Гигантский российский производитель микроэлектроники под угрозой банкротства. Отказали в рассрочке многомиллиардного долга

Зеленоградское предприятие «Ангстрем» лишилось трехлетней отсрочки на оплату долга в размере 17 млрд руб. перед ВЭБ.РФ. У компании накопилось 108 исполнительных производств на сумму 147 млрд руб. ФНС посчитала, что без господдержки предприятие не выживет. Эксперты ожидают банкротства предприятия и смены собственников.

«Ангстрем» заплатит за все

Как выяснил CNews, ВЭБ.РФ добилась отмены решения об отсрочке оплаты 17,8 млрд руб., которые госкорпорации должно микроэлектронное зеленоградское предприятие «Ангстрем». Соответствующее решение было опубликовано в картотеке Арбитражных судов 19 ноября 2024 г.

Арбитражный суд Москвы в июне 2023 г. удовлетворил иск «ВЭБ.РФ» о взыскании 17,8 млрд руб. В декабре 2023 г. «Ангстрем» через суд попросил об отсрочке исполнения решения суда. В мае 2024 г. девятый Арбитражный суд предоставил отсрочку «Ангстрему» на три года. Теперь предприятие лишилось ее. Минпромторг при этом поддержал заявление ВЭБ.РФ о прекращении отсрочки.

«ВЭБ.РФ использует весь доступный правовой инструментарий для защиты», — сообщили CNews в ВЭБ.РФ



CNews также направил запросы в Минпромторг и «Ангстрем». На момент публикации материала ответы не поступили.

Тяжелое положение «Ангстрема»

В качестве доказательств, которые были поддержаны Минпромторгом, истец привел заключение Федеральной налоговой службы (ФНС). По ее данным, у «Ангстрема» насчитывается 108 исполнительных производств на сумму 147,6 млрд. руб. Так же имеются незавершенные судебные разбирательства на сумму более 500 млн евро. Помимо этого, «Ангстрем» не имеет возможности полностью исполнить судебные акты о взыскании с него задолженности.

Суд лишил «Ангстрема» трехлетней отсрочки на оплату 17 млрд рублей

По данным ФНС, в 2014 г. «Ангстрем» утратило способность к моментальному погашению долговых обязательств и перестало обладать достаточным объемом оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности. В том же году компания перестала обладать величиной активов применительно к общей величине обязательств, утратила способность погашать срочные долговые обязательства, следует из решения суда. Отрицательная динамика сохраняется и по состоянию на 2023 г.

Кроме того, в 2014 г. пассивы АО «Ангстрем» превысили активы на 277,21%, деятельность общества являлась убыточной, непокрытый убыток составил 1 966 млн. руб.

«ФНС приходит к выводу, что без систематической государственной поддержки в виде субсидий, продолжение финансовой хозяйственной деятельности общества невозможно», — отмечается в решении суда. По мнению Службы, с учетом рассчитанных рисков банкротства, ответчик является неплатежеспособным предприятием. Более того, в своем заключении ФНС отмечает, что с учетом динамики финансового состояния представляется после истечения срока отсрочек, «Ангстрем» без государственных мер поддержки будет не в состоянии исполнить свои обязательства перед кредиторами.

Поэтому отсрочка вовсе не приведет к тому, что обязательства перед ВЭБ.РФ будут исполнены. Также в суде было отмечено, что «Ангстрем» не подтвердил, что при дальнейшем сохранении отсрочки он гарантированно исполнит решение суда о выплате.

Суд также отмечает, что отсутствие финансирования либо недофинансирование ответчика не освобождает должника от исполнения обязательства и не свидетельствует о его прекращении. Доказательства принятия ответчиком всех необходимых мер по исполнению судебного акта в материалах дела отсутствуют. Из-за чего суд приходит выводу о прекращении отсрочки.

Будущее предприятия

«С формальной позиции, в таких случаях может последовать инициирование процедуры банкротства, — пояснила CNews гендиректор SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. — В рамках этого может быть введено внешнего управление. Если это не поможет, то последует продажа материальных активов предприятия и других средств производства. Вырученные таким образом деньги должны идти на погашение задолженности».

