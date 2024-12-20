Россиянку, служившую ИТ-шницей в армии Австралии, судят по обвинению в шпионаже

ИТ-специалиста Киру Королеву, россиянку с двойным гражданством, служившую в вооруженных силах Австралии, и ее мужа подозревают в передаче спецслужбам России конфиденциальных данных. Правда улик недостаточно, чтобы предъявить обвинения. Австралийский суд уже второй раз по этой причине отложил слушание по делу.



Заседание суда

В Брисбене (Австралия) состоялось заседание суда по делу российских граждан Киры и Игоря Королевых, которых обвиняют в «подготовке акта шпионажа» в пользу России, сообщил ТАСС.

40-летняя Кира Королева, которая служила в австралийских вооруженных силах специалистом по информационным технологиям, якобы без уведомления своего руководства посещала Россию, где собиралась передать спецслужбам данные, связанные с армией Австралии. 62-летний муж Королевой подозревается в пособничестве.

У Королевых двойное гражданство — России и Австралии. Их задержали еще июле 2024 г. и на этом заседании суда должны были огласить официальное обвинительное заключение, но оглашение не состоялось, так как следствие не собрало достаточно улик. Суд перенес слушание на седьмое марта 2025 г.

Доказательств нет

«Спецслужбы вновь, как и на предыдущем заседании 20 сентября, запросили дополнительное время для "завершения подготовки материалов". Австралийский суд, понятно, им не отказал, щедро отмерив время до седьмого марта», — прокомментировали результаты заседания в российской дипмиссии в столице Австралии Канберре.

Freepik Российскую гражданку обвиняют в краже информации из ИТ-системы армии Австралии

Австралийские правоохранительные органы за пять месяцев не смогли представить достаточных улик против Королевых, что может указывать на голословность обвинений против них, сказали агентству российские дипломаты и назвали это дело «спланированной акцией Канберры с целью раздувания» в Австралии «шпиономании и антироссийских настроений».

Королевы продолжают оставаться в тюрьме. В день задержания они не стали ходатайствовать об освобождении под залог. Вопреки международному праву австралийские власти изначально отказывали посольству в консульском доступе к россиянам, но сейчас сотрудники генконсульства имеют возможность регулярно посещать их, добавили представители посольства.

Обвинение в шпионаже

Семейная пара переехала в Австралию 10 лет назад. Королева несколько лет проработала в австралийской армии техником по информационным системам и имела допуск к секретной информации в Силах обороны, как писал The Sydney Morning Herald в июле 2024 г.

По данным следствия, рядовой ВС Кира Королева, с декабря 2022 г. поддерживала связи со спецслужбами России для незаконной передачи конфиденциальных данных из оборонных компьютерных систем страны.

Представители полиции утверждают, что в 2023 г. она ездила в Россию, а в это время ее муж, рабочий, которого она научила входить в ИТ-систему обороны через ее официальный рабочий аккаунт, из их дома в Брисбене передавал ей секретную информацию.

Если суд признает Королевых виновными, они могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 15 лет.