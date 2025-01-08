CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Беспроводная связь Цифровизация Внедрения Электроника Ритейл Дистрибуция Техника Импортонезависимость
|

В российскую армию поступили роботы для разминирования «Уран-6»

Партия многофункциональных робототехнических комплексов разминирования «Уран-6» поступила на вооружение подразделений инженерных войск российской армии. Этот многофункциональный робототехнический комплекс предназначен для проделывания проходов в минных полях и сплошной очистки местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов.

Новая модель роботизированного комплекса

Первая партия многофункциональных робототехнических комплексов разминирования «Уран-6» поступила в подразделения инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО), пишет ТАСС.

Как говорится в сообщении ЦВО, партия роботизированных комплексов разминирования «Уран-6» усилила несколько инженерно-штурмовых подразделений группировки войск «Центр», выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Комплекс разминирования «Уран-6» - легкая бронемашина с дистанционным управлением и системами разминирования, которая предназначена для проделывания проходов в минных полях и сплошной очистки местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов. Гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал предназначен для разминирования городских участков, а также горных и мелколесистых территорий. Комплекс оснащен пятью различными сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом. Несколько видов трала используются для обеспечения возможности работы с различными типами грунтов.

6_6_1.jpg
АО «Специальное конструкторское бюро МО РФ»
Роботизированные комплексы разминирования «Уран-6» поступили на вооружение в российскую армию

Конструкция узла навески рабочего и тралящего оборудования «Уран-6» спроектирована таким образом, что позволяет преодолевать платформе вертикальную стенку высотой до одного метра и ров шириной до полутора метра. Со слов разработчиков из Акционерного общества (АО) «Специальное конструкторское бюро МО РФ» (СКБ МО РФ), низкий профиль «Уран-6» и низкий центр тяжести позволяет преодолевать подъемы и спуски крутизной до 20° и косогоры до 20°.

Оператор может управлять комплексом на удалении до 800 метров, на устройстве имеется четыре видеокамеры, которые обеспечивают круговой обзор. «Уран-6» в состоянии уничтожить любой взрывоопасный предмет и при этом робот обеспечивает полную безопасность личного состава. Обнаруженные на местности боеприпасы платформа обезвреживает либо, разрушая их физическим способом, либо приводя их в действие.

Российский производитель

Российский производитель робототехнических комплексов СКБ МО РФ, специализирующийся на разработке и производстве вооружения, военной и специальной техники. Предприятие имеет собственную производственную базу, инженерно-конструкторский центр, контрольно-испытательную лабораторию.

6_3_1.jpg

АО «Специальное конструкторское бюро МО РФ»
«Уран-6» преодолевает ров

Основные направления разработки СКБ МО РФ: автономные мобильные робототехнические комплексы; дистанционно-управляемые боевые модули; cистемы стабилизации приборов наблюдения; машинное зрение в различных спектральных диапазонах; нейросетевые технологии и экспертные системы; системы управления и математическое моделирование.

6_4_1.jpg

АО «Специальное конструкторское бюро МО РФ»
Низкий центр тяжести «Уран-6» позволяет преодолевать подъемы

В настоящее время предприятие ищет специалистов на вакансии: сборщик электрических машин и аппаратов; монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов четвертого и пятого разряда; инженер-технолог по электромонтажу; инженер по технической документации; администратор по обеспечению информационной безопасности (ИБ).

Крупнейший военный округ

ЦВО - военно-административная единица Вооруженных сил России, объединяющая объединения, соединения, воинские части, учреждения, заведения, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 субъектов Российской Федерации. Географическое расположение округа делает его стратегически важным, так как он граничит с Казахстаном, Китаем и Монголией.

Образован указом Президента России Дмитрием Медведевым №1144 от 20 сентября 2010 г., объединив войска Приволжско-Уральского военного округа (ПУрВО), часть Сибирского военного округа (СВО) и второе командование военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО). По данным Министерства обороны России, сам штаб округа дислоцируется в городе Екатеринбург.

ЦВО регулярно проводит крупномасштабные учения, такие как серия маневров «Центр». В этих мероприятиях участвуют как российские войска, так и вооруженные силы стран-союзников, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Протяженность территории округа требует эффективных решений в области логистики и управления войсками, что делает ЦВО ключевым звеном системы национальной безопасности России.

17 февраля 2023 г. генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками ЦВО, это следует из информации, размещенной на официальном сайте Минобороны России. Ранее войсками ЦВО командовал генерал-полковник Александр Лапин.

ЦВО на январь 2025 г. считается самым большим военным округом России, окончательно сформирован 21 октября 2010 г. В состав ЦВО входят две общевойсковые армии, командование ВВС и ПВО и другие подразделения. Округу подчинена 201 военная база в Таджикистане и авиабаза в Киргизии.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

«Дочка» Veon за полмиллиарда долларов избавилась от своих вышек сотовой связи

10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews

После прихода Трампа к власти электроника в США может подорожать на 25%, ноутбуки на 68%

Как работает добровольная сертификация ИТ-решений для КИИ

С наследника знаменитого российского разработчика ПО взыскали почти миллиард секретного долга

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Как поиграть в старые игры: лучшие мобильные эмуляторы и древние консольные хиты

Показать еще

Наука

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз

Вселенная расширится до окончательных размеров и все закончится «Большим замерзанием»
Показать еще