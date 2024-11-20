Программисту грозит срок до 10 лет за создание пиратского кинотеатра

Федеральный суд присяжных в Лас-Вегасе признал пятерых мужчин виновными в причастности к деятельности Jetflicks, одного из крупных и популярных нелегальных стриминговых сервисов в США. Программисту, который стоял у истоков создания огромного пиратского интернет-сайта, грозит длительный тюремный срок после пяти лет судебных разбирательств и двухнедельного процесса. Этот случай ярко иллюстрирует масштабы правонарушений в сфере интеллектуальной собственности в цифровую эпоху и жестокость наказания, которое ждет виновных.

Судебное дело

Федеральное большое жюри США предъявило обвинение группе лиц, которая, действуя по предварительному сговору нарушила закон об авторском праве, пишет издание The Register. После пяти лет изнурительных судебных разбирательств и двухнедельного процесса, завершившегося недавно, главному разработчику Jetflicks грозит длительное тюремное заключение.

Гражданин Кубы Йоани Вайлант (Yoany Vaillant), которому 43 года, постоянно проживал на территории Соединенных Штатов, играл ключевую роль в работе сайта Jetflicks. Вайлант в свое время утверждал, что на Jetflicks размещено более 183 тыс. эпизодов телевизионных шоу для потоковой передачи и скачивания, это больше, чем в настоящее время на любом из крупных потоковых ИТ-сервисов. Обвиняемый, который был признан виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения уголовного нарушения авторских прав, стал восьмым и последним обвиняемым, осужденным по этому делу. Вайланту грозит возможное лишение свободы на срок до 10 лет, или штраф в размерах, предусмотренных настоящим разделом, или оба наказания, если это деяние является преступлением.

Нелегальная сеть распространения охватывала десятки тысяч американских пользователей, и пиратам было что предложить: известно, что Jetflicks хвастались тем, что имеют в каталоге более 183,2 тыс. тайтлов - в основном, это были эпизоды популярных телесериалов. Jetflicks проработал 12 лет, с момента запуска в 2007 г. и до его закрытия Федеральным бюро расследования (ФБР) в 2019 г. На пике своей популярности сервис предлагал более 10,5 тыс. фильмов и 183 тыс. телесериалов, собранных с легальных платформ (включая Netflix, Hulu и Amazon Prime) с помощью автоматизированных скриптов.

Вайлант как и компания Jetflicks, базировался в Лас-Вегасе, имел 15-летний опыт работы ИТ-разработчиком и владел 27 языками программирования. Он проработал в Jetflicks всего четыре с половиной месяца, но за это время, по словам обвинителей, внес значительный вклад в развитие сайта. В частности, Вайлант исправлял ошибки, связанные с обширными автоматизированными процессами, которые использовались на Jetflicks, такими как загрузка, обработка, синхронизация, выгрузка и потоковая передача каталога сайта.

Йоани Вайлант был одним из восьми человек, которым в 2019 г. были предъявлены обвинения в том, что они сыграли ключевую роль в успехе Jetflicks, включая двух других разработчиков программного обеспечения (ПО), Дэррила Поло (Darryl Polo) и Луиса Вилларино (Luis Villarino). Поло был отправлен в тюрьму на четыре года и девять месяцев, а Вилларино на один год и один день.

Поло дали больше срок из-за дополнительных обвинений помимо преступного нарушения авторских прав, которые касались отмывания денег и управления iStreamitall, отдельным нелегальным стриминговым сайтом. Согласно данным суда, в какой-то момент Дэррил Поло разошелся с партнерами из Jetflicks и создал собственный пиратский сервис iStreamItAll (ISIA), в каталоге которого числилось не только почти 116 тыс. эпизодов сериалов, но и более 10 тыс. полнометражных фильмов. ISIA работал по тому же принципу, что и Jetflicks - платная подписка на территории США и Канады. Сервис позиционировался как крупнейший каталог стримингового контента - его было больше, чем на любой из легальный платформ, будь это Netflix, Hulu, Vudu или Amazon Prime. Оба пиратских сервиса работали на различных типах устройств, платформ и ПО, и были совместимы практически со всеми операционными системами (ОС), смартфонами, планшетами, игровыми консолями, цифровыми медиаплеерами, стриминговыми TV-приставками и веб-браузерами.

«Обвиняемые вступили в сговор с целью управления онлайновым потоковым ИТ-сервисом, который незаконно воспроизводил и распространял тысячи телевизионных программ, защищенных авторским правом, ради собственной выгоды. Это дело - еще один пример нашего твердого намерения бороться с кражей интеллектуальной собственности и привлекать к ответственности тех, кто нарушает законы о защите интеллектуальной собственности», - заявил после суда прокурор округа Невада Джейсон Фриерсон (Jason Frierson).

По данным Фриерсон, после того как к Jetflicks стали поступать судебные жалобы и проблемы с поставщиками платежных услуг, операторы попытались скрыть характер ИТ-сервиса, переименовав его в JetFlix, платформу, которая якобы предназначалась для потокового вещания контента. Как выяснилось позже, это не помогло.

Приговор программисту пиратского кинотеатра Jetflicks Йоану Вайланту и еще пяти операторам будет вынесен 3-4 февраля 2025 г.

Другие фигуранты дела

Восемь граждан уже задержаны, причастных к деятельности двух крупных пиратских онлайн-сервисов, нанесших американским киностудиям и телекомпаниям многомиллионный ущерб. Имена обвиняемых - Кристофер Ли Даллман (Christopher Lee Dallman) (36 лет), Дэррил Поло (36 лет, также известен под онлайн-псевдонимом djppimp), Дуглас Курсон (Douglas Courson) (59 лет), Филипп Гарсиа (Philip Garcia) (37 лет), Джаред Эдвардс (Jared Edwards) (38 лет), Питер Юбер (Peter Hubert) (61 год), Йоани Вайлант и Луис Вильярино (40 лет). Они обвиняются в том, что из офиса в Лас-Вегасе оперировали пиратским стриминговым сервисом Jetflicks, предоставляя по платной подписке доступ к стримингу и скачиванию фильмов, сериалов и телешоу без разрешения правообладателей.

Пятеро фигурантов были осуждены в июне 2024 г. Кристофер Даллманн, Дуглас Курсон, Фелипе Гарсия, Джаред Яуреки (Jared Jaureki) и Питер Хубер (Peter Huber) были признаны виновными в преступном нарушении авторских прав. Даллманн же имел более длинный послужной список, включавший три дополнительных пункта обвинения в нарушении авторских прав и два - в отмывании денег путем сокрытия.

Теперь всем обвиняемым, кроме Даллманна, грозит не более пяти лет лишения свободы. В случае с Даллманном возможен гораздо более суровый приговор - до 48 лет лишения свободы из-за дополнительных обвинений в отмывании денег.

По данным Министерства юстиций США, скрипты автоматизации Jetflicks работали безостановочно. Эти скрипты проверяли самые популярные пиратские сайты в интернете, такие как The Pirate Bay, RARBG, altHUB и Nzbplanet, в поисках контента, который можно было бы разместить на Jetflicks для платных подписчиков. Пиратский кинотеатр регулярно находила способы разместить эпизоды телешоу в течение дня после их первого выхода в эфир. Суд установил, что эта операция затрагивала каждого владельца телешоу в США, нанося миллионные убытки индустрии.

Десятки тысяч пользователей платили Jetflicks за подписку. Данное дело считается крупнейшим в истории интернет-пиратства по объему украденного контента. Эксперты полагают, что те, кто был причастен к управлению сайтом, заработали десятки миллионов на подписках.