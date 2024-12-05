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Российские программисты боятся перемен. Они не меняют работу, даже несмотря на очень скромный рост зарплат. Опрос

Подавляющее большинство российских ИТ-специалистов за последний год не меняли место работы, хотя на них ведется настоящая охота. Хед-хантинг стал нормой для ИТ-сферы, но работники держатся за нынешнюю должность, даже те, чья зарплата на ней почти не растет.

Деньги – не главное

Российские ИТ-специалисты проявили невероятно высокую степень лояльности к своим работодателям. Как сообщили CNews представители HR-холдинг Ventra, за минувший год лишь 15% ИТ-кадров меняли место работы, тогда как 85% не стали уходить в другую компанию.

В опросе HR-холдинга Ventra участвовали 1000 представителей российской ИТ-отрасли. Многие из них решили не увольняться, даже с учетом того, что рост их зарплат едва поспевает за официальной инфляцией, а иногда и вовсе сильно отстает от нее.

Так, 55,1% респондентов, то есть абсолютное большинство, сейчас получают лишь на 5-10% больше, нежели годом ранее, или вовсе прежнюю зарплату. Финальный размер официальной инфляции за 2024 г. к моменту выпуска материала опубликован не был, но в 2023 г. она составила 7% (данные Росстата).

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senivpetro / FreePik
ИТ-специалисты в России не склонны к частой смене работы

На вопрос CNews, у скольких именно ИТ-специалистов зарплата выросла на 5-10%, в холдинге Ventra сообщили, что у 30,7%. Об отсутствии изменений в размере зарплаты сообщили 24,4%. В сумме это дает указанные выше 55,1%.

Не повезло не всем

CNews писал, что ИТ-специалисты уже давно не в лидерах ни по темпам роста зарплат, ни по их размерам. Они уступили в этом плане даже курьерам, выполнение должностных обязанностей которых не требует специализированных знаний и опыта.

Тем не менее, 15% участников опроса сообщили, что за прошедший год стали получать на 20-40% больше. есть еще и третья группа респондентов – 27,1%, у которых зарплата подросла на 10-20% за тот же период. На вопрос редакции CNews, как обстоят дела с зарплатами у оставшихся 2,8%, представители Ventra сообщили, что у этой группы специалистов ежемесячный доход вырос на 50% и более.

Зачем что-то менять

Общий настрой работников отечественной ИТ-отрасли можно охарактеризовать как положительный. На это указывает тот факт, что абсолютное большинство участвовавших в опросе специалистов вообще не переживают о своем карьерном будущем.

Еще больше оказалось тех, кто не сомневается, что с его карьерой не случится ничего плохого в ближайшем будущем (два-три года), даже при условии постоянного роста конкуренции. Таковых набралось 71%.

На вопрос о том, чувствуют ли они себя стабильнее в плане карьеры, утвердительно ответили 50% респондентов. Нельзя исключать, что эта уверенность основана на колоссальном дефиците ИТ-кадров в России.

Переманить любыми способами

В августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что в России нехватка ИТ-работников достигла 700 тыс. человек. Более актуальные данные на момент выхода материала доступны не были, но и информация о прорыве в решении сложившейся проблемы отсутствовала – отечественные компании уже даже нанимают программистов из Африки, чтобы хоть как-то бороться с дефицитом.

Компании стремятся победить дефицит только в своем отдельно взятом штате. И для достижения этой цели они идут на все, в том числе на «хантинг», то есть на переманивание ИТ-кадров у конкурентов. По данным холдинга Ventra, за неполный 2024 г. 34% ИТ-специалистов получили до двух предложений о работе, а еще 17% имели на руках до пяти таких предложений.

Но эти методы пока не дают нужного результата. 73% участников опроса заявили что за последний год число сотрудников в ИТ-командах почти не увеличилось.

42% добавили также, что в их компанию стали чаще нанимать работников без опыта. О похожей практике говорят и сами работодатели: почти четверть (24%) расширили наем новичков, а одним из фокусов половины компаний стало обучение начинающих специалистов.

И все же без денег никуда

Несмотря на то, что многие ИТ-специалисты за последний год не стали менять работу даже на фоне минимально выросшей зарплаты, они все же считают, что повышение зарплаты – основной стимул не менять работу после получения привлекательного предложения работы от конкурентов. Такое мнение высказали 56% респондентов.

41% участников опроса заявили, что будут согласны остаться на прежнем месте только в том случае, если работодатель повысит им зарплату до уровня предложения от другой компании.

34% заявили, что останутся в компании, если им разрешат работать удаленно, а 25% согласятся не уходить в обмен на повышение в должности.

«Результаты исследования подтверждают наблюдения из нашей многолетней практики по поиску и формированию технологических команд: ИТ-специалисты как одни из наиболее “дорогих” и востребованных работников на рынке труда чувствуют себя уверенно в карьерном плане, ожидают от работодателей комфортных условий работы и конкурентного вознаграждения. Работодатели готовы идти им навстречу: чем большим опытом и экспертизой обладает ИТ-специалист, чем больше усилий компании готовые тратить на его мотивацию и удержание», - сказала CNews операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

Геннадий Ефремов

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