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Серверный бизнес Lenovo 10 лет не может выйти на стабильную прибыль. Рост продаж не спасает от многомилионных убытков

Серверный бизнес Lenovo после нескольких удачных кварталов в 2024 г. вновь убыточен. Спустя 10 лет после сделки с IBM китайская компания, являющаяся крупнейшим поставщиком персональных компьютеров в мире, так и не сумела повторить успех на рынке серверов. Однако руководство Lenovo считает, что дела подразделения вскоре пойдут на лад – в этом ей должны помочь оснащенные GPU Edge-серверы.

Серверный бизнес Lenovo вновь в минусе

Продажи серверов Lenovo выросли на 65% год к году, но соответствующая группа все равно показала значительный убыток – на уровне $35 млн – по итогам II квартала 2025 финансового года, следует из отчетности, опубликованной китайским компьютерным гигантом.

Инфраструктурное подразделение Lenovo (Infrastructure Solutions Group; ISG) занимается производством оборудования для предприятий. В числе клиентов Lenovo – крупные облачные провайдеры (гиперскейлеры) и разработчики суперкомпьютеров.

Во II квартале 2025 финансового года ISG продемонстрировала лучший рост выручки среди всех входящих в состав Lenovo групп. Данный показатель составил 65%, а выручка ISG в итоге достигла $3,3 млрд. Тем не менее с точки зрения прибыльности выдающихся результатов группа не добилась, отчитавшись об убытке в размере $35 млн.

Спустя почти 10 лет доставшийся Lenovo от IBM серверный бизнес не может выйти на стабильную прибыль

Серверный бизнес Lenovo, с самого момента его возникновения был преимущественно убыточным. В 2014 г. китайская компания выкупила у IBM бизнес по производству серверов на архитектуре x86 за $2,3 млрд., однако хоть на какую-то минимальную прибыль сумела выйти лишь в 2022 г. Так, в период с III квартала 2022 г. по II квартал 2023 г. (четыре квартала подряд) ISG получила $70,9 млн чистой прибыли при выручке в $8,036 млрд. В 2024 г. финансовом году группа вновь начала демонстрировать убытки.

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Lenovo
Серверный бизнес Lenovo снова убыточен

В 2017 г. издание The Register писало, что в Lenovo признали свою ошибку, совершенную при формировании стратегии продаж. В компании доверили продажи серверов той же команде, что занималась продвижением персональных компьютеров, ожидая, что репутация надежного поставщика ПК поспособствует наращиванию продаж серверов. Однако оправдания руководства не ожидались и перешедший под контроль Lenovo серверный бизнес IBM показывал худшие результаты, чем под крылом «Голубого гиганта».

В дальнейшем Lenovo провела реструктуризацию и создала группу ISG, расширив продуктовый портфель за счет нового «железа» и ИТ-услуг, что к 2022 г. позволило ей впервые выйти в плюс.

Откат к работе в убыток себе в 2024 г. привел к увольнению тогдашнего главы ISG Кирка Скаугена (Kirk Skaugen). Бразды правления подхватили старшие вице-президенты группы Грег Хафф (Gregg Huff) и Влад Розанович (Vlad Rozanovich). По итогам 2024 финансового года убыток группы составил $248 млн.

Lenovo планирует улучшить показатели ISG, в том числе за счет моды на ИИ

Относительно перспектив ISG руководство Lenovo испытывает определенный оптимизм, отмечая, что у группы имеется «план улучшений», отмечает The Register. В частности, он включает упрощение продуктового портфеля, улучшения в операционной деятельности и диверсификация клиентской базы из числа получателей облачных услуг. В компании также обратили внимание на тот факт, что ISG растет быстрее аналогичных подразделений конкурентов, а расширение продуктового предложения за счет «железа» для ИИ-нагрузок ведет к увеличению расходов на исследования и разработку (R&D).

Руководство ISG рассчитывает извлечь максимальную выгоду из текущей моды на ИИ – сперва заработав на продаже ИИ-серверов, которые предназначены для обучения больших моделей, а затем – на сбыте граничных (Edge) серверов с GPU, необходимых для дальнейшего инференса ранее обученных моделей.

Согласно прогнозу IDC, расходы на граничные вычисления по итогам 2024 календарного г. в мировых масштабах увеличатся до $228 млрд (+14% к показателям 2023 г.), а к 2028 г. достигнут $378 млрд.

Успехи остальных подразделений

Совокупная выручка Lenovo в отчетном периоде составила $17,85 млрд, валовая и чистая прибыль – $2,8 млрд и $0,651 млрд соответственно.

Выручка подразделения Intelligent Devices Group (IDG), в сферу ответственности которой входят продажи ПК, планшетов, смартфонов и прочей техники для персонального использования, отчиталось о выручке в размере $13,5 мрлд, что на 17% больше, чем годом ранее.

В Lenovo утверждают, что доля компании на мировом рынке ПК составила 24%. Среди проданных компаний ноутбуков – 10% относятся к так называемым ИИ-компьютерам, то есть устройствам со встроенными специализированными аппаратными средствами инференса моделей машинного обучения.

По словам Луки Росси (Luca Rossi), возглавляющего IDG, в продажи ПК продолжат расти и дальше. Драйвером их роста станут приближающийся конец жизненного цикла операционной системы Microsoft Windows 10 и вытекающая из этого необходимость приобретение новых ПК, которые способны работать под управлением актуальной Windows 11, а также стремление перейти на более современные ИИ-ПК для внедрения в работу новых возможностей, которые предлагают соответствующие инструменты.

Продажи смартфонов выросли на 43% в деньгах. Лучшие результаты продемонстрировали североамериканский, Азиатско-Тихоокеанский регионы, а также EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). Большая часть выпускаемых Lenovo смартфонов продается под брендом Motorola.

Несмотря на то, что Lenovo на протяжении многих лет остается крупнейшим поставщиком ПК в мире, доля выручка ПК в совокупной выручке компании продолжает сокращаться. По итогам II квартала 2025 финансового года она составила 54%. Также следует отметить, что бизнес по производству смартфонов демонстрирует прибыль уже на протяжении четырех лет подряд.

Дмитрий Степанов

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