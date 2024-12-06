Найдена профессия, где платят больше, чем в ИТ. И никакой работы в офисе

Курьеры в России стали получать ощутимо больше, нежели ИТ-специалисты. Они также обогнали по размеру зарплат врачей и журналистов. Основная причина – дефицит сотрудников. При росте популярности маркетплейсов спрос на курьеров растет огромными темпами.

Зачем чему-то учиться

В России появилась профессия, способная приносить больше денег, чем зарабатывают врачи, журналисты и даже некоторые ИТ-специалисты. Освоить ее может почти каждый – не нужно ни учиться в университете, ни нарабатывать опыт, ни получать специальные знания. И даже на самообразование время тратить не нужно.

Как пишет РБК, это курьеры. Их медианная заработная плата за январь-ноябрь 2024 г. показала 15-процентный рост год к году и составила 115,6 тыс. руб. (статистика HeadHunter и ПЭК).

Для сравнения к концу ноября 2024 г. медианная зарплата российских врачей достигла 88,4 тыс. руб., а те, кто обучают детей новым знаниям, и вовсе получают в среднем едва ли не в два с половиной раза меньше – у учителей медианная зарплата к концу осени 2024 г. составляла 47 тыс. руб.

Даже ИТ-сфера уже не всегда в состоянии тягаться со сферой доставки еды и продуктов в плане размера ежемесячного дохода сотрудников. Например, медианная зарплата BI-аналитиков и аналитиков данных составила к концу ноября 2024 г. 114,2 тыс. руб.

Polina Tankilevitch / Pexels За доставку бургеров в России теперь платят больше, чем за написание кода

Фактически, учителя и врачи теперь могут быстро улучшить свое благосостояние, начав разносить заказы. Того же могут добиться и журналисты с бухгалтерами, чьи медианные зарплаты составляют 70 и 62,3 тыс. руб. соответственно, а также дизайнеры (70 тыс. руб.) и менеджеры по логистике (79,5 тыс. руб.).

Людей не хватает

Составители отчета называют всего одну причину резкого роста зарплат курьеров. Не упоминая очень быструю инфляцию в России, они говорят лишь о дефиците работников служб доставок.

На это указывает тот факт, что за январь-ноябрь 2024 г. количество вакансий для курьеров суммарно по России выросло более чем на 36% год к году. А вот желающих разносить товары и еду, напротив, стало значительно меньше – за тот же период число их резюме снизилось на 9%.

Когда одних только денег недостаточно

Очевидное для многих преимущество работы курьером – это полное отсутствие необходимости изо дня в день трудиться в офисе. В поисках сотрудников логистические компании и фирмы, у которых есть свой штат доставщиков, предлагают им самые разные бонусы, и это не считая высокой и к тому же постоянно растущей заработной платы.

В их числе – гибкий график работы, который можно настроить с учетом личных пожеланий. Курьерам часто позволяют самостоятельно выбирать рабочие смены.

Помимо этого, доставщикам доступны различные социальные гарантии, надбавки и бонусы, пишет РБК. Также важно отметить, что из умений, необходимых для работы курьером, понадобятся лишь умение ходить и ориентироваться в своем населенном пункте. Опционально пригодятся навыки езды на велосипеде и управления автомобилем (вело- и автокурьеры соответственно).

По данным ПЭК и hh.ru, нужнее всего компаниям именно пешие курьеры – с начала 2024 г. спрос на них вырос на 98%. В то же время спрос в сегменте автомобильных курьеров не изменился, оставшись на уровне 2023 г.

Директор по персоналу ПЭК Виктория Цой отметила, что наиболее остро нехватка доставщиков ощущается в так называемый «высокий сезон», он же предпраздничный сезон – с октября по декабрь.

И стар, и млад

Ввиду острого дефицита кадров компании стали менее переборчивыми. Для примера, они уже не так сильно придираются к возрасту кандидата на вакансию – отныне им вполне подходят и студенты, и пенсионеры.

Если точнее, до взрывного роста популярности маркетплейсов и в целом индустрии доставки товаров и еды наиболее предпочтительной для работы курьером были мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Теперь же возрастной диапазон значительно расширился, притом в обе стороны – он составляет от 18 до 60 лет.

Более того, отныне профессия курьера гендерно нейтральная. Сейчас получить эту должность в равной степени могут и мужчины, и женщины.

Логистам нужнее

Поскольку курьеры в нынешних реалиях трудятся не только в логистических компаниях, то и их дефицит испытывают на себе организации из самых разных сфер деятельности. Но все же больше всего в них нуждается именно логистическая отрасль: в январе-ноябре 2024 г. компаниями из этой сферы было открыто в общей сложности около 44,5 тыс. вакансий для курьеров.

На втором месте в этом плане находится ритейл, вероятно, из-за массового отказа россиян к закупкам в онлайне, а не в традиционной офлайн-рознице. Они открыли 21,6 тыс. вакансий.

Замыкают тройку лидеров ИТ-компании (14,2 тыс. вакансий для курьеров), за ними следуют поставщики услуг населению и бизнесу (11,4 тыс. и 10,1 тыс. соответственно). А если смотреть на рейтинг с точки зрения размеров зарплаты, то лидируют компании по поставке услуг населению – они готовы платить курьерам 150 тыс. руб.

1% населения

РБК приводит статистику курьерской службы для бизнеса Dalli, согласно которой в России в настоящее время насчитывается более 1 млн курьеров. Дефицит при этом составляет как минимум 200 тыс. человек. В сумме это около 1% населения России.

Глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов приводит совершенно другие данные. По его словам, в России уже около 1,5 млн курьеров, что уже больше 1% населения страны. Также он упомянул о 500 тыс. упаковщиков, сборщиков заказов и пр.

Кузнецов заявил, что сервисы доставки забирают из «важных секторов экономики» здоровых и физически сильных людей, но при этом являются убыточными и к тому же сами ничего не производят. Также он посетовал, что эти сервисы, по его словам, «отучили значительную часть потребителей от банального навыка просто ходить по магазинам». «То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы», – подытожил Кузнецов (цитата по РБК).