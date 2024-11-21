VK Tech за первые три квартала 2024 г. увеличил выручку больше, чем на 60%

Выручка VK Tech из расчета год к году, по итогам девяти месяцев 2024 г. выросла на 60,1% и достигла 7,7 млрд руб.

Рост за счет облаков и коммуникаций

Выручка вендора корпоративного ПО VK Tech по итогам девяти месяцев 2024 г., по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. (4,8 млрд руб.) выросла на 60,1% и составила 7,7 млрд руб. Это направление остается самым быстрорастущим в VK.

Как сообщили CNews в VK, драйверами роста выручки вендора корпоративного ПО стали облачные сервисы платформы VK Cloud, которые выросли на 70,4% год к году и коммуникационные решения VK WorkSpace с ростом выручки на 117,5% год к году.

Расчеты, как рассказали CNews в VK, проводились по всему направлению VK Tech, в которое входят облачные платформы, сервисы для работы с данными, платформа для корпоративных коммуникаций, HR-решения и финансовые сервисы.

Фото: © Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика VK Tech остается самым быстрорастущим направлением в VK

VK Tech это подразделение VK, занимающееся поставкой технологий и решений для цифровой трансформации бизнеса. VK Tech ведет разработки ИТ-решений для цифровизации бизнеса и государства на основе многолетнего опыта экосистемы VK в развитии интернет-сервисов и технологии на базе открытого кода.

Точки роста третьего квартала в VK Tech

В компании перечислили ряд ключевых событий, произошедших в VK Tech за III квартал 2024 г.

В третьем квартале 2024 г. платформа VK Cloud получила сертификат ФСТЭК России, что подтверждает соответствие требованиям по безопасности информации. В этом же периоде была запущена VK Data Platform – универсальная платформа для комплексной работы с большими объемами данных, нейросетями и искусственным интеллектом. Кроме того, VK WorkSpace запустила инструмент для быстрого и бесшовного переноса данных компаний из сторонних сервисов: облачных хранилищ, почты, календаря и других. Также были запущены онлайн-доска и сервис заметок для команд, а также открыт API для резервного копирования данных почты, календаря и диска. Помимо этого, в мессенджере VK WorkSpace появились новые функции, включая создание и систематизацию папок, архивацию и закрепление чатов, управление уведомлениями.

Онлайн-реклама – главная причина роста VK

Ранее VK раскрыла промежуточную отчетность за III квартал и 9 месяцев 2024 г. Выручка группы за девять месяцев 2024 г. увеличилась на 21% год к году до 109,6 млрд руб., а за III квартал 2024 г. – на 19% по сравнению с третьим кварталом 2023 г. и составила 39,4 млрд руб.

Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 19% год к году до 65,9 млрд руб. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 27% год к году. Доходы от видеорекламы на платформах VK увеличились в два раза. Нерекламная выручка VK выросла на 25% год к году до 43,8 млрд руб.