Строить выгоднее, чем программировать. Зарплаты рабочих в России внезапно обогнали доходы ИТ-специалистов по темпам роста

Зарплаты строителей и рабочих на территории России за минувший год росли быстрее, чем у работников ИТ-сферы. Разрыв небольшой, но, тем не менее, он есть. Если ИТ-отрасль ранее лидировала как по размерам зарплат, так и по темпам их роста, то теперь строитель может быстрее программиста улучшить свое благосостояние.



Строить дома, а не писать программы

Зарплаты российских рабочих и строителей за последние 12 месяцев увеличивались ощутимо быстрее, нежели заплаты тех, кто трудится в сфере ИТ, пишет Forbes со ссылкой на исследование Superjob. И это при тех фактах, что в ИТ-отрасли огромная нехватка кадров, измеряемая в сотнях тысяч человек, и что увеличение выплат – один из основных методов компаний по удержанию старых и привлечению новых ИТ-шников.

За прошедший год (ноябрь 2023 – ноябрь 2024 гг.) доходы инженерно-технических работников в сфере строительства подросли на 12,5%, а у квалифицированных работников промышленности – на 12,3%. На третьем месте по темпам роста зарплат оказались инженерно-технические работники в промышленности (12,2%), на четвертом – работники транспортной, логистической и складской сфер (12%).

ИТ-отрасль в этом рейтинге смогла подняться лишь до пятого места с результатом 11,9%. И то ее почти догнала сфера кадров с 11,7-процентным ростом зарплат за год. Другие отрасли отстают сильнее – у ритейла 10,8%, у маркетинга и рекламы, а также в PR – 10,5%, а замыкает рейтинг медицинская сфера, показавшая 9,7-процентный рост зарплат.

С первого на пятое

Годом ранее ИТ-сфера находилась на первом месте по темпам роста зарплат с результатом 8,1%. Другими словами, всего лишь за 12 месяцев она потеряла четыре строчки в рейтинге.

Инвестпортал Хабаровского края Зарплаты в России растут. Но и цены тоже

Но такой результат в данном случае не говорит о каких-либо проблемах в отрасли. Эксперты Superjob уверены, что все дело в так называемом «эффекте высокой базы».

Это означает, что уже год назад зарплаты ИТ-специалистов были довольно высокими, и потому их рост по итогам последнего отчетного периода оказался не рекордно быстрым. Тут важен именно сам факт того, что денег российские ИТ-шники стали получать больше. ИТ-компании вынуждены повышать профильным специалистам зарплату, чтобы те не уходили в другие сферы, где платят больше. Например, они вполне могут стать курьерами – CNews писал, что в 2024 г. доставка товаров и еды в России сейчас нередко приносит больше денег, нежели программирование, и совершенно не требует никаких специальных знаний.

Москва щедра на зарплаты

Традиционно для России наиболее высокие зарплаты в ИТ-сфере предлагают столичные компании, да и на рост выплат они тоже не скупятся. По данным Forbes, программист на Java, работающий на фирму из Москвы, стал получать в среднем на 20 тыс. руб. или на 7% больше, чем годом ранее. Его медианная зарплата (сумма, находящаяся в середине набора показателей, расположенных по возрастанию) подскочила с 300 до 320 тыс руб. Максимальная зарплата пишущих на Java программистов в Москве – 600 тыс. руб.

Медианная зарплата столичных программистов на C++ выросла на 12% до 280 тыс. руб., максимальная же составила 650 тыс. руб. в месяц. А вот программисты на Python стали получать в среднем на 4% (280 тыс. руб.) при максимальной зарплате 550 тыс. руб.

Зарплаты не в ИТ

За пределами ИТ-сферы в Москве зарплаты растут быстрее. Монтажник систем вентиляции и кондиционирования за год стал получать в среднем на 20% больше (медианная зарплата – 120 тыс. руб., максимальная 220 тыс. руб.).

Второе место по темпам роста средней зарплаты – у инженера-проектировщика систем отопления, вентиляции и кондиционирования (12%, медианная – 140 тыс. руб., максимальная – 240 тыс. руб.). Тройку лидеров замыкает инженер-конструктор (10%, 145 тыс. руб., 300 тыс. руб.).

В других российских регионах зарплаты тоже растут, что является следствием кадрового голода. Количество открытых вакансий в целом по стране выросло на 10% на фоне 2023 г. Больше всего страдают от нехватки сотрудников сферы HoReCa (гостинично-ресторанный сектор), где число вакансий за год выросло на 20%, промышленности (+19%), строительства и медицины (по 17%).

В ИТ-сфере новых вакансий стало больше на 9%. Здесь чаще всего ищут мидлов и сеньоров, а вот джуны интересуют работодателей в меньшей степени.