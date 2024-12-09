«М.Видео» начала выкупать у россиян подержанные iPhone, Samsung, Huawei и другие смартфоны

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в рамках развития новых направлений бизнеса в России объявляет о запуске услуги по выкупу используемых клиентами смартфонов 15 различных брендов с моментальным зачислением суммы выкупа на банковский счет клиента. Ранее ритейлер запустил обновленную услугу трейд-ин, где клиенты могут сдать смартфоны десятков различных брендов и приобрести любой товар в розничных магазинах.

Внедрение новой услуги

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о запуске услуги по выкупу используемых клиентами смартфонов 15 различных брендов, пишет «Коммерсант». В услугу входят модели смартфонов от производителей Apple, Samsung, Honor, Huawei, OPPO, Tecno, realme и других, с моментальным зачислением суммы выкупа на банковский счет клиента в России.

К выкупу принимаются любые смартфоны, кроме поврежденных и разбитых: смартфон не включается, деформирован корпус, имеются следы вздутия аккумулятора, нарушена целостность гаджета, присутствует более девяти царапин и потертостей на корпусе и дисплее и др.

В 2025 г. «М.Видео-Эльдорадо» собирается начать принимать в трейд-ин планшеты, мониторы, телевизоры и другие устройства, рассказал заместитель генерального директора «М.Видео-Эльдорадо» Денис Голышев. По его словам, компания видит высокий спрос на бывшую в употреблении технику на российском рынке.

Для получения денег за сдаваемую технику клиент может выбрать один из способов получения – по номеру карты в любом российском банке или по системе быстрых платежей (СБП). Средства будут зачислены мгновенно. Клиент может потратить их как на покупки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо», так и на любые цели.

По информации «Коммерсант», это не первая инициатива по расширению деятельности компании за год, и участники рынка отмечают, что поиск новых сегментов может быть вызван ее неудовлетворительными финансовыми показателями. Ранее «М.Видео-Эльдорадо» запустила обновленную услугу трейд-ин, это система покупки, при которой покупатель отдает продавцу старый товар в зачет стоимости нового. Клиенты могут сдать смартфоны десятков различных брендов и приобрести любой товар в розничных магазинах «М.Видео-Эльдорадо». Услуги выкупа и трейд-ин доступны с 1 декабря 2024 г. во всех магазинах кроме города Калининграда и Калининградской области. Со слов представителей ритейлера, все продаваемые вторично устройства технически исправны. В настоящее время покупатели могут приобрести восстановленную технику Apple, смартфоны Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, ноутбуки на операционной системе (ОС) Windows от таких брендов, как Huawei, Asus, Honor, Thunderobot, а также игровые приставки.

В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, важность качественной оценки устройств становится все более актуальной. Розничные магазины, предлагающие услуги по продаже и обмену электроники, внедряют инновационные подходы для обеспечения объективности и скорости оценки. Одним из таких методов является использование специализированного программного обеспечения (ПО), которое минимизирует влияние человеческого фактора. В этом случае, саму оценку устройств производится специалистами розничных магазинов сети «М.Видео-Эльдорадо», сама процедура занимает от 15 минут. В положительном варианте, устройство поступает для ремонта в сервис, а после его выставят на продажу в сети ритейлера как восстановленный товар. Упаковка может быть как оригинальной, так и неоригинальной о чем ритейлер и заранее предупреждает своих клиентов.

Объем рынка

Рост рынка подержанных гаджетов начался еще в середине 2022 г., в том же году услугу по выкупу бывших в употреблении смартфонов запустили сразу две компании «Авито» и «Мегафон». Рынок всех подержанных устройств аналитики «М.Видео-Эльдорадо» оценивают в 130 млрд руб.

«Resale-рынок устройств по-прежнему является основным фокусом для «Авито», несмотря на активный рост продаж новой техники: за третий квартал года в категории смартфонов на такие устройства приходится 75% продаж», - сказал руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров.

По мнению руководителя департамента физических сервисов группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрея Агапова, рынок продаж восстановленной техники показывает существенный рост и обладает высокой маржинальностью. По его словам, группа рассчитывает занять лидирующую долю сегмента. Агапов добавил, что при падении продаж новых смартфонов на 35% год к году рынок подержанных смартфонов за этот же период увеличился вдвое.

В ноябре 2024 г. издание РБК упоминалось о том, что с января по октябрь в России было продано 24,1 млн новых смартфонов, но их объем год к году почти не изменился (+0,5%). По сравнению с тем же периодом прошлого года средняя стоимость смартфона увеличилась с 21,5 тыс. до 24,2 тыс. руб. За девять месяцев этого года продажи росли во всех ценовых категориях, кроме смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб., - их продажи сократились на 18% в штуках и на 11% в деньгах. В то же время они продолжают занимать самую заметную долю продаж в России - около трети в натуральном выражении.

По итогам 2023 г. в глобальном масштабе реализовано приблизительно 309,4 млн бывших в эксплуатации смартфонов, включая официально восстановленные. Это на 9,5% больше по сравнению с 2022 г., когда было продано примерно 282,6 млн таких аппаратов. Статистику по рассматриваемому рынку обнародовала компания International Data Corporation (IDC) в начале 2024 г. Аналитики отмечают, что спрос на подержанные смартфоны во всем мире растет на фоне сокращения продаж новых аппаратов. В 2023 г., по оценкам IDC, отгрузки новых устройств составили 1,17 млрд штук - это на 3,2% меньше по отношению к предыдущему году, когда объем рынка достигал 1,21 млрд единиц. Эксперты IDC объясняют наблюдающуюся картину несколькими причинами. На фоне макроэкономических проблем и высокого уровня инфляции покупатели вынуждены увеличивать сроки обновления своих гаджетов. Вместе с тем из-за поднявшихся цен на новые смартфоны многие потребители делают выбор в пользу бывших в эксплуатации аппаратов. Отрасль подержанных устройств также продолжают стимулировать различные программы трейд-ина.