VMware после поглощения жадным ИТ-гигантом теряет крупных клиентов одного за другим

Broadcom теряет очередного клиента

Облачный провайдер Beeks Group отказался от программного обеспечения VMware и перешел на открытую платформу OpenNebula, пишет The Register. Решение было принято в том числе в связи с многократно возросшей стоимостью использования продукта после перехода VMware под контроль американского технологического гиганта Broadcom.

Beeks Group – это британский провайдер облачной инфраструктуры. Его услуги в первую очередь ориентированы на представителей финансового сектора экономики. По данным The Register, физические вычислительные мощности, используемые провайдером, распределены между 20 дата-центрами. На базе этой инфраструктуры функционирует свыше 20 тыс. виртуальных и около 3 тыс. bare metal-серверов.

Теперь подавляющее большинство машин Beeks Group работает под управлением OpenNebula – платформы с открытым исходным кодом, и использует гипервизор KVM (виртуализация на уровне ядра Linux).

Расходы Beeks Group на ПО и услуги VMware выросли в 10 раз по сравнению с теми, что компания несла в период, предшествующий трансформации лицензионной политики компании под началом Broadcom, заявил в разговоре с изданием Мэтью Кретни (Matthey Cretney), руководитель отдела управления продуктом в Beeks Group.

VMware VMware под управлением Broadcom теряет клиентов

Broadcom купила VMware весной 2022 г. за рекордные для себя $61 млрд. До этого VMware действовала как самостоятельный бизнес, отделившийся от Dell Technologies в 2021 г.

VMware называют «пионером x86-виртуализации», поскольку именно она первой смогла коммерциализировать свои разработки в области ПО для виртуализации под архитектуру Intel x86.



Другие факторы, обусловившие отказ от VMware

Стоит отметить, что непомерный рост финансовых аппетитов обновленной VMware стал не единственным, фактором, подтолкнувшим провайдера к поиску более доступных альтернатив. По словам Кретни, при принятии решения в компании учитывали мнения клиентов и сотрудников технического профиля.

Последние, в частности, обращали внимание менеджмента на падение качества услуг поддержки в VMware, а также замедлении внедрения инноваций. «Нехватка инновационности сводилась, по мнению ИТ-специалистов, сводилась к сохранению значительных накладных расходов, связанных с управлением инфраструктурой VMware. Другими словами, значительная часть парка серверов использовалась эксклюзивно для управления инфраструктурой вместо обслуживания клиентов.

Сложная, но выполнимая задача

Переход на альтернативный стек виртуализации оказался для Beeks Group непростой задачей. Используемое провайдером проприетарное ПО было «заточено» на работу с API VMware, поэтому потребовалась его адаптация под взаимодействие с OpenNebula.

Встроенные в открытую платформу инструменты для сбора важных метрик, таких как нагрузка на процессор, память или диск сервера, не удовлетворяли требованиям Beeks, однако поскольку OpenNebula является продуктом с открытым кодом, решение этой проблемы не представлялось невыполнимой задачей. В итоге компания довела необходимые ей инструменты до ума собственными силами.

Облачный провайдер утверждает, что миграция на OpenNebula позволила добиться одновременного выполнения большего числа виртуальных машин на одном физическом сервере, чем ранее при использовании VMware Cloud Foundation.

Клиенты бегут от Broadcom

Beeks Group не первый сравнительно крупный клиент, которого потеряла VMware после того, оказалась под крылом Broadcom.

Ранее от сотрудничества с пионером x86-виртуализации отказались американская страховая компания Geico (перешла на OpenStack), австралийская финтех-компания Computershare (выбор в пользу Nutanix), представитель игорного и гостиничного бизнеса из США Boyd Gaming (Nutanix) и американский производитель сельхозтехники John Deere. Во многих из перечисленных случаях подоплекой перехода на альтернативный стек облачной виртуализации для компаний стали изменения политики лицензирования ПО VMware, произошедшие после поглощения Broadcom.

AT&T в сентябре 2024 г. пригрозил Broadcom отказом от сотрудничества на фоне конфликта с по поводу дальнейших условий лицензирования, которые должны применяться к американскому телеком-гиганту, давнему пользователю ПО VMware. В Broadcom сочли, что AT&T отныне должна платить больше, с чем оператор услуг связи не согласился и в ответ обратился в суд с иском, в котором обвинил Broadcom в незаконном отказе от исполнения условий ранее заключенного контракта.

Согласно исследованию, проведенному облачной компанией Civo в сентябре 2024 г., в обозримом будущем VMware может лишиться около половины своих клиентов, в частности из-за роста цен и отказа от «вечных» лицензий – новшеств, привнесенных Broadcom.

Как отмечает TechSpot, Broadcom взяла на вооружение хитрую тактику, при помощи которой вынуждает действующих клиентов VMware принимать новую ценовую политику. Компания уверенно и резко задирает цены, хорошо понимая, что расходы на миграцию инфраструктуры на новый стек виртуализации могут оказаться выше, чем возросшие лицензионные платежи в пользу Broadcom. Особенно болезненным с финансовой точки зрения отказ от ПО VMware может оказаться для представителей малого и среднего бизнеса, не располагающих значительными свободными средствами, которые можно было бы реинвестировать в переход на ПО другого поставщика.