Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Уровень производительности труда в российской промышленности довольно низкий, кадров не хватает. Единственный способ обеспечить рост производства — цифровизация.

На смену разрозненным локальным системам предприятий должны прийти цифровые платформы, обеспечивающие непрерывность бизнес-процессов. При этом такие платформы должны создаваться российскими разработчиками.

Цифровые технологии становятся важной частью системы управления предприятием, а цифровая трансформация из разового проекта уже перешла в разряд процессов, осуществляющихся на постоянной основе.

Подробная информация и регистрация на сайте.

Основные темы:

Тренды цифровизации промышленности в 2025 году

Цифровая трансформация производства: основные направления.

Импортозамещение на промышленных предприятиях.

Экономический эффект цифровизации.

От локальных решений к промышленным платформам.

Роль кэптивных ИТ-компаний в цифровых преобразованиях.

ИТ-дочки промышленных предприятий выходят на рынок.

Нужна ли цифровым проектам господдержка.

Основные технологии

Успешные кейсы

Крупнейшие проекты в промышленности.

Экономическая эффективность цифровых преобразований.

Сложности реализации цифровых проектов: делимся опытом.

Импортозамещение на практике.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.