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В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России предлагает расширить данные в реестре провайдеров хостинга, добавив информацию о лицах, пользующихся их мощностями, а также сведения о производительности самой инфраструктуры. Согласно актуальной версии реестра, сейчас перечень включает в себя такие данные как полное и краткое наименование провайдера, его организационно-правовая форма, адрес, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), и контактное лицо.

Новые данные для реестра

Минцифры России предлагает расширить данные в реестре провайдеров хостинга, добавив информацию о лицах, пользующихся их мощностями, а также сведения о производительности самой инфраструктуры. Это указано в проекте правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

По запросу регулятора хостинг-провайдеры должны будут раскрыть информацию о стране выдачи документов клиентов-физлиц, а также сведения о юрлицах, пользующихся их услугами. Согласно пояснению Минцифры, эти данные необходимы только в случае, если на сетях будет выявлена подозрительная активность. Хостинг-провайдеры России опасаются за безопасность своих клиентов, так как многие сохраняют конфиденциальность, чтобы не стать мишенью для ИТ-атак.

Как следует из пояснительной записки к проекту, предлагается перечень сведений о провайдерах хостинга, который будет содержаться в реестре, дополнить сведениями о производительности и вычислительной мощности ИТ-инфраструктуры провайдера хостинга, информацией о лицах, которым предоставлены вычислительные мощности.

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Unsplash - John Schnobrich
В реестр провайдеров хостинга войдут новые данные, которые нужно уже с 2025 г. начать передавать в Роскомнадзор

По информации «Коммерсант», расширение включаемых сведений, как следует из проекта, нужно для повышения эффективности реализации полномочий Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по осуществлению централизованного управления сетью связи общего пользования. Предполагается, что изменения могут вступить в силу с 1 января 2025 г.

Согласно актуальной версии реестра, сейчас в нем содержатся такие данные, как полное и сокращенное наименование провайдера, его огранизационно-правовая форма, место нахождения, ИНН, ОГРН и контактное лицо. В настоящее время в реестре 470 организаций.

Реакция игроков

Гениральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин считает, что формально эти данные станут частью реестра и, скорее всего, они не будут размещаться в открытых источниках. При этом в настоящее время неизвестно, где будет храниться информация, и компании могут столкнуться с претензиями от клиентов о сохранности данных о них, добавил Цаплин.

В провайдере «Рунити» передачу данных называют избыточной, ведь участники рынка, входящие в реестр, уже взаимодействуют с российскими государсвенными органами для реализации требований к вычислительным мощностям. Появление подобных актов создает все больше новых требований, которые необходимо исполнять, порой в ущерб развитию продуктов, улучшению их качества и безопасности.

Директор облачного бизнеса ITGLOBAL.COM Евгений Свидерский рассказал, что сейчас формируется дополнительный перечень сведений, представляющих коммерчески чувствительную информацию как для провайдеров, так и для клиентов. Он считает, то к раскрытию таких данных необходимо подходить осторожно: крупные компании обычно избегают публичного анонса размещения в конкретном облаке для минимизации потенциальных рисков кибератак на свою ИТ-инфраструктуру. Свидерский подчеркнул, что сама передача такой информации будет противоречить условиям non-disclosure agreement (NDA) или же соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, который является неотъемлемой частью всех крупных контрактов.

Реестр Роскомнадзора

По данным группы компаний «Рунити», на апрель этого года в реестр включены 163 компании, оказывающие хостинг-услуги, 66 компаний – интеграторов, 57 облачных провайдеров, 55 телекоммуникационных компаний и 17 компаний с государственным участием. Порядка 70 компаний не вошли ни в одну из указанных групп.

Мы видим, что в реестр включены практически все компании, оказывающие услуги хостинга, отметил глава направления профессиональных сервисов хостинга «Рег.ру» Сергей Рыжков. Тем не менее, эксперт уверен, что в ближайшей перспективе облачные провайдеры и крупные телеком-компании поделят рынок с традиционными хостингами. Треть компаний в реестре - крупные разработчики, ИТ-интеграторы и телеком, у них хостинг может стать дополнением к основному портфелю услуг, подчеркнул эксперт. Ключевой вектор у них может сместиться в сторону создания целых экосистем, закрывающих все потребности для конечных пользователей, добавил Рыжков.

Все организации, оказывающие услуги хостинг-провайдеров в России, обязаны войти в реестр Роскомнадзора. В противном случае им запрещается оказывать соответствующие услуги. Ключевая цель создания реестра – защита российского сегмента интернета от возможных внешних угроз, пояснил депутата Госдумы России Антона Немкина.

Антон Денисенко

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