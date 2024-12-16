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«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

Крупные поставщики ИТ-решений для финансового сектора, компании «Диасофт» и «Флант», заключили соглашение о сотрудничестве. Что известно о новом партнерстве?

Расширение возможностей low-code экосистемы

Компании объединят усилия для расширения возможностей и функционала экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q от «Диасофт» с помощью интеграции и обеспечения совместимости с продуктами и компонентами экосистемы Deckhouse.

В частности, компании планируют до конца 2024 года интегрировать в экосистему Digital Q платформу контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), обеспечивающую надежную оптимизацию и масштабирование ИТ-инфраструктуры.

Экосистема решений Deckhouse разработана на основе флагманской разработки Deckhouse Kubernetes Platform и дополнена линейкой продуктов, комплексно закрывающих потребности заказчиков в инфраструктурном программном обеспечении (ПО).

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Крупнейшие поставщики ИТ-решений для финансового сектора, компании «Диасофт» и «Флант», заключили соглашение о сотрудничестве

Deckhouse Kubernetes Platform – лидер в своем сегменте программного обеспечения и единственная на сегодняшний день Kubernetes-платформа, получившая сертификат ФСТЭК России. Решением пользуется более 170 клиентов в различных отраслях, в том числе в банковской сфере.

Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Qлидер рейтинга low-code платформ для крупного бизнеса. Она включает в себя более 30 платформ, которые позволяют организовать эффективное производство программных продуктов с учетом всех современных требований IT-индустрии. Low/no-code платформы экосистемы включают готовые шаблоны, компоненты и инструменты для быстрого создания архитектурно правильных приложений.

Александр Глазков, генеральный директор компании «Диасофт»: «Компания «Диасофт» сотрудничает с лидирующими разработчиками программного обеспечения и оборудования. Синергия наших компетенций поможет обеспечить компаниям из любых отраслей возможности для эффективного решения задач импортозамещения. Партнерство с компанией «Флант» и объединение возможностей наших продуктов позволит предоставить участникам рынка эффективную среду разработки импортонезависимого программного обеспечения».

Александр Титов, генеральный директор «Флант»: «Совместная работа с «Диасофт» – это прочная основа для разработки эффективных программных решений в финтех-секторе. Совместно мы будем работать над повышением отказоустойчивости и безопасности наших решений, адаптируя их под актуальные потребности участников рынка. Уверены, что сотрудничество с «Диасофт» – важный шаг для успешного внедрения и эксплуатации самых востребованных продуктов для построения надежных enterprise-инфраструктур наших заказчиков».

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