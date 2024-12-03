США ввели против Китая санкции, мешающие производить чипы и развивать ИИ. Они изобилуют лазейками и опасны для американского бизнеса

Новый экспортные ограничения США в отношении Китая

Власти США ввели новый – уже третий по счету с начала 2022 г. – пакет технологических санкций в отношении КНР. Перечень мер, одобренных Министерством торговли США, предусматривает дальнейшее ограничение доступа китайского бизнеса к компонентам, необходимым для производства передовых интегральных микросхем и развития технологий искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg.

Китай выразил свое несогласие с введенными США ограничениями и раскритиковал торгового партнера за «злоупотребление мерами экспортного контроля». «Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих прав и интересов», – говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, опубликованном на его официальном сайте в понедельник, 2 декабря 2024 г.

Среди наиболее заметных, но и при этом предсказуемых из нового пакета – частичный запрет на поставку памяти с высокой пропускной способностью (HBM2 и более современной) китайским компаниями. Он распространяется как на чипы, выпущенные американскими компаниями, так и иностранными. HBM широко используется в производстве ускорителей вычислений (GPU), применяемых при обучении нейросетей.

FreePik Новые экспортные ограничения США направлены на китайский бизнес, но могут навредить и американскому

Новые санкции также предусматривают расширение экспортных ограничений, касающихся поставки оборудования (24 наименования) и ПО (три наименования) для разработки и производства чипов. Теперь они применимы и к компаниям из США, которые выпускают продукцию такого рода на территории других стран или зарубежным ее производителям, работающим в других государствах. В частности, эта мера затрагивает Сингапур, Малайзию, Израиль, Южную Корею и Тайвань. Исключения предусмотрены для союзников США – Японии и Нидерландов, руководство которых американские чиновники ранее пытались убедить поддержать санкции против технологического сектора экономики КНР.

Наконец, новый пакет предполагает внесение еще 140 компаний из КНР, доступ которых к американским технологиям будет регулироваться при помощи механизма выдачи и отзыва экспортных лицензий – этим занимается Минторг США. При этом теперь в действие вступает «правило одного чипа». Согласно этому правилу, передача компаниям из черного списка оборудования, которое не было произведено американской компанией, но содержит хотя бы одну микросхему американского происхождения, будет считаться нарушением экспортных ограничений, утверждает The Washington Post.

В обновленном перечне Bloomberg обнаружил китайского разработчика ПО для литографии Doingfang Jingyuan, которого нидерландская ASML – крупнейший производитель литографического оборудования в мире – в прошлом обвиняла в попытках хищения принадлежащих ей технологий.

Среди компаний, пополнивших «черный список» (Entity List) – примерно два десятка занятых в полупроводниковой сфере, более 100 поставщиков инструментов для разработки и производства микросхем. Кроме того, в перечень впервые попали инвестиционные фирмы – Wise Road Capital и JAC Capital.

Многие из числа новых фигурантов «черного списка» министерства сотрудничают с китайским технологическим гигантом Huawei, который в США считают угрозой национальной безопасности по меньшей мере с 2019 г. Это, к примеру, компании SiCarrier, Quingdao Si’En, SwaySure, Shenzehn Pensun Technology (PST).

Санкции нанесут вред американскому бизнесу?

Расширение экспортных ограничений в части инструментов для разработки/производства чипов может отрицательно сказаться на бизнесе американских представителей отрасли. Как отмечает Reuters, новый пакет мер, вероятно, затронет Lam Research, KLA и Applied Materials.

Из неамериканских компаний пострадать может ASML International. Впрочем, в случае с последней многое будет зависеть от позиции властей Нидерландов. Если руководство этой страны решит ввести меры, аналогичные предложенным американскими коллегами, то ASML, по собственной оценке, столкнется со снижением продаж DUV-сканеров. В целом же в ASML не ожидают, что экспортные ограничения США окажут прямое влияние на бизнес компании в течение 2024 г.

Источник Reuters в отрасли ожидают, что единственной компанией, не представляющей КНР или США, которая может значительно пострадать в результате введения новых санкций, является южнокорейская Samsung Electronics. По его оценке, примерно 20% от совокупных продаж выпускаемых компанией HBM-чипов приходится на Китай.

Память HBM в значительных количествах также выпускают американская Micron и другой представитель Южной Кореи – Sk Hynix. Bloomberg отмечает, что эти компании, вероятно, тоже будет в той или иной мере затронуты санкциями.

Меры недостаточные и несвоевременные

Примечательно то, что третий пакет санкций против технологического сектора КНР, введенный уходящей администрацией президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden), оказался менее суровым, чем ожидали аналитики и оставляет некоторые лазейки, которые позволят китайцам относительно благополучно существовать в новых реалиях.

Включения в Entity List по пока неизвестным причинам избежали производитель оборудования для выпуска полупроводников Shenzhen Pengjin High-Tech и крупнейший китайский производитель оперативной памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT), хотя их кандидатуры рассматривались американскими чиновниками. В августе 2023 г. CNews писал, что CXMT занята разработкой чипов HBM и достигла наилучших результатов в КНР на данном направлении.

Кроме того, новый пакет санкций, допускает определенные исключения, благодаря которым западные компании получат возможность продолжать упаковку HBM2-чипов на предприятиях в Китае, правда, только в случаях, когда риск попадания соответствующих технологий в руки китайских компаний является минимальным.

Отдельные специалисты обращают внимание на то, что США по-прежнему ошибочно стремятся ограничить доступ Китая исключительно к передовым технологиям, тогда как осваивать «зрелые» нормы производства чипов и приобретать необходимое для этого оборудование китайскому бизнесу мало что мешает.

По мнению экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, США слишком долго медлили с введением мер, список которых был готов уже к июню 2024 г. За прошедшее с того момента время китайские компании успели сформировать значительные запасы компонентов, которые теперь станет приобрести значительно сложнее, но это может и не потребоваться. К примеру, выручка Applied Materials за период в 9 месяцев, завершившийся 28 июля 2028 г., увеличилась на впечатляющие 86% – в основном за счет роста объема поставок в Китай.