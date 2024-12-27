Мировой рынок оперативной памяти на грани ценовой войны. Дерзкий новичок положил глаз на доли Samsung, Micron и Sk Hynix

Китай захватывает рынок DRAM

Крупнейший китайский производитель динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) Changxin Memory Technologies (CXMT) в краткосрочной перспективе способен занять 15% глобального рынка DRAM в натуральном выражении. Такое мнение в интервью порталу News.Cnyes.com высказал Гоу Цзя Чжан (Gou Jiazhang), генеральный менеджер американо-тайваньской компании Silicon Motion Technology, которая занимается разработкой контроллеров для твердотельных накопителей (SSD). Если прогноз топ-менеджера окажется верным, последствия для рынка DRAM могут быть весьма существенными, отмечает Tom’s Hardware.

Еще три года назад вклад CXMT, основанной совсем недавно – в 2016 г., в мировую индустрию DRAM оценивался в 2% и менее. Однако постепенное наращивание производственных мощностей в совокупности с переходом на более современные стандарты энергозависимой памяти (DDR4, LPDDR4 и, наконец, LPDDR5) позволили главному национальному поставщику DRAM довести этот показатель до 10% по итогам подходящего к концу 2024 г., а ближе к концу 2025 г. выйдет на уровень 15%, считает Гоу Цзя Чжан.

Усиление позиций CXMT на глобальном рынке DRAM – очередное свидетельство растущего влияния производителей памяти из Поднебесной, его следует рассматривать в качестве вызова текущим лидерам отрасли, таким как южнокорейские Samsung и Sk Hynix, а также американская Micron.

CXMT расширяется, демпингует и находит крупных клиентов

В конце второй декады декабря 2024 г. издание ZDNet Korea сообщило о том, что в свободную продажу на территории Китая поступили модули оперативной памяти DDR5 на базе чипов CXMT, ориентированные на потребительский сегмент рынка.

Компания, предположительно, начала массовое производство микросхем DDR5 по фирменному техпроцессу G3 (соответвутствует норме 17,5 нм). Эксперты оценивают выход качественной продукции в 80%, что является довольно высоким показателем. Сама CXMT запуск DDR5 в серию не анонсировала.

Ряд азиатских СМИ ранее сообщил о том, что CXMT за последние несколько лет резко увеличила объемы производства. Если в 2022 г. компания справлялась с обработкой 70 тыс. полупроводниковых пластин (диаметр пластины не уточняется) в месяц, то в 2023 г. этот показатель вырос почти вдвое – до 120 тыс. штук в месяц, а к 2024 г. она вышла на уровень 200 тыс. пластин в месяц.

При этом, как ранее писал CNews, CXMT оказывает серьезное ценовое давление на своих конкурентов, пытаясь переманить к себе их клиентов. По данным Business Korea, в декабре 2024 г. CXMT отгружала 8-гигабитные чипы памяти DDR4 всего по $1 за штуку – вдвое дешевле, чем в июле того же года. Такая агрессивная ценовая политика китайского поставщика вынудила главных его соперников сократить производство памяти этого типа. Нельзя исключать того, что CXMT выберет ту же тактику и в случае с более современной и дорогостоящей памятью (LP)DDR5.

В конце ноября 2024 г. CXMT первой из китайских компаний объявила о начале производства чипов памяти LPDDR5 емкостью 12 Гбит со стандартной для отрасли производительностью 6400 MT/s, предназначенной в первую очередь для использования в недорогих смартфонах, планшетах и других устройствах с низким уровнем энергопотребления.

Тогда же стало известно о партнерстве компании с Xiaomi и Transsion, производителями смартфонов из КНР. По данным IDC, только первая из них в одиночку отгрузила в III квартале 2024 г., 42,8 млн девайсов, благодаря чему заняла 13,5% глобального рынка смартфонов, уступив лишь Apple (17,7%) и Samsung (18,3%).

В августе 2023 г. CNews сообщил о том, что силами инженеров CXMT в КНР ведется разработка компьютерной памяти высокой пропускной способности (HBM), которая широко применяется в ускорителях вычислений вроде крайне востребованного в сфере машинного обучения GPU) Nvidia H100. В теории CXMT может занять и эту нишу, во всяком случае на внутреннем китайском рынке, поставка HBM на которой ограничена санкциями США.

Рынок DRAM ожидает трансформация?

Как отмечает Tom’s Hardware, выход CXMT на рынок DDR5 может в значительной степени повлиять на динамику в отрасли.

Китайский чипмейкер, скорее всего, в первую очередь постарается насытить внутренний рынок, испытывающий сложности с получением к передовым технологиям в связи с экспортными ограничениями со стороны США, и лишь затем, при наличии возможности, устремиться на зарубежные рынки.

Если CXMT удастся потеснить Micron, Samsung и Sk Hynix у себя на родине, а «большая тройка» решит не сокращать производство, а искать покупателей в других регионах, объем предложения вырастет, в результате чего произойдет снижение цен DRAM – такой вариант развития событий явно на пользу потребителю.

В противном случае южнокорейские и американская компании могут сделать «ход конем», сократив производство памяти потребительского уровня и нарастив объемы выпуска серверной DRAM. Дать адекватный ответ на это CXMT будет проблематично – у компании пока не слишком большой опыт работы с производителями серверного оборудования. Кроме того, как отмечает Tom’s Hardware, вендоры, обслуживающие этот сектор рынка более консервативны в выборе поставщиков и предпочитают проверенных партнеров.

Исследователь Kiwoom Securities Пак Ю Ак (Park Yoo-ak) ранее выразил уверенность, что к концу 2024 г. и в начале 2025 г. цены на DRAM упадут значительно сильнее, чем ожидалось. «Поскольку CXMT и другие компании продают продукцию по низким ценам, темпы роста предложения DRAM будут превышать темпы роста спроса до II квартала 2025 г.», – заявил он Business Korea.