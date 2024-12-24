Илон Маск призвал не помогать «Википедии». Он даст $1 млрд, если ее на год переименуют в «Членопедию»

Миллиардер призвал прекратить делать пожертвования онлайн-энциклопедии «Википедия», пока та не восстановит баланс в редакторских полномочиях. Основатель энциклопедии упрекал ранее Маска за цензурирование турецкой оппозиции, а его социальную сеть X называли «суперраспространителем дезинформации». Маск предложил переименовать на некоторое время онлайн-проект за скромный гонорар.

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Американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) призвал прекратить делать пожертвования онлайн-энциклопедии «Википедия», пока та не восстановит баланс в редакторских полномочиях, об этом он написал на платформе X. Маск также снова предложил заплатить $1 млрд онлайн-энциклопедии «Википедия», если ее переименуют в «Dickipedia» (в переводе «Членопедия»).

Маск и «Википедия» давно конфликтуют в связи с тем, что основатель энциклопедии Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) упрекал Илона Маска за цензурирование турецкой оппозиции, его соцсеть X называли «суперраспространителем дезинформации».

Илон Маск также написал, что его предложение все еще в силе, которое он сделал в сентябре 2024 г. Суть его идеи была в том, чтобы заплатить $1 млрд для переименования «Википедии» в «Dickipedia» на год. Также бизнесмен иронично исказил название «Wikipedia» на «Wokepedia». Слово «woke» первоначально использовалось в американском политическом дискурсе для обозначения борцов с социальной несправедливостью, но позднее приобрело негативный окрас, им чаще стали называть лицемерных людей, мнящих себя прогрессивными.

Wikipedia Маск призвал не помогать «Википедии», он готов заплатить $1 млрд для переименования проекта

В сентябре 2024 г. состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху (Benjamin Netanyahu) с бизнесменом Илоном Маском. Историю, как гласит древняя поговорка, действительно пишут победители, сказал про «Википедию» Маск. «Но только не в том случае, если твои враги еще живы и у них есть много свободного времени, чтобы исправлять статьи в «Википедии»», намекнул предприниматель. «Историю пишут люди, которые могут наплодить больше редакторов», - согласился Нетаньяху. Просто потому, что больше им уже нечем заняться, объяснил Маск.

«Википедия» - это самая крупная и самая популярная в мире онлайн-энциклопедия. В августе 2023 г. «Википедия» содержала 61 млн статей на 334 языках . На русском языке создано почти 2 млн страниц. Каждый день в «Википедию» заходят 32,8 млн уникальных пользователей со всего мира, из них 1,6 млн - россияне.

Новый департамент под Маска

Избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) 11 ноября объявил о назначении Илона Маска, основателя и главы Tesla и SpaceX, на должность руководителя недавно созданного Департамента правительственной эффективности.

В этом проекте Маску предстоит работать вместе с Вивеком Рамасвами (Vivek Ramaswamy), предпринимателем и бывшим кандидатом в Президенты США от Республиканской партии. Новый департамент, по словам Трампа, будет действовать за пределами традиционной государственной структуры и сосредоточится на сокращении бюрократии, оптимизации государственных расходов и упрощении регулирования.

По информации Bloomberg, назначение Илона Маска на роль руководителя нового департамента вызвало большой интерес, учитывая его значительное влияние на американский бизнес и техносферу. Маск уже активно сотрудничает с американским правительством, управляя ведущими технологическими и инновационными компаниями, и это назначение может еще больше усилить его влияние в политике. Маск инвестировал миллионы долларов в кампанию Трампа, активно поддерживая его, и теперь, став частью команды администрации, он получит исключительный доступ к федеральным структурам, что может положительно сказаться на его бизнесах, особенно в сферах искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты.

Вивек Рамасвами также стал важной частью этого проекта. Он известен своими критическими высказываниями в адрес «политически корректных» корпоративных практик. Рамасвами поддержал Трампа на выборах и согласился отказаться от возможного назначения в Сенат, сосредоточившись на новых задачах департамента.

В России платформе назначено более 10 штрафов

В марте 2024 г. Таганский суд Москвы в очередной раз оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», за отказ удалить недостоверную информацию. В этот раз сумма штрафа составила 3 млн руб.

«Компания Wikimedia Foundation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России), ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.», - сказала представитель суда журналисту ТАСС.

Wikimedia Foundation - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для «Википедии» и связанных с ней проектов. В России ей назначено уже более 10 штрафов.