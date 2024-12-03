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Российские ИТ-шники лгут на собеседованиях. Они приписывают себе чужие заслуги и дезинформируют об опыте работы

Отечественные ИТ-специалисты любят привирать о своих навыках и достижениях при найме на работу. Они обманывают отдел кадров и потенциальных руководителей, приписывают себе чужие заслуги, не делают тестовые задания, но при этом требуют, чтобы собеседования были организованы максимально корректно и качественно. Однако их все равно нанимают – в отрасли дикий дефицит работников.

Никому нельзя верить

Большинство современных российских ИТ-специалистов умышленно обманывают потенциальных работодателей и отдел кадров на собеседовании, пишет Forbes со ссылкой на HeadHunter и «Инфосистемы Джет». Этим занимаются 55% кандидатов на вакансии, притом они же сами в этом и признались – было опрошено 4000 работников ИТ-отрасли, а также телекома, ритейла и промышленности.

ИТ-работники лгут обо всем. Например, они запросто могут приукрасить свой опыт работы или же присвоить себе достижения и заслуги на прошлой работе, которые получил весь коллектив или коллега.

18% респондентов сообщили, что игнорируют звонки рекрутеров. О прошлом опыте лгут 16%, а 13% решают не тратить время на собеседование, даже если дата и время встречи уже назначены и утверждены.

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Нейросеть «Кандинский»
ИТ-специалистов уличили в обмане на собеседованиях

Из 4000 опрошенных специалистов 1000 являются работниками именно ИТ-отрасль. Согласно результатам исследования, именно они чаще других обманывают работодателей касаемо своего опыта работы (20%) и всеми путями избегают выполнения тестовых заданий (21%). 6% из них сознались, что хотя бы раз приписывали себе достижения своих коллег.

Не соответствуешь – требуй

Проявляя не самое профессиональное отношение к собеседованиям, ИТ-специалисты и работники других проанализированных сфер не желают, чтобы общение с потенциальными работодателями было организовано на низком уровне. Требования к процессу найма у них очень высокие – 80% респондентов заявили, что плохая организация собеседования – «раздражающий фактор» для них.

Примеров плохой организации процесса найма может быть много. Участники опроса упомянули, в частности, неудобные переговорные, опаздывающих менеджеров а также тот факт, что иногда представители компании не встречают соискателей.

Также респонденты составили список моментов на собеседовании, которые могут лишить их желания работать в компании. В их числе – избыточно сложные тестовые задания (их упомянули 77% опрошенных) и чрезмерно большое количество этапов отбора (78%) и длинные перерывы между этими этапами – от недели и более (80%).

Ситуация явно ухудшается

Пример с ИТ-специалистов, умалчивающих об истинном опыте работы, начали брать работники из других сфер. руководитель направления маркетинговых исследований в HeadHunter Мария Игнатова сообщила Forbes, что доля «умалчивающих» специалистов за последние пять лет выросла с 53% до 64%.

В современных реалиях сокрытие реальной информации об опыте работы практикуют чаще всего не только ИТ-работники, но также юристы, производственный персонал, работники ритейла и логистики, а также те, кто трудится в сфере безопасности.

Чаще всего соискатели на вакансию искажают сведения не только об опыте и стаже работы, но также об образовании и даже о возрасте, хотя, казалось, бы дату рождения узнать очень просто. Прибавить себе пару лет рабочего стажа сильнее других любят ИТ-специалисты и медработники, а по поводу образования чаще других лгут строители.

Притом обманывать кандидаты на вакансию могут по самым разным причинам. «Если обобщать, то соискатели банально не хотят, чтобы какая-либо информация помешала их трудоустройству», – сказала изданию Мария Игнатова.

«В резюме кандидата может быть указано три места работы за последние шесть лет, а в трудовой книжке их окажется в несколько раз больше», – добавила директор по работе с персоналом в «Инфосистемы Джет» Ольга Ковардакова.

Рекрутеры осведомлены о подобных практиках соискателей и умеют выуживать правду, используя различные приемы, включая уточняющие, нейтральные или провокационные вопросы, пишет Forbes. С их помощью они выявляют несоответствия в словах кандидатов. Эксперт компании «Актион Кадры и HR» Данил Мяло сообщил изданию, что рекрутеры также следят за поведением кандидатов, отслеживая изменения в громкости голоса, темпе речи и другие параметры, чтобы определить, лгут они или говорят правду.

Куда они денутся

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что в современных российских реалиях работодатели, уличившие соискателя во лжи, все равно нередко берут его на работу. Каждая четвертая компания сегодня с высокой вероятностью возьмет специалиста в штат, даже если в его резюме есть ложна информация, утверждают в HeadHunter.

Причина тому – дефицит кадров. В одной только ИТ-отрасли образовалась нехватка около 700 тыс. человек, сообщал в августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев. Более актуальную информацию ведомство на момент выпуска материала не приводило.

В ИТ-сфере нехватку специалистов невозможно скрыть. В стране ИТ-кадров настолько мало, что их приходится нанимать в странах Африки. Впрочем, найм таких работников выгоден ИТ-компаниям – им они платят меньше, чем россиянам, тем самым сокращая свои расходы на персонал.

Геннадий Ефремов

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