Сотовые операторы прекратят обслуживать абонентов, если у них арестованы счета

Правительство России внесла в Госдуму законопроект о приостановке связи абонентам, у которых арестовали счета. Для того чтобы нарушители не могли вывести деньги через телекоммуникационные каналы, операторы связи временно перестанут обслуживать таких абонентов. Если законопроект примут, он вступит в силу с осени следующего года.

Ограничения на связь

Правительство России предложило внести изменения в закон о связи, предусматривающие приостановку услуг мобильной связи абонентам с арестованными счетами. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Государственной Думы.

В настоящее время оператор связи обязан оказывать услуги, даже если денежные счета арестовали органы дознания, в том числе органы внутренних дел и судебные приставы. Согласно законопроекту, арест средств абонента будет основанием для прекращения оказания услуг связи.

«Законопроектом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Photogenica - Андрей Попов Российские операторы сотовой связи перестанут оказывать услуги абонентам с арестованными счетами

При отказе в обслуживании российские операторы сотовой связи должны будут временно заблокировать возврат аванса за оказание услуг. Компании вернут абонентам неиспользованный остаток после расторжения договора с абонентом, что позволит индивидуально подходить к возврату денег. Также предлагается установить, что неиспользованный остаток денежных средств на счетах возвращается абоненту при расторжении договора в течение 30 дней.

В Правительстве России отметили, что законопроект разработан для повышения оперативности и эффективности противодействия преступлениям, связанным с хищением и выводом денежных средств с использованием информационных технологий (ИТ). Мошенники нередко используют счета сотовых операторов для перевода и обналичивания средств. Такие транзакции сложнее отслеживать по сравнению с банковскими. Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Блокировка счетов в банках без суда

Правовая комиссия поддержала предложение Министерства внутренних дел (МВД) России о блокировке счетов без суда на 10 дней. В начале декабря 2024 г. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД, позволяющее следователям и дознавателям блокировать банковские счета без судебного решения на срок до 10 дней.

Речь идет о средствах, выглядящих как похищенные у граждан, или о счетах, которые могли использовать для совершения преступления. Приостанавливать операции с такими средствами смогут следователи и дознаватели с согласия руководства и в случаях, не терпящих отлагательства. За 10 дней блокировки правоохранителям необходимо направить в суд ходатайство о наложении ареста на рассматриваемое имущество.

В Правительстве России сочли такое решение важным с учетом роста киберпреступности. При этом такие меры будут распространяться не только на банковские счета, но и на авансовые платежи за услуги связи. Если деньги перевели мошеннику на счет мобильного телефона, тот не сможет вывести их с помощью операции возврата.

«При этом предлагается закрепить на законодательном уровне норму о возврате неиспользованного остатка денежных средств, внесенных абонентом в качестве аванса, после расторжения договора, что позволит индивидуально подходить к возврату средств, учитывая интересы абонента в каждом конкретном случае», - следует из пояснительной записки.

В таких ситуациях операторы и банки должны будут предоставлять правоохранителям необходимую информацию не дольше трех дней или в срок, указанный в запросе. Банки будут обязаны давать справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц.

Такой срок обусловлен сложностью получения сведений о принадлежности банковских счетов или электронных кошельков, использовавшихся в преступной деятельности, а также доказательств для МВД России, которые дают основание для наложения ареста на имущество.

Условия расторжения договора с абонентом

Если абонент не пользуется связью в течение 90 календарных дней, оператор имеет право разорвать договор на его обслуживание. Такая норма предусмотрена новыми правилами оказания услуг телефонной связи, которые утверждены постановлением правительства России. Также оператор вправе не начинать обслуживание по продаже SIM-карт юридическим лицам, если нет данных о сотрудниках, которым выдана SIM-карта, или сведения являются недостоверными.

По информации РИА «Новости», новые правила вступили в силу с 1 сентября 2024 г. и будут действовать в течение следующих шести лет. Оператор связи должен информировать клиента о тарифах на услуги телефонной связи и зоне покрытия сети, об изменении договора, в том числе о подключении дополнительных услуг, а также принимать информацию о технических неисправностях. Связываться с абонентом оператор может в письменной форме, в сообщениях, во время звонка, а также через личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении.