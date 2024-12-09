В России запретят использовать Telegram и WhatsApp для общения с клиентами

Законопроект, подготовленный Минцифры, запрещает маркетплейсам, сервисам доставки, банкам и госслужащим общаться с клиентами в иностранных мессенджерах. Причем сотрудники этих организаций, чтобы отправить сообщение, должны будут пройти официальную аутентификацию.



Законопроект на согласовании

Минцифры подготовило законопроект, предполагающий введение с первого сентября 2026 г. запрета на использование сервисов обмена мгновенными сообщениями (мессенджеров), принадлежащих иностранным юрлицам или гражданам, в рабочих целях в ряде сфер деятельности, пишет «Интерфакс». Документ находится на согласовании с заинтересованными госорганами.

Такие ограничения, по словам источника агентства, планируется ввести на общение с клиентами сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки, а также на сотрудников кредитных организаций, на служащих Банка России, работников операторов связи, гражданских служащих госслужбы и госслужащих регионов.

Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать для передачи, приема, доставки и получения голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений.

freepik Российские мессенджеры должны заменить WhatsApp в общении бизнеса с клиентами

Такие изменения планируется внести в законы «О защите прав потребителей» (2-ФЗ), «О банках и банковской деятельности» (17-ФЗ), «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (86-ФЗ), «О связи» (126-ФЗ), «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (79-ФЗ), «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (414-ФЗ).

Связь только с зарегистрированными пользователями

Введение такой нормы означает, что организациям из перечисленных отраслей можно будет пользоваться только мессенджерами, организаторами которых являются российские юрлица или граждане России. Использовать для общения с клиентами, например, WhatAspp, Viber, Microsoft Teams, Skype for Business, Telegram, являющиеся иностранными, будет запрещено.

При этом оговаривается, как сказал источник, что сотрудник такой организации или госслужащий для работы с мессенджером должен будет пройти идентификацию или аутентификацию в Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА).

В закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в 2017 г. была внесена поправка о владельцах мессенджеров — организаторов распространения информации (ОРИ), обеспечивающих мгновенный обмен сообщений внутри своих информационных систем без опубликования этих сообщений в сети интернет. Тогда владельцев мессенджеров обязали идентифицировать своих пользователей (на практике эта мера не работает).

В июле 2024 г. Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил ряд новых поправок к ранее одобренному в первом чтении законопроекту о внесении изменений в Закон «О связи». Теперь владельцев мессенджеров обяжут заблокировать прием сообщений от абонентов, не прошедших идентификацию. Также владельцы мессенджеров по запросам Роскомнадзор должны будут предоставлять ему информацию о своих пользователях.

Популярные в России менеджеры

Самым популярным в России мессенджером является американский WhatsApp. Таковы данные руководителя департамента по работе с клиентами исследовательской компании Mediascope Ирины Суановой, привел ТАСС в ноябре 2024 г. Суанова сказала, что в октябре им пользовались 79% жителей России, при этом ежедневно в него заходили 67% россиян. На втором месте — Telegram Павла Дурова, который использовали 72% жителей страны.

Сегмент корпоративных мессенджеров — один из наиболее быстрорастущих сегментов рынка корпоративных коммуникаций в России, по информации J'son & Partners Consulting, пишет агентство. Предполагается, что объем этого рынка достигнет 28,2 млрд руб. в 2028 г. при среднегодовом росте в 59%. Свои мессенджеры уже предлагают разработчики решений в области корпоративных коммуникаций IVA Technologies и «Труконф», а также операторы связи МТС, Veon и интернет-компании «Яндекс», VK.