Россия усилит патентную защиту ИТ-решений
Глава Роспатента Юрий Зубов заявил, что уже разработан законопроект, расширяющий возможности для ИТ-решений регистрировать патенты. Причинами изменений назван запрос ИТ-отрасли, количество заявок на получение патентов от которой за последние четыре года выросло на 70%.
Патенты для ИТ
Перечень ИT-решений для патентования будет расширен, передает ТАСС заявление руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрия Зубова в Совете Федерации.
Законопроект, предполагающий внесение поправок в Гражданский кодекс России, разработан по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, сказал глава ведомства.
«Внесение предложенных изменений упростит получение правовой охраны на различные программные продукты и даст стимул компаниям-разработчикам активнее патентовать ИT-решения и коммерциализировать их на рынке», — сказал Зубов.
Суть изменений законодательства
В настоящее время разработчики могут патентовать ИT-продукт в том случае, если при его реализации будет достигаться технический результат, что обеспечивают не все решения, пояснил Зубов. Поэтому многие программные продукты получают защиту дизайна и кода, но не принципа работы. А это создает риски незаконного копирования недобросовестными конкурентами.
Согласно предлагаемым поправкам, право на патент будут иметь решения, при реализации которых достигается результат, не являющийся по своей природе техническим, но позволяющий достичь прогресса в данной области разработок.
В Гражданский кодексе будет закреплен перечень ИT-решений, которые будут признаваться изобретениями, полезными моделями, а также промышленными образцами.
Запрос отрасли
По словам руководителя Роспатента, принятие меры вызвано развитием отечественного рынка информационных технологий и «сформировавшимся устойчивым запросом отрасли».
В 2024 г. количество заявок на патентование компьютерных технологий выросло на 35%, сказал он. А за четыре последних года рост заявок в этой сфере составил 70%. Такие данные Зубов привел на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в августе 2024 г, как указано на сайте Роспатента.
Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России тоже растет. В 2023 г., например, оно выросло на 21%.
В марте 2024 г. CNews приводил данные в исследовании, проведенном юридической компанией «Ткач и партнеры» совместно с образовательной платформой Moscow Digital School, согласно которым, почти все представителей отечественного бизнес-сообщества сталкиваются с препятствиями при защите своей интеллектуальной собственности.
Треть (34%) опрошенных отметили, что главным препятствием является сложность в подтверждении права собственности. А в качестве причины возникновения проблем большая часть респондентов (19%) назвала недостаточность законодательной базы, еще 16% — долгие сроки рассмотрения дел в судебных инстанциях, 15% — высокую стоимость и сложность процесса регистрации, 11% — недостаток квалификации специалистов.