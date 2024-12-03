Импортные холодильники и кондиционеры не пропускают через границу в Россию

Федеральная таможенная служба начала запрашивать лицензии Минпромторга на ввоз оборудования, в котором используется фреон R-410. Поставки холодильников и кондиционеров массово тормозятся на границе. Пока ситуация разрешится, бытовая техника опять успеет подорожать.



Техника застряла на границе

Федеральная таможенная служба (ФТС) начала запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410, который используется в бытовой технике, например, кондиционерах и холодильниках, пишет «Коммерсант», ссылаясь на информацию, полученную от гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игоря Прудникова. Это остановило на границе часть поставок.

Представители ТПХ «Русклимат» (производит и поставляет кондиционеры) подтвердили, что основная часть товаров сейчас остановлена на границе с Китаем.

Блокировка коснулась всех стран, в том числе и стран СНГ, и всех видов климатического оборудования, заправленного 410-м фреоном, а именно: бытовых и промышленных кондиционеров, бытовых холодильников и систем торгового и промышленного холода, сказал директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин.

До этого ФТС не требовала предоставления лицензии на такое оборудование, «это касалось только моновещества», пояснил источник издания.

Новые требования не вводились

По данным издания, восьмого октября 2024 г. Минприроды на своем сайте опубликовало сообщение о требовании получения лицензии на ввоз оборудования со смесями хладагентов.

В министерстве на запрос ответили, что «не вводили нового ограничения на ввоз», и что перечень веществ, запрещенных к ввозу, был утвержден еще в 2016 г. Порядок регулирования определен постановлением правительства «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой» от 2022 г. Выдачей лицензий на ввоз или вывоз продукции, содержащей хладагенты, занимается Минпромторг.

В ФТС уточнили, что обеспечивают соблюдение запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС: «В отношении озоноразрушающих веществ в ФТС руководствуются решением коллегии ЕАЭС от 2015 г., где требуется лицензия Минпромторга».

Дмитрий Кузин предположил, что «в теории» поставщики могут не ввозить требующий лицензирования фреон, а слить его из оборудования до прохождения таможни и потом залить уже на территории России. Однако это увеличивает накладные расходы поставщика. Процедура же получения лицензий Минпромторга занимает, по его словам, минимум 45 суток. А представитель ассоциации РАТЭК (входит DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и др.) Антон Гуськов обратил внимание на то, что если компания начнет сейчас оформлять лицензию, то документ будет действовать только до конца года.

Поставщики понесут убытки

Игорь Прудников оценил возможные убытки, которые понесут только поставщики из-за сложившейся ситуации в 200 - 300 млн руб.

По словам Антона Гуськова, кондиционеры «не производятся в стране» и из-за проблем с ввозом может возникнуть их дефицит.

Около 300–400 контейнеров с готовой продукцией совокупной стоимостью два млрд руб. могут зависнуть в портах отправления в Китае и в российских портах, считает директор по правовым и корпоративным вопросам ТПХ «Русклимат» Павел Симонов.

«Это повлияет на стоимость продукции, так как все понесенные расходы импортеры будут вынуждены закладывать в цену для конечного потребителя», — сказал Симонов. Также он отметил, что под угрозой срыва сдача социальных объектов и стратегических производственных предприятий, так как продукция идет в том числе на эти объекты.

В ноябре 2024 г. CNews писал, что отечественные и зарубежные вендоры бытовой техники уже уведомили ритейлеров и дистрибьюторов о повышении отпускных цен в среднем на 10% из-за слабого курса российской валюты и высокой ключевой ставки Центробанка.