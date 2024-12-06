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Крупный ИТ-холдинг сменил хозяина

41,2% холдинга «Т1» выкупила компания «Специализированное финансовое общество Вектор Технологий».

Новый владелец «Т1»

Как выяснил CNews, у крупного российского ИТ-холдинга «Т1» сменился владелец. По данным сервиса «Контур.Фокус», 28 ноября 2024 г. холдинг на 41,2% стал принадлежать компании ООО «Специализированное финансовое общество Вектор Технологий».

Оставшиеся доли принадлежат двум другим компаниям: ООО «Сирокко Технолоджи» — 40,9% и АО УК «Нрк-Капитал (Эссет Менеджмент)» — 17,9%.

До смены владельца 69,5% компании принадлежали «Сирокко Технолоджи», а «Нрк-Капитал (Эссет Менеджмент)» владел 30,5%. CNews задал «Т1» вопросы по поводу смены владельца и ожидает ответов.

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«Т1»
У «Т1» новый учредитель

«Т1» — многопрофильный холдинг, один из участников российского ИТ-рынка, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 года. В 2021 году в штате – 8500 сотрудников. В 2020 году оборот составил 59,2 млрд рублей.

Компании Группы предоставляют спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», «Т1 Консалтинг», «Т1 Cloud», «МультиКарта» и «Иннотех». Они обладают экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО на заказ, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей.

Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

О новом владельце

По данным «Контур.Фокуса» «Специализированное финансовое общество Вектор Технологий» было образовано 12 марта 2024 г. Компания занимается вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг, за исключением страхования и пенсионного обеспечения.

Сама компания принадлежит фонду «Вектор Технологий», который был образован 29 января 2024 г., как и учрежденная им организация, фонд занимается предоставлением финансовых услуг.

Владельцем фонда является Манкос Юлия Юрьевна, по совместительству она же является владельцем другого соучредителя «Т1» — «Сирокко Технолоджи». Учитывая это, ей принадлежит 82,1% холдинга.

Про других учредителей

Компания «Сирокко Технолоджи» специализируется на предоставлении разнообразных услуг в области финансов и информационных технологий. Основное направление деятельности включает разработку компьютерного программного обеспечения. Кроме того, «Сирокко Технолоджи» предлагает консультативные услуги в области компьютерных технологий. По данным сервиса «Контур.Фокус», за время своего существования компания выполнила пять контрактов для банка ВТБ.

«НРК-КАПИТАЛ» — управляющая компания, зарегистрированная 4 июля 2023 г. Основное направление работы — управление активами паевых инвестиционных фондов.

Антон Мушинский

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