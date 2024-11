Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования

Сообщество JavaScript переходит в атаку

Компания Deno Land Inc., разработчик Deno – среды выполнения JavaScript (JS), обратилась в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) с требованием лишить корпорацию Oracle прав на товарный знак JavaScript.

Своей целью обращение ставит устранение правового барьера, который не позволяет сообществу разработчиков на языке программирования JavaScript упоминать его название в контексте различных инициатив коммерческого характера. Издание The Register отмечает, что ему неизвестно о каких-либо попытках судебного преследования применяющих “JavaScript” как бренд в коммерческих целях, однако корпорация все же применяла некоторые другие правовые механизмы для защиты этого товарного знака.

В доказательство необходимости лишения Oracle прав на товарный знак JavaScript Deno Land приводит три аргумента, в одном из которых содержатся серьезные обвинения в адрес американской корпорации – ни много ни мало в мошенничестве (fraud) по отношению к USPTO.

Oracle Oracle хотят лишить прав на товарный знак JavaScript

Противостояние между JavaScript-комьюнити и Oracle по вопросу принадлежности прав на соответствующий товарный знак продолжается по крайней мере с 2022 г. На попытки авторитетных участников сообщества убедить американскую корпорацию добровольно отказаться от претензий на этот объект интеллектуальной собственности последняя отвечала практически полным отсутствием интереса к обсуждению вопроса.

Обращение Deno Land было зарегистрировано USPTO 22 ноября 2024 г. 25 ноября оно было принято к рассмотрению, тогда же ведомством были уведомлены заинтересованные стороны, следует из карточки дела на сайте федерального агентства. Oracle необходимо ответить на претензии со стороны Deno Land в срок до 4 января 2025 г.

Аргументы Deno Land

Deno представляет собой среду выполнения для JavaScript, TypeScript и WebAssembly, которая основана на JavaScript-движке V8, ее открытый код написан на Rust. Одним из создателей Deno является Ryan Dahl (Райан Даль), заметный участник JS-сообщества, который также выступает автором другого крайне популярного JS-инструмента – Node.js.

Позиция Deno Land в споре с Oracle, представленная в обращении, в частности, заключается в том, что буквосочетание “JavaScript” со временем превратилось в слишком общий для зарегистрированного товарного знака. Он ассоциируется с языком программирования, определенным в спецификации ECMA-262, и применяется во всем мире миллионами разработчиков и организаций совершенно независимо от Oracle. Таким образом, он не может быть объектом интеллектуальной собственности, который можно зарегистрировать в качестве товарного знака.

Кроме того, по заявлению компании, Oracle ввела USPTO в заблуждение при прохождении процедуры перерегистрации товарного знака в 2019 г., предоставив ведомству скриншоты Node.js в доказательство того, что этот объект интеллектуальной собственности действительно используется ей в коммерческих целях. Node.js никак не связан с Oracle, а значит корпорация предоставила заведомо ложные данные, считают в Deno Land, и расценивают это ее действие как мошенничество.

Согласно законодательству США, для сохранения за собой товарного знака владельцу необходимо регулярно демонстрировать и подтверждать факт его коммерческого использования.

Третий аргумент, приведенный Deno Land, перекликается со вторым. По мнению юристов, компании, Oracle не предоставляет продуктов или услуг под брендами, содержащими наименование JavaScript, на протяжении многих лет, а значит должна быть лишена эксклюзивных прав на его использование.

Компания Deno Land Inc., которая координирует разработку Deno, заработала в 2021 г. в Сан Диего (Калифорния, США). В конце марта 2021 г. Deno Land сообщила о том, что ей удалось привлечь $4,9 млн. Инвесторами выступили как частные лица, так и венчурные фонды, в частности, Shasta Ventures. Стартап на этапе посева также поддержала Mozilla Corporation.

В 2022 г. в рамках второго раунда финансирования компания привлекла еще $21 млн. Раунд возглавила Sequoia Capital, которая в прошлом инвестировала в Apple, Google, Cisco, и Nvidia.

Как столь популярный язык программирования достался Oracle

Oracle приобрела права на товарный знак JavaScript, купив Sun Microsystems в 2009 г., которая зарегистрировала его в США в 2000 г. – спустя пять лет после подачи заявки 1995 г.

Аналитическая компания SlashData в июне 2024 г. назвала JavaScript самым востребованным языком программирования в мире. По оценке экспертов, всего с ним имеет дело около 25,2 млн человек. В сентябрьском рейтинге популярности языков TIOBE JavaScript разместился на шестой строчке, уступив C#, C, Java, C++ и Python.

Попытки достучаться до Oracle

В сентябре 2022 г. ранее упомянутый Райан Даль призвал Oracle перевести принадлежащий ей товарный знак в разряд общественного достояния (Public Domain). В Oracle обращение Даля проигнорировали.

В сентябре 2024 г. несколько тысяч представителей JavaScript-сообщества обратились к Oracle открытым письмом, в котором призвали корпорацию добровольно отказаться от прав на товарный знак.