Примерно по такому сценарию и было продано оборудование «Ангстрем-Т» в 2018 г., говорит Квашенкина. Она отметила, что активы компании были (мощности для производства микросхем по техпроцессу 90 нм) переданы ВЭБ.

По мнению Ольги Квашенкиной, «Ангстрем» для погашения долгов может сократить расходы на НИОКР и разработку, продать часть оборудования и сократить выплаты сотрудникам. Однако это все скажется негативно и приведет к зависанию производственной цепочки. При этом при нынешней кредитной ставке и сумме обязательств «Ангстрем» вряд ли сможет взять кредит, считает Квашенкина.

«Не выглядят невозможным последующая продажа активом ВЭБу, — продолжает она. — Если это произойдет, то Внешэкономбанк, фактически, станет владельцем крупного производителя чипов, не являясь чипмейкером. Что станет делать с этими активами ВЭБ далее — отдельный вопрос. Предприятия слишком важное и сложное, чтобы отнестись к этому легкомысленно».

Предприятие носит слишком важный характер для отрасли, чтобы не решать его судьбу на самом высоком уровне, считает Квашенкина. «В целом, текущая ситуация является еще одним аргументом в пользу того, что должны быть выработаны более актуализированные меры поддержки отрасли электроники», — заключает она.

«Это "естественное", в том смысле, что ожидаемое, завершение процесса, который начался несколько лет тому назад, — считает автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Цель этого процесса — смена собственников компании. Долг компании, невозможность его погашения, должны привести к банкротству и распродаже собственности».

Однако Бойко верит, что эта ситуация не скажется на непрерывности производства, оно будет продолжаться.

«Регулятору необходимо максимально открыто, внятно и доступно объяснить как будет спасаться одно из ключевых предприятий микроэлектроники России, — считает собеседник CNews на рынке микроэлектроники. — Убедить всех, что новые собственники, если текущая ситуация приведет к их смене, нацелены в первую очередь на развитие основного направления деятельности «Ангстрема», а не обычное желание заполучить земельный участок».

Банкротство «Ангстрема»

В сентябре «Ведомости» писали о том, что Минпромторг поддержал банкротство «Ангстрема». Дело о банкротстве тянется с ноября 2016 г. Проблемы «Ангстрема» начались после того, как в 2008 г. ВЭБ выдал «Ангстрем-Т» кредит на покупку оборудования для производства микроэлектроники и на строительство завода микросхем, а «Ангстрем», входящий с предприятием в одну группу, выступал поручителем. «Ангстрем-Т» не выполнила свои обязательства, и размер ее долга превысил 1,3 млрд евро. В 2019 г. компанию признали банкротом.

На февраль 2023 г. задолженность «Ангстрем-Т» с учетом частичного погашения составляла около 93,8 млрд руб. На эту сумму ВЭБ начислил мораторные проценты в размере около 24,7 млрд руб., которые и потребовал взыскать с поручителя – «Ангстрема». Суд ранее удовлетворил иск ВЭБ.РФ к «Ангстрему» на 17,8 млрд руб. из требуемых 24,7 млрд. Должнику дали отсрочку на три года. В ноябре 2023 г. было арестовано более 30 банковских счетов «Ангстрема».

Планы по производству

АО «Ангстрем» — стратегическое предприятие, которое занимается разработкой и производством интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в интересах Минобороны, российских госкорпораций и еще более чем 700 потребителей в единой цепи кооперации, выполняющих государственные оборонные заказы.

В октябре CNews также писал, что «Ангстрем» рассчитывает в ближайшие годы запустить массовое производство отечественных чипов в пластиковых корпусах для гражданского рынка. К 2030 г. компания надеется выйти на мощность 50 млн изделий в год и нарастить выручку до 5 млрд руб.

У «Ангстрема» есть промышленно-технологическая база, позволяющая проектировать и производить в России микросхемы с топологическими нормами от 1 мкм до 0,6 мкм (1000–600 нм).