Positive Technologies создает медицинскую ERP «Ася»

Positive Technologies создает совместное предприятие с сетью клиник «Клиника Фомина». Целью является создание медицинской ERP «Ася», которая сделает представление медицинских услуг «более человеческим».

СП Positive Technologies и «Клиника Фомина»

Сеть многопрофильных клиник «Клиника Фомина» создает совместное предприятие (СП) с компанией Positive Technologies. Задачей является создание медицинской ERP-системы «Ася». Об этом на конференции «Безопасность клиента на первом месте» сообщил основатель сети клиник Дмитрий Фомин.

Фомин уточнил, что контроль в СП будет у его компании. «Клиника Фомина» нуждается в партнере из сферы информационной безопасности (ИБ) для создания ИТ-компании, которая позволила быть быть ближе к клиентам. В качестве примера Фомин приводит ситуацию, когда врач сначала долго выслушивает пациента, а затем записывает это в компьютер.

Пресс-служба Positive Technologies к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Для чего нужны ERP в медицине

Как говорится в публикации журнала ERP Solutions Review, основное направление ERP-системы - управление ресурсами организации, автоматизация взаимодействия служб и расчет себестоимости услуг.

Фото: Positive Technologies Positive Technologies создает совместное предприятие с сетью клиник «Клиника Фомина» для создания медицинской ERP «Ася»

Отраслевая специфика добавляет в медицинские ERP дополнительные модули, включая медицинскую информационную систему, выполняющую функции администрирования потока пациентов, учета взаиморасчетов и ведения медицинских карт, а также такие вспомогательные системы, как больничная аптека, диетическое питание и клиническая лаборатория.

Все модули медицинской ERP являются источниками данных при расчете себестоимости медицинской помощи.

Выделяются две наиболее распространенные цели внедрения медицинской ERP-системы. Во-первых, создание длительно хранимой интегрированной базы данных, куда в режиме реального времени поступают сведения о состоянии здоровья пациентов (electrnoic health record, EHR). Ведя медицинские карты в безбумажном виде, медицинская организация получает возможность оперативно формировать статистические и управленческие отчеты.

Во-вторых, снижение общих затрат на автоматизацию. В ERP-системе ведется централизованный учет пациентов, коек, листов назначений, запасов лекарств и т.д. Благодаря доступу к общей базе данных из любого подразделения, значительно сокращаются расходы, так как исключаются повторный ввод информации и обмен данными между приложениями.

Классификация ERP и их альтернативы

ERP можно классифицировать по нескольким видам. рассказывает исполнительный директор «Элнетмед» (платформа N3.Health) Максим Таланов.

Первый способ - универсальные и отраслевые. Универсальные ERP подходят для широкого спектра отраслей и часто имеют модульную структуру, позволяющую настроить систему под конкретные нужды бизнеса. Отраслевые же ERP разрабатываются с учетом специфики определенной сферы деятельности и предоставляют функционал, который может быть неактуален за ее рамками.

Другой способ классификации - облачные и локальные ERP. Облачные ERP хранят данные на удаленных серверах ровайдвра и доступны через интернет, что уменьшает начальные инвестиции в ИТ-инфраструктуру и упрощает масштабирование. В отличие от них, развернутые системы требуют значительных первичных вложений, но предоставляют полный контроль над данными и инфраструктурой.

Еще один способ классификации ERP - это модульные и инфраструктурные. Модульные ERP состоит из отдельных блоков или модулей(бухгалтерский учет, CRM, HRM и т.д.), которые моно выбирать по необходимости. Интегрированные же системы представляют собой единую платформу со всем необходимым функционалом, так называемое коробочке решение.

Однако для небольших частных клиник внедрение традиционных ERP-систем имеет ряд недостатков, предупреждает Таланов: высокая стоимость проектирования, внедрения и поддержки; сложность адаптации; необходимость индивидуальной настройки; приверженность исходной логики (качественное функционирование ERP возможно только если исходная глобальная логика не меняется постоянно, а является константной в течение достаточно длительного времени). Альтернативой внедрения ERP для небольшой медицнской клинике может стать настроенная под ее задачи МИС (медицинская информационная система), которая включает в себя различные модули.

Для чего нужно партнерство медицинской организации и ИБ-компании

У медицинских клиник, как правило, не хватает специалистов по ИТ, и тем более, по информационной безопасности (ИБ), поэтому им необходима помощь сторонних компаний, обладающих соответствующими компетенциями и лицензиями, - отмечает в разговоре с CNews руководитель направления информационной безопасности CorpSoft24 Денис Раменский. - Если клиника решит развернуть ERP-систему on premise (на собственных мощностях), ей придется нанимать специалистов для ее обслуживания, закупать и внедрять средства защиты. Если же систему предполагается разместить в дата-центре, нужно будет искать хостинг-провайдер, который сможет обеспечить безопасность данных на необходимом уровне».

«Партнерство с компанией из сферы информационной безопасности пойдет на пользу медицинской клиники, так как при ее разработке ИТ-системы сразу стоить учитываться, как обеспечить ее надлежащими средствами защиты информации по требованиям ФСТЭК (Федеральная служба технологического и экспортного контроля) и ФСБ (Федеральная служба безопасности), - добавляет эксперт. - Возможно, стоит рассмотреть такую услугу, как хостинг ИСПД (информационная система персональных данных) на базе облака, соответствующего требованиями Закона «О персональных данных».