по трудовому договору, ежегодный отпуск и корпоративный ноутбук. Но при этом у Сергея будет испытательный срок длиною в три месяца.

Что известно о работодателе

Компания PRO32, согласно ее официальному веб-сайту, работает на российском рынке информбезопасности 2005 г. Она начинала в качестве эксклюзивного представителя компании ESET в России и СНГ, но после ухода последней с российского рынка в 2022 г. решила развивать собственные наработки.

Первым продуктом в линейке PRO32 стало облачное ПО для администрирования, технической поддержки и работы из дома PRO32 Connect, которое поначалу носило название Getscreen). Затем компания выпустила собственный антивирус для корпоративных и частных клиентов. «Это совершенно новый программный продукт, не являющийся адаптацией антивируса ESET, но учитывающий наш опыт в информационной безопасности», – указано на сайте компании.

С юридической точки зрения PRO32 – это компания ООО «Про32 Трейд», основанная 28 августа 2015 г. и имеющая уставный капитал 14 тыс. руб. 10% компании удерживает ее генеральный директор Игорь Мандик, а 90% контролирует Александр Чачава.

Основной вид деятельности компании – «торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет» (код ОКВЭД 47.91.2). Дополнительных видов деятельности 15, в том числе «разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01) «деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий» (62.02), «деятельность рекламных агентств» (73.11), «исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения» (73.20) и «деятельность агентств по подбору персонала» (78.10).

По данным сервиса «Контур.Фокус», 2023 г. PRO32 завершила выручкой 362,8 млн руб., показавшей 84-процентный рост год к году. Чистая прибыль компании за этот период – около 21 млн руб., и она, в отличие от выручки, падает из года в год. В 2020 г. она составляла приблизительно 80,4 млн руб., в 2021 г. – около 77,7 млн руб., в 2022 г. – 40,6 млн руб.