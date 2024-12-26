В России работает втрое меньше интернет-рекламщиков, чем ожидалось

К концу 2024 г. в России насчитывается чуть больше 3,5 тыс. компаний, оказывающих digital-услуги, и количество таких компаний в 2025-2026 гг. будет уменьшаться. Мифических «десяти тысяч агентств» цифровых услуг в России не нашли.

3,5 тысячи компаний, а будет еще меньше

Сервис подбора digital-подрядчиков «Рейтинг Рунета» завершил исследование, согласно которому, к концу 2024 г. в России работает чуть больше 3,5 тыс. компаний, оказывающих цифровые услуги.

«Долгое время по рынку ходила легенда о «десяти тысячах агентств», которую цитировали даже хорошо знающие рынок, но которой не было ровным счетом ни одного подтверждения. Нам давно хотелось ее проверить», – сообщил Александр Туник, руководитель продуктового направления «Рейтинга Рунета».

Целью исследования было оценить количество компаний, оказывающих цифровые услуги: разработка сайтов, мобильных приложений и ПО, интеграция корпоративных решений, реклама, маркетинг, коммуникации, брендинг, дизайн, контент и другие.

При этом, согласно исследованию, почти половина фирм, оказывающих цифровые услуги, заняты в разработке и обслуживании ПО, и доля этого сегмента будет расти. Общее снижение числа компаний при росте доли разработчиков объясняется необходимостью импортозамещения и снижением бюджетов на маркетинг и рекламу.

От разработки до брендинга

Полученный список действующих компаний вручную разделили по их специализации, которая оценивалась по выручке (если такие данные были доступны) и проектам. В итоге, к концу декабря 2024 г. было обнаружено 3504 действующие компании.

Специализации компаний распределились так: заказная разработка программных продуктов – 1281 (36,56%); реклама, маркетинг, коммуникации – 957 (27,31%); комплексное диджитал агентство – 656 (18,72%); интеграторы корпоративных решений – 410 (11,7%); брендинг и дизайн – 200 (5,71%).

В процессе проверки было отсеяно около 20 тыс. компаний, анализ сайтов и соцсетей которых не убедил, что компания является действующей: в них не было актуального контента и портфолио.

«Скорее всего, в 2025-2026 гг. компаний, оказывающих цифровые услуги, станет еще меньше. Скажутся сложная экономическая ситуация, тенденция на укрупнение рынка путем поглощения мелких компаний большими и сокращение маркетинговых бюджетов. Надеяться на скорое восстановление отношений с западными странами и быстрое возвращение западных брендов не стоит. Если это и случится, то точно не в 2025 г. При этом доля компаний, занимающихся разработкой, вырастет из-за спроса на импортозамещение корпоративных решений», — прогнозирует Александр Туник, руководитель продуктового направления «Рейтинга Рунета».

«В 2025 г. мы планируем провести углубленное качественное исследование компаний, чтобы точнее определить их специализацию и другие важные характеристики», — сообщил Анатолий Денисов, операционный директор «Рейтинга Рунета».

Методика подсчета

В ходе исследования команда проекта изучила публичные рейтинги и каталоги, в которых размещаются digital-подрядчики, а также сайты подрядчиков, работающих на российских клиентов. В анализ и выборку не попали компании, специализирующиеся на оборудовании (продажа, настройка, интеграция, обслуживание) или продаже своих цифровых продуктов или лицензий (даже если они оказывают связанные с ними услуги).

Полученные результаты были проанализированы вручную в два этапа. На первом этапе были отсеяны сайты компаний, специализирующиеся не на digital-услугах – например, на производстве полиграфии, бизнес-консалтинге или наружной рекламе.

На втором эксперты «Рейтинга Рунета» оценили, являются ли найденные компании действующими, по ряду критериев. Оценивалась актуальность услуг и проектов, а также наличие (в том числе на сайте и в соцсетях компании) контента, датированного 2024 г. (новости, статьи, кейсы, отчеты о мероприятиях, награды фестивалей и т.д.). Одновременно с оценкой были отсечены индивидуальные специалисты, даже оказывающие цифровые услуги.

«Мы решили, что компанию нельзя назвать рыночным игроком, если она не ведет сайт, соцсети, блог или телеграм-канал. Она может что-то делать одному-двум заказчикам, фактически являясь выделенным в отдельное юридическое лицо инхаус-отделом, или вообще работать в «серой зоне». А фрилансеры — это отдельный сегмент рынка, до него мы дойдем позже», — прокомментировал принцип отбора Александр Туник.