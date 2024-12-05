Известный контрактный сборщик открыл офис в Москве для разработки ПК и серверов

Калининградский контрактный производитель техники открыл офис в Москве под новое направление — разработка вычислительной техники. Эксперты считают это направление перспективным, однако могут возникнуть сложности с кадрами.

Расширение GS Group

Как выяснил CNews, калининградский холдинг GS Group открыл офис в Москве и ищет инженеров, которые займутся разработкой вычислительной техники. Это следует из опубликованных вакансий на портале HeadHunter.ru.

Новое направление открылось в рамках ODM (Original Design Manufacturer — модели, при которой завод самостоятельно разрабатывает и производит изделие по техническому заданию). О запуске этой модели GS Group «Коммерсант» писал в мае 2024 г.

Судя по описанию вакансии инженера, GS Group займется разработкой и производством персональных и мобильных компьютеров, а также серверов и систем хранения данных (СХД).

GS Group известна как контрактный разработчик и производитель электроники. Ранее компания занималась сборкой техники, производством ТВ-приставок и SSD-накопителей, корпусированием и производством микросхем и т.д.



Востребованность направления

«Сегодня рынок разработки компьютерной техники остается востребованным, особенно учитывая увеличение потребности в мощных серверах и других устройствах, — пояснил CNews директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров. — Развитие технологий, увеличение объемов данных, а также повышенные требования к безопасности и производительности делают услуги по разработке компьютерной техники актуальными для многих компаний. Налоговые льготы, предоставляемые государством, также стимулируют закупку отечественного оборудования».

Производственные мощности GS Group позволяют выпускать до 1 миллиона клиентских устройств и более 100 тысяч серверов в год, что дает ей хорошие шансы на конкуренцию на рынке, считает Бедеров. «Однако успех зависит от нескольких факторов, таких как качество продукции, инновации, цена (особенно по сравнению с китайскими аналогами), маркетинг и привлечение клиентов», — заключает он.

По мнению Бедерова, сложности могут возникнуть из-за недостатка квалифицированных кадров, отсутствия эффективных методов и средств проектирования, непрозрачности программного и аппаратного обеспечения, а также сложностей в обеспечении высокого уровня качества и безопасности продукции.

Как сообщал «Коммерсант», директор «Норси-Транс» Сергей Овчинников, производство на мощностях GS Group первое время будет на 20–30% дороже, чем у китайских контрактных предприятий, что скажется на конечной стоимости электроники.

По словам собеседника среди производителей электроники, GS Group из-за совместных проектов с производителем электронной-компонентной базы (ЭКБ) «Микрон» будет иметь «быстрый доступ к чипам».

Производство плат для техники

Можно предположить, что GS Group в будущем будет обеспечивать себя и платами. В июне 2024 г. «Коммерсант» писал о том, что на территории России начнется выпуск современных печатных плат по полному циклу. Масштабное производство будет совместным предприятием (СП) — его создадут холдинг GS Group и производитель компьютерной техники «Аквариус» при непосредственной поддержке «Росатома», который также выступит основным заказчиком. Стороны особо не комментировали СП.

Однако как выяснил CNews, «Аквариус» вложит 2 млрд руб. в производство печатных плат. Завод будет располагаться в Подмосковье.

Помимо этого, в конце октября 2024 г. было образовано ООО «Объединенные печатные платы», следует из базы «Контур.фокус». Учредителями компании являются АО НПО «Кристические информационные системы» (принадлежит «Росатому»), которой принадлежит 50%. Еще 40% сосредоточено у ООО «Аквариус Технологии» и 10% — принадлежит АО «Развитие».