Китайский производитель Avatr будет дистанционно отключать электромобили, поставленные в Россию по «серым» схемам

О запрете на экспорт машин Avatr, предназначенных для китайского рынка, дилерам в Поднебесной сообщили еще в сентябре этого года. С конца же этого месяца китайский производитель электромобилей начнет отключать машины, поставленные в Россию неофициально.

Удаленное отключение

Автомобили китайского бренда Avatr, ввезенные в Россию по серым схемам, с 30 ноября 2024 г. могут оказаться заблокированными, об этом предупредила компания «Автовельт» - официальный дистрибьютор Avatr в Белоруссии.

На такой радикальный шаг производитель решил пойти, чтобы пресечь неофициальные поставки своих авто в другие страны, сообщает Telegraf.news.

Как пояснили в «Автовельт», по сути, все автомобили Avatr, ввезенные в страну Россию или Белоруссию не через официальных дилеров, после отключения всех сетевых функций превратятся в кирпичи. Автомобили можно будет использовать лишь для фото на Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) или видео в приложение TikTok. Речь идет главным образом о тех авто, которые выпускались для китайского рынка, но каким-то образом обошли запрет на экспорт из Китая и «утекли» из Поднебесной.

Avatr-avilon Ввезенные в Россию по серым схемам китайские электрокары Avatr начнут отключать

Сам запрет на экспорт Avatr, предназначенных для китайского рынка, действует не первый месяц - еще в сентябре 2024 г. дилеры получили соответствующее разъяснение. За нарушение запрета санкциями грозили как продавцам, так и самим владельцам автомобилей. Первые за продажу таких авто могли лишиться статуса официального дилера, вторые - остаться без сервисного обслуживания и нормально функционирующей машины.

По информации «Автовельт», в случае блокировки ни владельцы авто, ни дистрибьютор, нарушивший правила, не смогут разблокировать машину своими силами. В Avatr используют продвинутые системы шифрования данных, которые исключают несанкционированный доступ к функциям авто, отметили автоэлектрик.

Автомобиль Avatr

AGR Automotive Group предлагает купить новый автомобиль Avatr 11 – инновационный электрический кроссовер из Китая. Это одно из первых внедорожных электро-кросс-седанов в России. Мощность Avatr 11 делает этот 5-местный кроссовер одним из лучших предложений на рынке умных авто. Высокий интеллект и характеристики с запасом хода 555 км и скоростью до 200 км/ч — пожалуй, главные аргументы к покупке авто «Аватр 11» у официальных дилеров компании в России.

Avatr-avilon Avatr 11

С декабря 2024 г. в Белоруссии должны начаться официальные продажи трех моделей бренда Avatr, которые будут поставляться напрямую с завода компании Changan в Чунцине.

Отключат и электрокары Zeekr

Китайский производитель Zeekr начнет отключать электрокары, которые были ввезены в Россию по серым схемам. Об удаленных блокировках некоторых автомобилей предупреждает Telegram-канал «Осторожно, новости» еще летом 2024 г.

Компания заявила о планах бороться с незаконно экспортированными машинами еще в марте. Zeekr захотела блокировать технику, которая предназначалась для пользования внутри Китая, но были ввезены в другие страны (Россию, Белоруссию, Казахстан, Грузию, Армению, Украину, Литву, Эстонию, Нидерланды, Германию, Польшу, Португалию, Венгрию и Италию).

Avatr-avilon Интеллектуальные автоматические электронные двери

В компании Zeekr предупредили, что ограничения коснутся электрокаров, выпущенных после 15 июля 2024 г. Если компания обнаружит их за пределами зоны обслуживания, указанной в договоре, или выяснит, что в них используются неавторизованные изготовителем SIM-карты, ИТ-система автомобиля выдаст предупреждение и предложит вернуть авто на территорию Китайской Народной Республики (КНР).

При этом поставщики подготовились к борьбе с мерами производителя Zeekr. Они предложили владельцам специальные блоки по цене 75 тыс. руб., отключающие машину от мастер-аккаунта. Однако насколько долго проработает подобное решение, неизвестно - производитель может попытаться обойти эти устройства.

В сентябре КНР ввел запрет на экспорт своей продукции через неофициальные каналы за рубеж, в том числе в Россию, также и автомобильный бренд Voyah. Транспорт поступал в Россию, как через официального импортера, так и транзитом через Киргизию, причем во втором случае машина стоила дешевле благодаря занижению таможенных платежей. Минусом серой схемы было отсутствие гарантии и русификации.

Требование по запрету на экспорт китайской продукции касается как новых, так и подержанных автомобилей, нельзя даже поставлять машины за пределы Китая для участия в выставках. Нарушителя директивы, если его действия докажут, оштрафуют на 100 тыс. юаней (1,5 млн руб.) за каждый автомобиль.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил, что китайцам не нравится, когда машины со спецификацией их рынка уходят за рубеж, так что, скорее всего, таким же образом начнут поступать все остальные китайские бренды. Однако такой подход может лишить россиян возможности приобрести некоторые марки, делающие ставку на другие рынки. Например, электромобильный бренд Zeekr не имеет представителя в России, но готов блокировать машины, проданные в Китае и обнаруженные за пределами страны. Шапарин уточнил, что помочь владельцу не сможет даже официальное представительство в Казахстане.

Сложности в торговле с китайцами

К сложностям с платежами между Россией и Китаем прибавились трудности с логистикой. Китайские поставщики стали просить вывозить товар в Россию через третьи страны. По данным «Известий», такие ужесточения замечены с середины июля 2024 г. В основном это связано с товарами, которые попали в стоп-лист, в том числе это электроника. Причина — в непрекращающемся давлении Запада.

Однако сами изменения коснулись далеко не всех отечественных покупателей: отгружать товар через третьи страны просят те поставщики, которые боятся «российского следа». Бизнес найдет новые пути доставки, считают эксперты. Пока импорт из Китая сохраняется на высоком уровне.

Доставка через третьи страны, например Иран, возможна, пояснила гендиректор компании-импортера Atvira Екатерина Кизевич. Ряд логистические компании уже начали пользоваться новыми направлениями, сообщила она. Однако такие маршруты в настоящее время еще не сильно «обкатаны», требуется время на их формирование, чтобы не возникало сложностей с транспортировкой.

*Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).