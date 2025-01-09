Oracle наносит по России ответный удар. Она потребовала заплатить миллионы у тех, кто ее обанкротил

Российское представительство Oracle намерено взыскать около 173 млн руб. со своих же кредиторов, которые принимали участие в его банкротстве, в том числе у его инициатора – компании «Крок». Oracle была в числе первых иностранных компаний, сбежавших из России, и теперь она погрязла в скандалах с многомиллионными премиями своим местным топ-менеджерам.

Ответный удар

Американская компания Oracle собирается засудить российские фирмы, участвовавшие в процедуре банкротства ее российского представительства (АО «Оракл компьютерное оборудование»), пишет «Коммерсант». Другими словами, Oracle пошла войной на своих же кредиторов, которым она не выплатила деньги, за что ее российский офис и был принудительно (через суд) признан банкротом. Из России Oracle по собственной воле ушла в марте 2022 г. а в июле 2022 г. ею было принято решение об увольнении всех сотрудников своего российского офиса.

Напомним, что Oracle – одна из старейших и крупнейших ИТ-компаний в мире. Она была основана в 1977 г. и в настоящее время занимается разработкой различного ПО и поставками серверного оборудования. В России у нее немало клиентов, но многие из них в последние годы отказываются от ее софта в пользу российских разработок.

В конце декабря 2024 г. российское подразделение Oracle подало несколько исков в столичный Арбитражный суд на общую сумму 172,9 млн руб., ответчиками по которым стали участники процесса его банкротства. В списке ответчиков фигурирует, к примеру, ИТ-компания «Крок», которая является не только участником процесса банкротства, но его непосредственным инициатором.

Oracle Oracle явно не стремится упростить процесс выплаты долгов своим кредиторам

При этом «Крок» – лишь вторая в списке компаний-ответчиков, если судить по сумме исковых требований, которые в ее случае составляют 7,1 млн руб. На первом месте – интегратор «ФОРС – Центр разработки», с которого Oracle теперь требует 165 млн руб.

Также претензии предъявлены к бывшему дистрибьютору Oracle в России – компании «ФОРС Дистрибуция». Размер исковых требований к ней составляет 794 тыс. руб.

Объяснений нет

К моменту выхода материала о причинах подачи новых исков обанкроченным летом 2023 г. российским офисом Oracle известно не было. Как минимум две компании из тех, кто теперь выступают ответчиками, являются кредиторами российского представительства Oracle.

Речь о «ФОРС — Центр разработки» и «Крок». Согласно материалам дела о банкротстве, всего у российского офиса Oracle было ровно 10 кредиторов. В их числе – Федеральная налоговая служба России (ФНС).

К моменту вынесения судом вердикта о банкротстве суммарная задолженность российской «дочки» Oracle перед кредиторами превысила 1,25 млрд руб. «Форс-дистрибуция» и «Марвел-дистрибуция» требовали с нее 440 и 425,2 млн руб. соответственно, тогда как компании «Форс центр разработок» она задолжала 160,5 млн руб.

«Альфа-банку» Oracle на момент вынесения вердикта была должна 99,4 млн руб., Сбербанку – 77,2 млн руб. Также в списке ее кредиторов числится крупная российская ИТ-компания «Инфосистемы джет», долг Oracle перед которой составил 20 млн руб. Остававшиеся кредиторы – это «Нэк Нева коммуникационные системы» (12,8 млн руб.), группа «Борлас» (11 млн руб.) и «Ньютек.ТВ» (8 млн руб.).

Не отдать и приумножить

Oracle не только стремится отсудить деньги у своих российских кредиторов – она также не спешит возвращать им ранее одолженные средства. В октябре 2024 г. CNews писал, что к тому моменту она выплатила им лишь около 83 млн руб.

В сумме это около 6% того гигантского долга, который указан в документах о банкротстве российской «дочки» Oracle. Сделать это получилось силами конкурсного управляющего Егора Непомнящих, назначенного после банкротства российского представительства Oracle.

Также российский офис Oracle погряз в скандале с многомилионными премиями своим топ-менеджерам, которые они получили в 2022 г. В начале августа 2024 г. Егор Непомнящих сообщил РБК, что Oracle намеренно выплачивала работникам своего российского представительства высокие премии, и это в итоге привело к тому, что «конкурсная масса в рамках банкротства уменьшилась». Также в судебных исках говорилось, что все премии выплачены уже после закрытия офиса Oracle в России, то есть необоснованно.

Топ-менеджеров через суд попросили вернуть эти деньги, но те вцепились в них мертвой хваткой. В сентябре 2024 г. они даже обратились за помощью лично к Президенту России Владимиру Путину.