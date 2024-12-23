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«Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект

ИБ-подразделение «Ростелекома» «Солар» консолидировало 100% разработчика средств информационной безопасности «Элвис-Плюс». Основатель компании Александр Галицкий вышел из проекта.

Стопроцентное увеличение доли

Группа компаний «Солар», входящая в «Ростелеком», сообщила об увеличении с 49% до 100% своей доли в системном интеграторе в сфере информационной безопасности (ИБ) «Элвис-Плюс». Сумма сделки не раскрывается.

«Ростелеком» через «РТК ИБ» (юридическое лицо «Солар») в 2020 г. приобрел 49% акций «Элвис-Плюс». Сумма сделки тогда также не раскрывалась, приобретенный пакет оценивался в 600-800 млн руб. Исходя из этой оценки, вся компания тогда стоила 1,2-1,6 млрд руб.

Как была создана и кому принадлежала «Элвис-Плюс»

«Элвис-Плюс» – один из пионеров российского ИБ-рынка. Компания была основана в 1991 г. в Зеленограде будущим венчурным инвестором Александром Галицким. В девяностые годы «Элвис-Плюс» была партнером американской корпорации Sun Microsystems (в настоящее время поглощена Oracle), ставшей тогда миноритарным акционером российской компании. В рамках данного сотрудничества «Элвис-Плюс» разработала технологию беспроводной передачи данных – предшественника технологии Wi-Fi – и проект в области виртуальных частных сетей (VPN).

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«Ростелеком»
Теперь «Ростелеком» владеет всеми акциями разработчика средств информационной безопасности «Элвис-Плюс»

Согласно данным «Контур. Фокус» по состоянию на 2016 г., у Александра Галицкого было 68% акций «Элвис-Плюс», у Николая Царева – 18%, у занимавшего тогда пост гендиректора компании Юрия Иванкова – 8%, у Виктора Васина – 5%. Кто из них продавал акции в ходе сделки 2020 г., неизвестно. Однако теперь все они, включая Галицкого, вышли из проекта.

Для чего «Солар» консолидировала «Элвис-Плюс»

Благодаря консолидации 100% акций «Элвис-Плюс», ГК «Солар» сможет развивать вендорское направление компании и влиять на дорожную карту продуктов. При этом «Элвис-Плюс» сохранит свой канал продаж и продолжит предоставлять услуги нынешним клиентам, а также сможет расширить клиентскую базу.

К основным направлениям деятельности «Элвис-Плюс» относятся традиционная системная интеграция на рынке ИБ, сервисы информационной безопасности, разработка и поставка собственного ПАК (программно-аппаратного комплекса) «Застава» для защиты каналов связи и межсетевого зондирования. Также «Элвис-Плюс» является разработчиком технологии Базовый доверенный модуль (БДМ). ГК «Солар» намерена продолжить развитие СКЗИ (средства криптографической защиты информации) «Застава» и использовать «Элвис-Плюс» как основного поставщика ГОСТ VPN.

В числе крупных заказчиков компании – ФНС (Федеральная налоговая служба), Центробанк, Департаменты информационных технологий Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По итогам 2023 г. выручка «Элвис-Плюс» составила 998 млн руб., чистая прибыль – 94 млн руб. Численность сотрудников на октябрь 2024 г. составляла 178 человек.

Кого еще приобрел ГК «Солар»

За 2024 г. ГК «Солар» осуществила четыре сделки. Было приобретено 100% доли аудитора кибербезопасности Digital Security, 51% Secure-T и доля в компании Luntry (разработчик средств защиты контейнеров Kubernetes). Еще раньше ГК «Солар» приобрела разработчика ПО для управления привилегированным доступом (PAM) – НТБ, а также создала совместное предприятие «Солар-ТЗИ». Инвестиционная стратегия ГК «Солар» до конца 2025 г. должна составить 22 млрд руб.

Выход «Ростелекома» на рынок ИБ произошел в 2018 г.: тогда за 1,5 млрд руб. была приобретена компания Solar Security. Гендиректор Solar Security Игорь Ляпунов стал вице-президентом «Ростелекома» по информационной безопасности.

Игорь Королев

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