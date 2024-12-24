ИТ-курсы больше не нужны. Теперь на работу хотят брать студентов и выпускников нормальных вузов

Работодателей перестали интересовать ИТ-джуны, прошедшие онлайн-курсы. Они предпочитают не тратиться на них и нанимать на работу вместо них выпускников профильных вузов и специальностей. Из них они выращивают нужных именно им специалистов, но на это могут уйти годы.

Зачем учиться месяц, когда можно пять лет

Работодатели потеряли интерес к начинающим ИТ-специалистам (джунам), получившим соответствующую специальность благодаря онлайн курсам. Это видно, в том числе, и по тому, что с начала 2024 г. предлагаемые джунам зарплаты выросли лишь на 12%, приводит «Коммерсант» статистику «Авито Работы».

Другими словами, прирост зарплат начинающих ИТ-специалистов лишь немного опережает инфляцию, которая к середине декабря 2024 г. составляла около 9,5%. Эксперты портала SuperJob сообщили изданию, что подобная ситуация может быть следствием именно «пресыщения рынка труда выпускниками интернет-курсов без практического опыта работы».

Теперь работодателей больше интересуют выпускники и студенты крупнейших вузов, поскольку после учебы у них на руках не только диплом, но и «солидное портфолио проектов». В SuperJob отметили, что работодатели в целом стали более избирательными, и теперь они больше ориентированы на практический опыт начинающих сотрудников.

Вырастить своего

Многие работодатели видят во вчерашних и даже в нынешних студентах работников, которых можно «вырастить под себя», то есть из которых можно слепить специалиста с оптимально подходящим набором знаний и умений. В большей степени это касается банков – как пишет «Коммерсант», все реже они хотят «переплачивать за сотрудников без опыта работы» и потому все чаще «готовы участвовать в выращивании собственных нужных специалистов».

Нейросеть «Кандинский» Банки хотят самостоятельно растить ИТ-специалистов, и потому им нужны студенты вузов

Но, не вкладывая деньги в зарплаты ИТ-джунов, прошедших интернет-курсы, банки в итоге инвестируют свое время в экс-студентов. Связано это с тем, что на «выращивание» из них нужных банкам специалистов может уйти от трех до пяти лет, отметили собеседники издания.

Аппетит приходит во время еды

В процессе своей стремительной цифровизации российские банки постоянно наращивают спрос на ИТ-специалистов. HeadHunter привел статистику, согласно которой в конце 2024 г. российские кредитные организации опубликовали 7800 вакансий для них.

Для сравнения, это на 19% больше в сравнении с началом 2024 г. А ежели сравнить с 2023 г., то рост составит 10%.

У SuperJob и «Авито Работы» схожая статистика – по данным обоих порталов, количество открытых ИТ-вакансий в банках за 2024 г. выросло на 12% год к году.

Представители банков не стали отрицать очевидное и подтвердили, что очень нуждаются в ИТ-специалистах. Крупным финорганизациям и вовсе нужны тысячи таких работников, если судить по количеству открытых вакансий.

Принимают не всех

Важно подчеркнуть, что банки интересуются представителями далеко не всех ИТ-профессий. Более того, среди них даже есть фавориты – например, в 2023 г. наиболее востребованными были системные аналитики, а в 2024 г. с первого места их сместили тестировщики, сообщила «Коммерсанту» руководитель дирекции по персоналу и организационному развитию ОТП-банка Наталья Рощина.

Статистика профильных порталов это подтверждает. За последний год количество открытых вакансий тестировщиков в России показало 137-процентный рост, а вакансий для аналитиков – 39-процентный (данные «Авито Работы»).

По оценкам собеседников издания, тренд на цифровизацию сохранится и в 2025 г., что приведет к дополнительному росту спроса на ИТ-специалистов. Управляющий партнер компании TopContact Executive Search Артур Шамилов сообщил «Коммерсанту», что их нехватка в России составляет около 500 тыс. человек, и что ее можно будет закрыть «или подготовкой новых внутренних кадров, или приглашением специалистов из других стран, но последний вариант имеет свой объективный предел». CNews писал, что российские компании уже привлекают к работе африканских ИТ-шников, что помогает им не только бороться с дефицитом кадров, но и экономить на зарплатах, так как иностранным ИТ-специалистам в России платят меньше, чем отечественным.

На фоне всего этого банки продолжат вкладываться в собственные образовательные программы и внутренние центры подготовки. «Усиление такой стратегии позволит вырастить нужных специалистов "внутри" и снизить риски, связанные с внешней конкуренцией», – сказала «Коммерсанту» управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.