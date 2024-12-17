Россия не хочет отказываться от софта Microsoft, даже пиратского. Заменители почти никому не нужны

Софт Microsoft для создания графиков (Visio) оказался невероятно популярным в России. У него есть несколько отечественных альтернатив, но те, кто пользуются подобным ПО, даже не смотрят в сторону российских аналогов. При выборе между ними и пиратской версией Visio они выберут последнюю, а это касается не только обычных пользователей, но и бизнеса.

Аналоги есть, но их не замечают

Россия оказалась не готова отказаться от программного обеспечения Microsoft Visio, предназначенного для составления графиков и блок схем. Как пишет «Коммерсант», около 83% разработчиков из сфер электроники, кибербезопасности и финансов выбирают именно Visio и даже не смотрят в сторону российских заменителей.

По информации издания, Visio сознательно выбирают более 500 тыс. российских пользователей из потенциальной 600-тысячной аудитории этого сервиса в России. Это статистика отечественной компании «ГрафТех», разрабатывающей российский аналог Visio.

Visio – это один из старейших сервисов подобного рода, и Microsoft даже не думает забрасывать его разработку. Релиз самой первой его версии состоялся почти 33 года назад, в 1992 г., а самая новая его версия на момент выхода материала датировалась 10 декабря 2024 г.

Visio был создан компанией Shapeware Corporation, которая в 1995 г. сменила название на Visio Corporation. В 2000 г. ее со всеми разработками купила Microsoft. В настоящее время Visio входит в состав офисного пакета Microsoft Office, в том числе облачного сервиса Microsoft 365 (ранее Office 365)

Visio используется для составления самых разных графиков, диаграмм, блок-схем и других способов визуализации и упрощения подачи большого количества информации. За более чем 32 года своего существования утилита доказала свою абсолютную пригодность, в числе прочего, для анализа данных, постройки схем производственных процессов и пр.

Зачем переходить, если можно не переходить

Компании и частные пользователи сознательно не переходят на российские аналоги Visio. С обычными потребителями все предельно ясно – программа обязательного импортозамещения на них пока не распространяется, к тому же очень часто они делают выбор в пользу пиратского ПО Microsoft, тем самым экономя свои деньги.

У бизнеса мотивация иная, хотя тоже связана с деньгами. Одна из основных причин нежелания российских компаний осваивать отечественные заменители Visio – это трудности с обучением работников азам и тонкостям работы в новом ПО, сказал CNews руководитель управления информационных технологий «СКБ Контур» Дмитрий Воробьев. Он также полагает, что это связано с необходимостью финансовых затрат на покупку и внедрение российского ПО.

В некоторых случаях затраты на приобретение ПО можно исключить, ведь существует бесплатная российская утилита DIA, аналог Visio. «Возможно, эти аналоги реализуют не весь функционал американского софта, но практически никому из пользователей весь функционал и не нужен», – сказал изданию директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Он также добавил, что бизнес как покупал, так и продолжает покупать Visio, но теперь он делает это через серые схемы. А те, кто не покупает, те пользуются взломанными версиями, отметил Смирнов.

Использование пиратских версий ПО Microsoft также помогает компаниям сэкономить деньги. Переход на нелицензионный софт Microsoft – это вынужденная мера для бизнеса ввиду того, что корпорация сбежала из России, и что теперь процесс покупки ее продукции в стране сильно усложнился. В России, в отличие от Белоруссии, пока нет закона, разрешающего бизнесу пользоваться пиратскими версиями ПО компаний из недружественных стран, так что за это предприятиям грозит уголовная ответственность.

Кому нужны лишние сложности

Отказ компании от привычного ей программного продукта, который она использовала годами или, может, вовсе десятилетиями, потребует громадных перестроек бизнес-процессов, что, с высокой степенью вероятности, отразится на производительности труда работников.

Также Visio может быть частью целой экосистемы, построенной на базе софта Microsoft. Один из примеров подобного привел изданию руководитель «Проектирования архитектуры предприятий» «К2Тех» Дмитрий Мордвинцев. Он рассказал, что очень часто после выполнения проекта в Visio он копируется в документ Microsoft Word, а тот, в свою очередь, прикрепляется к электронному письму для отправки через Microsoft Outlook.

«Некоторые компании приобретали пакет Microsoft Office с установкой на собственных серверах, у них по-прежнему есть возможность использовать Microsoft Visio, как и другие офисные программы, однако перейти на новые версии компаниям уже не удастся», – добавил Дмитрий Мордвинцев.