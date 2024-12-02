Intel обезглавлена. Уволен гендиректор, обещавший поднять компанию с колен. Опрос

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер подал в отставку. Он возглавлял ее почти четыре года, а общий стаж его работы в этой компании более 30 лет. Его поставили на должность СЕО, чтобы он вернул Intel к жизни после нескольких лет неудач, но он не только не справился, но и загнал компанию в еще большие неприятности. Сменщик Гелсингера пока не найден.

Intel без гендиректора

Компания Intel, крупнейший в мире производитель процессоров с архитектурой х86, осталась без генерального директора. Как пишет агентство Reuters, возглавлявший ее с начала 2021 г. Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) ушел в отставку.

Гелсингер – это настоящий ветеран Intel, ведь он работал в компании более 30 лет и стоит за многими ее прорывными процессорами. Его выбрали на должность СЕО, в том числе, и за его заслуги, а также за знание «внутренней кухни», которые должны были пригодиться ему.

Гелсингеру была поставлена задача по поднятию Intel с колен – предыдущий гендиректор компании Роберт Свон (Robert Swan) всего за два года вверг ее в ад, растерял множество крупных клиентов, включая саму Apple, и распродал важные направления ее бизнеса. И это при том факте, что Свон – бывший финансовый директор Intel.

Потерять оставшееся

Заменив Свона в начале 2021 г., Гелсингер тут же запустил кампанию по оживлению Intel, которая включала выпуск современных процессоров, открытие контрактного производства, оптимизацию штата и целый ряд других пунктов. Преуспеть, однако, удалось только в увольнениях, а также к достижениям можно отнести выпуск первых в истории Intel гибридных процессоров (с высокопроизводительными и энергоэффективными ядрами в одном чипе). Это семейство Alder Lake, вышедшее в ноябре 2021 г.

Intel У Гелсингера были и время, и опыт, и возможности вернуть Intel былое величие. Но что-то пошло не так

Контрактное производство Intel тоже запустила, но ей почти нечего предложить клиентам – на бумаге у нее уже есть 1,8-нанометровый техпроцесс, но в реальности ее фабрики 10-нанометровые против 2 нм у тайваньской TSMC. В итоге клиенты начали уходить от нее.

Также Гелсингер всего лишь одним нелестным высказыванием в адрес TSMC лишил Intel хорошей скидки на ее услуги. Дошло до того, что под его руководством в начале 2023 г. Intel получила крупнейший чистый убыток за всю свою более чем полувековую историю.

Тем временем AMD, главный конкурент Intel, времени зря не теряла – у нее уже есть 5-нанометровые процессоры (их выпускает TSMC), и скоро появятся 4-нанометровые. Ее доля рынка стремительно растет – как раз за счет сокращения доли Intel.

Выход Intel на рынок дискретных видеокарт, задуманный при Своне и осуществленный при Гелсингере, тоже оказался провальным. Первые модели вышли в начале 2021 г., но доля Intel на этом рынке по-прежнему меньше 1%.

К концу правления Гелсингера Intel оказалась под угрозой либо принудительного разделения на части, либо продажи целиком. К ней открыто присматривалась компания Qualcomm – один из крупнейших в мире разработчиков процессоров с архитектурой ARM.

Но в итоге, увидев очередной провальный финансовый отчет Intel, Qualcomm поняла, что такой актив может быстро утащить ее на дно. От идеи покупки Intel она пока отказалась.

История повторяется

К моменту выхода материала нового генерального директора у Intel не было. Как показывает практика, на его поиски могут уйти долгие месяцы – так было до выбора на этот пост Роберта Свона, когда Intel в течение полугода оставалась без руководителя.

Intel решила повторить свою же историю. Сейчас ее временно возглавляет ее же финансовый директор Дэвид Цинснер (David Zinsner). Напомним, почти погубивший компанию Роберт Свон тоже был гендиректором.

В помощь Циснеру отрядили и старшего исполнительного директора компании Мишель Джонстон Хольтхаус (Michelle Johnston Holthaus). Вдвоем они будут руководить компанией, покуда не будет найден новый СЕО. Совет директоров компании сформировал комитет по поиску преемника Гелсингера.

Вздох облегчения

В течение всего 2024 г. акции Intel постепенно обесценивались. По ним било едва ли не все, что происходило на рынке процессоров, в том числе и решение Qualcomm о выпуске трех различных серий CPU для ноутбуков разного ценового сегмента, включая бюджетные. Ее чипы имеют архитектуру ARM, за счет чего производительнее, «холоднее» и экономичнее в плане расхода энергии. Intel это понимает и потому объединилась с AMD для развития х86-архитектуры с целью борьбы с ARM.

К концу 2024 г. акции Intel стоили уже вполовину дешевле по сравнению с их ценой в начале 2024 г. После новости об отставке Гелсингера они моментально подорожали на 5%.



